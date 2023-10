Les Blue Jays affronteront les Twins au 1er tour des séries

Les Blue Jays de Toronto affronteront les Twins du Minnesota et le Québécois Édouard Julien au premier tour des séries éliminatoires de la MLB.

Les Blue Jays ont complété leur saison dimanche, au Rogers Centre, s'inclinant 12-8 face aux Rays de Tampa Bay dans un duel de préparation en vue des séries.

Avec leur dossier de 89 victoires et 73 défaites, les Jays ont terminé au troisième et dernier rang parmi les équipes repêchées dans la Ligue américaine. La formation torontoise a appris l'identité de son adversaire après le match, et a célébré sa participation en éliminatoires devant ses partisans.

Les Torontois joueront donc à l'étranger en tant que sixièmes têtes de série de l'Américaine. Le premier match éliminatoire contre les Twins du Minnesota, champions de la section Centrale de l'Américaine, est prévu mardi.

Le duel s'annonce relevé face aux Twins, qui ont récolté 87 victoires en 2023, dont 47 à domicile. L'équipe du Minnesota compte notamment sur Édouard Julien, natif de Québec, qui s'est établi dans la MLB cette saison. Il a terminé sa campagne recrue avec 37 points produits, 16 circuits et une moyenne au bâton de ,263.

Ouvrir en mode plein écran Edouard Julien a frappé 16 circuits avec les Twins cette saison. Photo : usa today sports via reuters con / Kamil Krzaczynski

Les Blue Jays ont été balayés au premier tour éliminatoire en 2020 et en 2022. La dernière victoire en séries des Torontois remonte à 2016.

Les Twins du Minnesota ont aussi conclu la saison avec une défaite, dimanche. Ils ont été battus 3 à 2 après 11 manches par les Rockies du Colorado.

Les Jays avaient perdu 7-5 face aux Rays, samedi soir, mais avaient tout de même confirmé leur place en séries quelques heures plus tard, quand les Rangers du Texas ont battu les Mariners de Seattle. Avec une victoire contre les Rays dimanche, Toronto aurait affronté cette même équipe en éliminatoires.

L'autre série au programme dans la Ligue américaine mettra plutôt en vedette les Rangers du Texas, qui visiteront les Rays de Tampa Bay au premier tour.

Les Diamondbacks de l'Arizona se rendront à Milwaukee pour y affronter les Brewers, tandis que les Marlins de Miami se déplaceront à Philadelphie pour se mesurer aux Phillies.

Avec les informations de La Presse canadienne