Le Canadien battu une deuxième fois en deux soirs par les Leafs

Matthew Knies a marqué dans un deuxième match d'affilée, Martin Jones a stoppé 33 tirs et les Maple Leafs de Toronto ont battu le Canadien de Montréal 3-1, samedi soir au Centre Bell.

L'entraîneur-chef Martin St-Louis aurait pu utiliser la phrase célèbre de Carey Price « chill out » pour rappeler à tous que ce n'est encore que le calendrier préparatoire. Il a plutôt reconnu qu'il espère que son équipe développera une meilleure cohésion en avantage numérique d'ici le début de la saison.

Le Tricolore a été 0-en-5 en avantage numérique, même si la première unité était composée de quatre joueurs qui devraient évoluer dans cette situation cette saison. Il avait été 0-en-6 la veille et les partisans avaient même laissé entendre leur mécontentement en huant leurs favoris.

Nous avons obtenu quelques occasions en première, mais nous avons ensuite forcé des jeux et nous n'avons pas généré assez de chances, a dit St-Louis. Le camp sert aussi à travailler là-dessus.

L'avantage numérique est une tache noire au dossier du Canadien avec un rendement de 2-en-20. Cela n'aurait probablement pas été aussi inquiétant si le Tricolore n'avait pas terminé au 29e rang de la LNH à ce chapitre l'an dernier.

D'un côté plus positif, le nouveau venu Alex Newhook a bien paru à cinq contre cinq à sa première sortie aux côtés de Cole Caufield et Nick Suzuki. L'unité a été la plus menaçante du Tricolore grâce à une exécution à haute vitesse.

Ils ont été particulièrement excitants à voir en première période , a noté St-Louis.

Kirby Dach a connu un deuxième bon match entouré de Juraj Slafkovsky et Rafaël Harvey-Pinard.

En défense, Kaiden Guhle a joué avec l'aplomb qui a fait de lui un défenseur fiable dès sa première campagne dans la LNH l'hiver dernier. Il a d'ailleurs marqué en infériorité numérique en troisième période.

Aux côtés de Guhle, David Reinbacher a aussi connu un bon match. Il a même appliqué un solide coup d'épaule à Josiah Slavin.

Malheureusement pour Reinbacher, son père, Harald, est rentré en Europe en après-midi samedi, après avoir passé quelques jours avec lui à Montréal.

C'était vraiment bien qu'il vienne me voir. Je suis content qu'il ait pu voir comment ça se passe ici et ce que je vis , a dit le jeune Autrichien âgé de 18 ans.

Il n'arrive toujours pas à croire ce qui m'arrive. J'ai vu des larmes dans ses yeux après les matchs (plus tôt cette semaine). Il est très fier de moi et j'espère continuer à le rendre fier.

Devant le filet, Samuel Montembeault a accordé trois buts sur 15 lancers lors des deux premières périodes de jeu. Jakub Dobes a pris la relève en troisième période et a repoussé sept lancers.

Fraser Minten et Nicholas Robertson ont marqué les autres buts des Maple Leafs, qui avaient laissé toutes leurs étoiles offensives à Toronto. Les vétérans défenseurs Morgan Rielly et TJ Brodie étaient néanmoins en uniforme.

Le Canadien reprendra le collier lundi, quand il rendra visite aux Maple Leafs, à Toronto.

Un meilleur spectacle

La rencontre a été beaucoup plus animée que celle de la veille entre les deux équipes.

Dès les premiers instants, les Maple Leafs ont embouteillé le Tricolore dans son territoire, mais Montembeault a frustré Robertson.

Le premier trio du Canadien a multiplié les assauts vers le filet adverse en première période. Jones a dû être alerte aux dépens de Newhook après une remise à l'aveuglette de Suzuki dans l'enclave. Suzuki s'est aussi buté au gardien des Leafs un peu plus tard.

Entre-temps, les Maple Leafs ont ouvert la marque à 6:30. Knies a surpris Montembeault en contournant le filet par-derrière.

Le trio de Suzuki a encore une fois été étourdissant en début de deuxième période, mais il a été incapable de faire bouger les cordages.

Jones s'est signalé à nouveau en étirant la jambe gauche pour frustrer Slafkovsky, qui s'était échappé à la suite d'une belle passe de Dach.

Il est de plus en plus confiant, a dit Harvey-Pinard au sujet de Dach. Il fait des jeux que certains joueurs ne verraient pas. Il choisit le bon moment pour faire un jeu, une passe ou un tir.

Les Leafs ont doublé leur avance à 10:33 du deuxième vingt, en avantage numérique. Suzuki a été victime d'un revirement en sortie de zone et les visiteurs ont contre-attaqué à deux contre le gardien. Minten a fait mouche sur une passe d'Alex Steeves.

Après avoir mieux fait en première période, le Canadien a continué d'avoir des ennuis en avantage numérique lors de la deuxième reprise. C'est d'ailleurs en sortant du banc des punitions que Robertson a pu s'échapper et il a battu Montembeault avec 12,4 secondes à écouler, à l'aide d'une belle feinte.

Guhle a redonné vie au Centre Bell en faisant bouger les cordages avec 8:28 à faire en troisième période, en infériorité numérique. Il a profité d'une passe de Johnathan Kovacevic après une mise en jeu gagnée par Newhook en territoire offensif.

Le Canadien a menacé en fin de match après avoir remplacé Dobes par un attaquant supplémentaire, mais Jones a réussi à fermer la porte.