Le CF Montréal sans ressource à Orlando

Le CF Montréal a encore été dominé à l'étranger et il a été blanchi 3-0 par l'Orlando City SC, samedi soir, au Exploria Stadium.

Lors des semaines les plus importantes de sa saison, le Bleu-blanc-noir vient de conclure une sixième partie de suite sans victoire (0-4-2) et il présente la deuxième pire fiche à l'étranger de la MLS (2-12-2).

On savait que les choses seraient difficiles pour lui lorsque Jonathan Sirois a marqué contre son camp, à la 19e minute. L'équipe montréalaise présente le pire dossier de la ligue lorsqu'il accorde le premier but (0-16-1) et il n'a pas été en mesure de remonter la pente.

L'Orlando City SC (15-7-9) a confirmé cette statistique en ajoutant deux buts en deuxième demie, soit ceux de Dagur Thorhallsson et de Facundo Torres.

Installée au deuxième rang de l'Association Est, la troupe d'Oscar Pareja n'a pas connu la défaite devant ses partisans en MLS depuis le 22 avril (8-0-5). Elle a également établi un record d'équipe avec un total de 54 points lors d'une même saison.

Le CF Montréal (11-16-4) s'était accroché au huitième échelon de l'Est pendant quelques semaines malgré sa série d'insuccès. Lorsque son match s'est terminé à Orlando, il avait temporairement glissé en neuvième place, la dernière donnant accès aux séries.

L'attaquant Romell Quioto a effectué un premier départ pour la formation montréalaise depuis le 13 mai. Le Hondurien a montré quelques signes d'impatience par moment, alors que ses coéquipiers mettaient du temps avant de le rejoindre. Il a finalement été remplacé au début de la deuxième demie.

En l'absence de Joel Waterman, suspendu en raison d'un carton rouge, le défenseur Fernando Alvarez a effectué un premier départ en carrière dans la MLS. Malades, l'attaquant Jules-Anthony Vilsaint et le milieu de terrain Lassi Lappalainen n'ont pas accompagné le Bleu-blanc-noir en Floride.

Le CF Montréal amorcera une semaine déterminante à domicile en accueillant le Dynamo de Houston, mercredi soir. Il le fera sans les services du défenseur Gabriele Corbo, qui sera suspendu en raison d'une accumulation de cartons jaunes.

Rien à faire à l'étranger

Les Montréalais n'ont pas connu un début de match spectaculaire, mais le bloc défensif a été beaucoup moins malmené que contre Atlanta United, la semaine dernière.

L'Orlando City SC a effectué quelques percées en territoire ennemi, mais ce fut souvent sans danger. Sauf pour ce moment de flottement à la 19e minute.

Alors que Zachary Brault-Guillard a appliqué une légère pression vers l'avant, Rafael Santos a accepté une passe derrière la défensive du CF Montréal pour s'amener seul sur le flanc gauche. Le Brésilien a ramené le ballon devant et Torres a décoché un tir en première intention qui a touché le poteau à la droite de Sirois avant de ricocher sur le gardien et jusque dans le filet.

Par la suite, les mêmes symptômes à l'étranger ont refait surface pour les hommes de Hernan Losada. La créativité a manqué, le synchronisme a été déficient et les attaques ont été freinées avant même de s'enclencher.

Les Lions ont quant à eux commencé à être plus incisifs et ils ont bourdonné très près de la cage de Sirois. Le Québécois a notamment dû sortir la main droite pour bloquer une déviation d'Ivan Angulo, à la 37e minute. Angulo a fait bouger les cordages quelques instants plus tard, mais l'arbitre sur les lignes de côté a appelé un hors-jeu flagrant de Torres sur la gauche.

Dès les premières minutes de la deuxième demie, Thorhallson a été impliqué dans l'action et l'Islandais a trouvé le fond du filet, à la 50e minute. Duncan McGuire a effectué un centre qui est passé entre plusieurs joueurs avant de rejoindre le pied gauche de son défenseur.

L'équipe locale a planté le dernier clou dans le cercueil à peine quatre minutes plus tard. Une longue attaque lancée par le gardien Pedro Gallese a mené à un surnombre en territoire montréalais. Angulo a passé le ballon devant le défenseur George Campbell, qui a laissé Torres seul de l'autre côté, et l'Uruguayen a enfilé l'aiguille.

Malgré quelques attaques du Bleu-blanc-noir, dont un arrêt de Gallese à la ligne des buts, Orlando City SC a pu mettre la touche finale à son blanchissage.