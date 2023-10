Femke Hermans, la gloire loin de la maison

Pour la deuxième fois à ses trois derniers combats, c’est au Québec que la Belge Femke Hermans montera dans le ring pour se battre en championnat du monde pour la 8e fois en 21 combats professionnels.

Et pour la seconde fois, ce sera pour y affronter Mary Spencer (7-1, 5 K.-O.) que Femke (16-4, 7 K.-O.) traversera l’Atlantique pour vivre ce que son sport peut lui offrir de mieux.

En plus de la ceinture de l’IBO acquise face à Spencer, à Shawinigan, en décembre 2022, celle de l’IBF actuellement vacante sera aussi à l’enjeu.

Sans surprise, la jeune femme de 33 ans dit se sentir très à l’aise de venir se battre en territoire ennemi. De son propre aveu, la boxe, et encore moins la boxe féminine, ne suscitent pas les passions au pays du vélo, du soccer, de Brel, de Tintin, de la bière, des frites et du chocolat.

J’adore l’ambiance des grands galas à l’extérieur de la Belgique. Peu importe que le public soit avec toi ou contre toi, ça ne me dérange pas.

Femke garde évidemment un très bon souvenir de son premier passage, à Shawinigan, où elle a mis la main sur ce qui constituait son deuxième titre mondial après celui des super-moyennes de la WBO acquis en 2018.

Quand on lui pose la question à savoir si cette revanche contre Spencer aurait pu être présentée en Belgique, la championne explique qu’une offre en ce sens avait été faite au clan rival.

Mary Spencer l'air abattue à la fin du premier combat contre Femke Hermans.

J’ai défendu la ceinture IBO une première fois, en juin [devant la Suédoise Maria Lindberg, NDLR], dans une entrevue à Radio-Canada Sports. Mais, ils ont dit non, qu’ils avaient d’autres plans. Elle devait se battre aussi en juin, mais son combat a ensuite été annulé.

Pourtant, après notre combat, je sentais qu’elle voulait une revanche. On se disait que nous allions l’inviter, mais elle n’était pas intéressée. Quand Natasha Jonas a libéré le titre de l’IBF (qu’elle avait ravi à Marie-Eve Dicaire), je me suis retrouvée comme première aspirante

Cecilia Braekhus était la suivante, mais elle s’était déjà engagée auprès de Terri Harper [elles doivent se battre pour les ceintures de la WBA et de la WBO le 7 octobre, à Sheffield, en Angleterre, NDLR}. C’est ainsi que Mary Spencer, 3e sur la liste de l’IBF, s’est à nouveau retrouvée sur la route de Femke Hermans.

Il est aussi important de savoir que ses quatre revers, elle les a subis dans des duels pour des ceintures mondiales face à de grands noms comme les Américaines Alicia Espinosa et Claressa Shields, la Suédoise Elin Cederroos, et la Britannique Savannah Marshall.

Une vocation tardive

Il peut être étonnant d’apprendre que Femke Hermans n’a enfilé ses premiers gants de boxe qu’à l’âge de 24 ans.

Au départ, j’étais joueuse de soccer. Je cherchais quelque chose pour améliorer ma condition physique. Beaucoup me disait que je devrais essayer la boxe parce qu’ils croyaient que c’était un des meilleurs sports pour ça , a raconté celle dont le parcours sportif est d’abord passé par l’équivalent belge de nos programmes Sports-Études.

La boxe, c’est comme un microbe. Quand tu commences, tu ne sais plus t’arrêter. Je me suis sentie vivante dès la première séance d’entraînement. Après deux semaines, j’ai fait un petit sparring. Je me disais que je donnais déjà plus de coups que j’en recevais , a ajouté, sourire en coin, celle qui n’a passé que deux ans dans les rangs amateurs avant de tenter sa chance chez les professionnelles.

Elle avoue avoir été vraiment surprise par la rapidité de ses progrès entre les câbles.

Au début, je me disais que j’allais faire quelques combats. Mais rapidement, chez les amateurs, je suis devenue championne de Belgique, puis championne du Benelux [Belgique, Pays-Bas et Luxembourg, NDLR]. Plus personne en Europe ne voulait m’affronter parce que je gagnais par K.-O. C’est là que je me suis dit que j’allais essayer chez les pros.

Là encore, elle n’est pas prophétesse en son pays. La boxe féminine tarde encore à gagner ses lettres de noblesse. Elle a donc accepté des offres pour aller se battre hors des frontières belges.

Quand elle retrouvera Spencer à Montréal, elle s’attend à une plus grande opposition.

Je ne l’avais pas sous-estimée au premier combat que j’ai clairement gagné. J’ai un entraîneur qui décortique les combats de mes adversaires pour analyser leurs forces et leurs faiblesses. Mais le résultat précédent ne tient plus. Les compteurs sont à zéro. Elle a changé d’entraîneur, mais j’ai travaillé encore plus pour cette fois.

Plus de passion que d’argent

Comme pour la vaste majorité des femmes qui boxent sur la scène professionnelle, le chèque de paie n’est pas à la hauteur de leur passion et des sacrifices qu’elles font.

Femke Hermans partage donc ses journées entre son emploi de gestionnaire d’entrepôt pour le compte d’une grande pétrolière et les séances d’entraînement qui s’enchaînent en soirée.

Je commence mes journées à 7 heures. Je travaille jusqu’à 16 heures. Je fais une heure de route pour aller m’entraîner. En Belgique, en dehors du cyclisme et du football, difficile de trouver des commanditaires pour gagner ta vie avec la boxe , a-t-elle déploré Hermans qui fait figure d’exception au sein d’une famille où la chose sportive n’a à peu près pas d’écho.

Femke Hermans (à gauche) et Mary Spencer (à droite) lors de la pesée officielle à la veille de leur premier duel.

Mais elle veut continuer. Pour combien de temps encore? Chose certaine, elle ne se voit pas comme boxeuse à 40 ans, même si sa dernière opposante en avait déjà 46, bien sonnés.

Je sais depuis le début que je ne vais pas finir ma carrière en ayant gagné tous mes combats. Le plus important pour moi sera de m’être chaque fois battue avec mon cœur et que j’aurai boxé contre les meilleures.

Celle-ci débarquera à Montréal vendredi en prévision de l’affrontement contre Spencer qui aura lieu le mercredi suivant, 11 octobre, au Casino de Montréal.

Sa passion sera la même. Elle espère que le résultat suivra pour viser encore plus haut à sa prochaine sortie.