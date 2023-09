La Tunisienne Ons Jabeur a remporté les grands honneurs de l'Omnium de Ningbo grâce à une victoire 6-2, 6-1 sur l'adolescente Diana Shnaider, samedi.

Jabeur, septième joueuse mondiale et tête de série numéro un, a gardé sa meilleure performance du tournoi pour la finale et s'est imposée en 78 minutes.

J'ai le sentiment que tactiquement, j'ai très bien joué. J'avais un avantage en ce sens que j'avais plus d'expérience qu'elle pour gérer certains points , a déclaré Jabeur.

Jouer en finale ici est plus relaxant que de participer à une finale en tournois du grand chelem, mais je pense que ça va m'aider à gagner plus en confiance, et à gérer la pression et le stress , a ajouté la Tunisienne.

Trois fois finaliste en grand chelem, Jabeur a réussi 18 coups gagnants contre seulement 10 fautes directes. Elle a aussi sauvé les trois balles de bris auxquelles elle a dû faire face, privant ainsi Shnaider, une Russe âgée de 19 ans, de toute chance de s'imposer dans le match.

Pour Shnaider, 85e au classement mondial, il s'agissait d'une première finale alors qu'elle n'en était qu'à sa neuvième participation au tableau principal d'un tournoi de la WTA.

Par ailleurs, l'Américaine Jessica Pegula, deuxième tête de série, a poursuivi son impressionnante semaine en méritant une victoire de 6-2 et 6-3 sur la Grecque Maria Sakkari, quatrième tête de série, en demi-finale de l'Omnium Pan Pacific de Tokyo.

Pegula n'a perdu que neuf jeux en trois matches et rencontrera Veronika Kudermetova, huitième tête de série, en finale dimanche.

Kudermetova avait battu Anastasia Pavlyuchenkova 7-6 (6), 6-7 (2), 6-3 lors de la demi-finale précédente.

Enfin, chez les hommes, le favori Tallon Griekspoor s'est qualifié pour les quarts de finale de l'Omnium d'Astana à la suite de sa victoire en trois manches de 7-6 (5), 6-7 (4), 6-1 contre le qualifié Sho Shimabukuro.

Son prochain adversaire sera l'Américain Sebastian Korda, cinquième tête de série, qui a vaincu Nuno Borges 6-4, 7-6 (4).

Dans d'autres duels, Sebastian Ofner a surpris Alexander Bublik, le favori local et troisième tête de série, 6-4, 6-2 tandis que Dominic Thiem a défait Marcos Giron 6-3, 4-6, 7-6 (2).

Medvedev accède aux quarts de finale à Pékin

Le Russe Daniil Medvedev a montré du sang-froid pour venir à bout d'un tenace Alex de Minaur et mériter son billet pour les quarts de finale à l'Omnium de tennis de Chine.

Classé troisième au monde et deuxième tête de série du tournoi, Medvedev a inscrit une victoire de 7-6 (3), 6-3. Toutefois, il a d'abord dû résister à une remontée de l'Australien, 12e joueur mondial, qui a effacé un déficit de 2-5 lors de la première manche pour forcer la présentation d'un bris d'égalité.

C'est fou à quel point à chaque fois qu'il est en retard dans un match, vous savez qu'il va jouer comme s'il était numéro un au monde , a lancé Medvedev. C'est difficile de jouer contre lui, une victoire ardue, mais je suis heureux du niveau (de mon jeu) , a-t-il ajouté.

Au prochain tour, lundi, Medvedev croisera le fer avec le Français Ugo Humbert, qui a surpris le Russe Andrey Rublev, cinquième tête de série, 5-7, 6-3, 7-6 (3).

Dans un autre match, Nicolas Jarry, qui avait éliminé le Grec Stefanos Tsitsipas lors de la ronde précédente, a défait l'Italien Matteo Arnaldi, joueur issu des qualifications, 6-7 (4), 7-6 (4), 6-3.

Plus tard samedi, l'Allemand Alexander Zverev, classé huitième, se mesurera à Alejandro Davidovich Fokina.