Roglic quitte, l’armada Jumbo-Visma à la croisée des chemins

Jumbo-Visma, l’équipe irrésistible qui a remporté les trois grands tours cyclistes de la saison, a dit au revoir à l’un de ses ténors, samedi. Le Slovène Primoz Roglic, champion spectaculaire du Tour d’Italie cette saison, va quitter la formation néerlandaise à la fin de l’année et devient le joueur autonome le plus prisé du World Tour.

Je peux simplement confirmer que je vais quitter l'équipe. Je dirai après les courses (en Italie) où j'irai , a déclaré Roglic à des journalistes.

Roglic a remporté quatre grands tours avec la formation en jaune et noir.

L'équipe néerlandaise a également rapporté ce futur départ en postant la vidéo de la déclaration du Slovène sur les réseaux sociaux, surmontée d'un court texte: Après un parcours mémorable ensemble, Team Jumbo-Visma a accordé la possibilité à Primoz Roglic de relever d'autres défis ailleurs dans le futur .

Roglic, 33 ans, est sous contrat avec Jumbo-Visma jusqu'en 2024. L'ancien sauteur à skis a rejoint l'équipe en 2016 lorsqu'elle s'appelait Lotto-Visma.

Après le Tour d'Emilie, il doit participer samedi au Tour de Lombardie, la classique des feuilles mortes , dernier Monument de la saison cycliste.

Sous le maillot jaune et noir, le Slovène a notamment remporté Liège-Bastogne-Liège en 2020, trois fois le Tour d'Espagne (2019, 2020, 2021), une fois le Giro (cette année) et a terminé 2e du Tour de France 2020 après avoir porté le maillot jaune pendant 11 jours.

L'Américain Sepp Kuss a remporté son premier Grand Tour dimanche en finissant le Tour d'Espagne avec le maillot rouge de leader à Madrid, son équipe Jumbo-Visma réalisant un triplé sans précédent.

Une fusion… et Amazon s’en mêle

Jumbo-Visma, qui compte dans ses rangs une pléiade d'autres coureurs de premier plan - dont Jonas Vingegaard et Wout Van Aert - pourrait fusionner avec Soudal-Quick Step, comme l'a expliqué le patron de l'équipe belge Patrick Lefevere samedi, confirmant l'existence de discussions entre les deux formations.

Alors que les médias belges spéculent depuis plusieurs jours sur la possibilité d'une union entre les équipes de Remco Evenepoel et de Jonas Vingegaard, peut-être dès la saison prochaine, Lefevere évoque, dans sa chronique hebdomadaire pour le quotidien flamand Het Nieuswblad, une lettre d'intention entre deux des plus grosses structures cyclistes au monde.

Une fusion entre Soudal et Jumbo-Visma poserait de nombreuses questions sur le sort de nombreux coureurs sous contrat et la cohabitation entre des vedettes comme Vingegaard, double vainqueur du Tour de France, Evenepoel, Wout Van Aert, Julian Alaphilippe et Sepp Kuss.

Jonas Vingegaard et Primoz Roglic entourent Sepp Kuss au terme de la 20e étape du Tour d'Espagne.

Il devrait y avoir beaucoup plus de clarté d'ici lundi , a indiqué Lefevere. Il précise que les premiers pourparlers entre le milliardaire tchèque Zdenek Bakala, mécène de son équipe, et l'homme d'affaires néerlandais Robert van der Wallen, copropriétaire de Jumbo-Visma, ont eu lieu avant et pendant le Tour de France 2023.

Ces discussions sont la conséquence du prochain retrait de Jumbo, une chaîne de supermarchés aux Pays-Bas, en tant que commanditaire et de la volonté de Patrick Lefevere de prendre du recul après 30 ans à la tête d'une équipe cycliste.

J'aurai 69 ans en janvier, l'âge joue. Je dirais même que j'en ai un peu assez maintenant , explique-t-il, assurant toutefois ne pas vouloir laisser tomber l'équipe .

Avec trois parties - Soudal, Quick-Step et Visma - chacun peut proportionnellement trouver sa place , avance le dirigeant belge, surpris par les rumeurs des derniers jours faisant état de l'arrivée d'Amazon dans le partenariat de la future équipe.