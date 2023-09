Les Blue Jays s’approchent des séries éliminatoires

Les Blue Jays de Toronto ont fait un pas de plus vers une place en séries, vendredi soir, en écrasant les Rays de Tampa Bay 11-4 au Rogers Centre.

La victoire a renforci l'emprise des Blue Jays sur le deuxième échelon des équipes repêchées. Elle a également abaissé le chiffre magique à un par rapport aux Mariners de Seattle, qui devaient se mesurer aux Rangers du Texas, plus tard vendredi soir.

C'est ce que nous sommes capables de faire, a lancé le gérant des Blue Jays John Schneider. Tout le monde parle de nos lanceurs et de notre défense. Mais nos frappeurs peuvent marquer quelques points.

Nous espérons continuer sur cette lancée.

Alejandro Kirk, Brandon Belt et Matt Chapman ont tous les trois frappé une longue balle pour les Blue Jays (89-71), qui ont dominé les Rays 16-7 au chapitre des coups sûrs.

Bo Bichette a placé quatre balles en lieu sûr et Vladimir Guerrero fils a ajouté trois coups sûrs au total des Torontois, qui ont remporté neuf de leurs 13 dernières sorties.

Frapper au bon moment est une bonne chose, a lancé Schneider. Si vous le faites avec des joueurs sur les sentiers et que vous frappez des circuits, c'est une très bonne chose.

Yandy Diaz a été l'élément positif des Rays (97-63), qui sont déjà assurés du premier rang des équipes repêchées et d'être les quatrièmes têtes de série de l'Américaine. Diaz a cogné un circuit de deux points et il a atteint les sentiers à trois reprises.

Les champions de la section Est de l'Américaine, les Orioles de Baltimore, ont déjà confirmé leur place comme premières têtes de série alors que les champions de la section Centrale, les Twins du Minnesota, seront troisièmes.

Avant le match de vendredi, les Rangers détenaient une avance de deux matchs devant les Astros de Houston dans la course au sommet de la section Ouest et de la deuxième position de l'Américaine. Les Astros se retrouvent également en troisième place des équipes repêchées, un match derrière les Blue Jays et un match devant les Mariners.

Plusieurs confrontations éliminatoires restent à déterminer à l'aube du dernier week-end de la saison.

Les Rays ont utilisé plusieurs réguliers comme partants, même si cette série de trois matchs est essentiellement une préparation en vue des séries.

Les visiteurs ont été agressifs dès le début de la rencontre face au partant des Blue Jays, Yusei Kikuchi (11-6), qui n'a eu besoin que de cinq lancers pour récolter les trois premiers retraits.

Le partant des Rays, Aaron Civale (7-5), a été retiré du match en deuxième manche après avoir alloué le huitième circuit de la campagne de Kirk et après avoir permis aux deux frappeurs suivants de se rendre sur les sentiers.

Zack Littell a pris le relais et il a donné un but sur balles à George Springer avant de retirer sur des prises Belt alors que les coussins étaient tous occupés.

Littell a éprouvé des difficultés en troisième manche, accordant des simples consécutifs, un but sur balles et un simple de deux points à Kirk.

Cavan Biggio a porté la marque à 4-0 en faveur des Blue Jays lorsqu'il a touché le marbre à la suite d'un long sacrifice de Kevin Kiermaier.

Le voltigeur de centre des Rays Manuel Margot a échappé une chandelle qui a poussé Chapman au deuxième but et déplacé Kirk au troisième coussin. Littell a mis fin à la menace en retirant Daulton Varsho et Springer.

Belt a amorcé la fin de la quatrième manche en claquant son 18e coup de quatre buts de la saison.

La soirée difficile de Margot s'est poursuivie plus tard dans la manche lorsqu'il a mal jugé un simple de Biggio. La balle a atteint la clôture, permettant à Bichette et Biggio de croiser la plaque.

Chapman a réussi son 17e circuit de la saison, en cinquième manche. Diaz a finalement inscrit les Rays au tableau indicateur, lors d'une sixième manche de quatre points de son équipe.

Les Blue Jays ont ajouté des points d'assurance en fin de sixième manche, à la suite d'un simple de deux points de Biggio. La formation torontoise a ajouté un point en septième.

Kikuchi a concédé trois points mérités, cinq coups sûrs et deux buts sur balles en plus de cinq manches de travail. Il a retiré quatre joueurs des Rays au bâton.

Chad Green, Yimi Garcia et Jay Jackson ont tous lancé en relève pour les Blue Jays. Le frappeur suppléant Cam Eden a été retiré sur des prises à sa première apparition dans les Majeures, en huitième manche.