Ivanie Blondin brise la glace avec le sourire

Ivanie Blondin a pris une première mesure de la distance qui la sépare d’une place au sein de l’équipe canadienne de patinage de vitesse sur courte piste.

La double médaillée en longue piste aux Jeux de Pékin, en 2022, participe aux championnats canadiens en fin de semaine à l’aréna Maurice-Richard de Montréal, 13 ans après sa dernière course sur une petite glace.

L’Ontarienne vient d’annoncer ses ambitions de représenter le Canada sur courte et longue piste aux prochains Olympiques.

Après la première des trois journées de compétition, Blondin occupe le 13e rang provisoire du classement général. Pas mal pour une athlète qui a eu à peine une quinzaine de séances sur la glace avant la compétition.

C’est à peu près ce à quoi je m’attendais, a dit la patineuse, tout sourire. Je suis vraiment contente de ma journée. J’ai prouvé que j’étais capable de le faire et je pense qu’avec un peu plus de tours dans les jambes, ça ira encore mieux. Je vais avoir besoin de temps pour m’ajuster, pour trouver des façons de me faufiler et essayer de nouvelles affaires.

Vendredi, Blondin a d’abord pris le 11e rang de l’épreuve du 1500 mètres en matinée. En demi-finale, elle a été devancée par Danaé Blais, Florence Brunelle et Claudia Gagnon, un trio d’expérience sur le circuit de la coupe du monde.

Au 500 mètres, la médaillée d’or olympique en poursuite par équipes et en argent au départ groupé à Pékin, a remporté sa vague lors des préliminaires. Elle a ensuite été largement devancée par Courtney Sarault, Danaé Blais et Florence Brunelle lors des quarts de finale.

À sa dernière course de classement au 500 mètres, elle a été pénalisée pour avoir bousculé une adversaire.

C’était la bonne épreuve pour être disqualifiée, parce que je me fous un peu du 500 mètres, a admis candidement Blondin. Je ne suis pas une fille super rapide. Je peux me débrouiller, mais je ne serai jamais une spécialiste du 500 mètres. Mais au 1500 mètres, avec mes forces, j’ai prouvé ma valeur. J’étais avec elles jusqu’à l’arrivée.

Bien sûr, il serait surprenant qu’Ivanie Blondin se qualifie pour les coupes du monde dès cette saison. Elle le reconnaît, mais ça n’altère pas son plaisir.

Je savais que je n’allais pas battre des patineuses comme Kim Boutin ou Courtney Sarault qui sont vraiment plus fortes. J’ai encore des croûtes à manger. J’ai pu discuter avec Kim et elle a un esprit ouvert comme moi et je sens qu’elle est excitée de me voir en courte piste et elle me soutient.

Je souffrais de dépression lors de mes dernières années en courte piste et je n’étais pas correcte mentalement, affirme l’athlète de 33 ans. J’avais perdu le plaisir de patiner, mais de revenir et d’avoir autant de plaisir à le faire, ça boucle un peu la boucle. Je me change les idées en courte piste et ça me procure de meilleurs sentiments qu’au moment de mon premier départ.

Boutin et Dandjinou dominent la première journée

Si Kim Boutin a décidé de faire l’impasse sur les quatre premières coupes du monde de la saison, pour des raisons académiques, elle a prouvé vendredi qu’elle n’a rien perdu de son goût de la victoire.

La patineuse de Sherbrooke a conclu la première journée au sommet du classement général avec l’or au 1500 mètres et l’argent au 500.

Kim Boutin a terminé première au 1500 mètres, en étirant la jambe au fil d’arrivée, pour devancer de justesse Danaé Blais. La Néo-Brunswickoise Courtney Sarault a complété le podium.

Au 500 mètres, Boutin croyait avoir réussi un dépassement dans les derniers mètres, mais au final, Sarault l’a devancé par cinq millièmes de secondes. Florence Brunelle a pris le troisième rang.

William Dandjinou, lui, s’est imposé à l’épreuve du 1500 mètres devant les vétérans Steven Dubois et Pascal Dion.

Ouvrir en mode plein écran William Dandjinou aux Photo : Antoine Saito / Patinage de vitesse Canada

Un peu plus tard, au 500 mètres, le Montréalais n’a été devancé que par Jordan Pierre-Gilles, tandis que l’Ontarien Adam Law est monté sur la troisième marche du podium.

Dandjinou, qui célébrera son 22e anniversaire dimanche, est installé au premier rang du classement cumulatif devant Pierre-Gilles, Steven Dubois et Pascal Dion.

Une deuxième épreuve de 1500 mètres aura lieu samedi, en plus d’une course de 1000 mètres.

Dimanche, les patineurs concluront les championnats canadiens avec un 500 mètres et un autre 1000 mètres au menu.

Les deux premières coupes du monde de la saison auront lieu à Montréal à la fin du mois d’octobre.