L’intrigante lutte en défense se poursuit chez le Tricolore

S’il fallait que les blessures à Mike Matheson et Chris Wideman tardent à guérir, l’identité de la brigade défensive du Tricolore apparaîtrait soudainement plus claire. Il ne resterait qu’à en déterminer la hiérarchie.

Jordan Harris, Arber Xhekaj, Gustav Lindstrom, Justin Barron et Logan Mailloux seront tous en uniforme. Nicolas Beaudin complètera le portrait à l’arrière.

Il pourrait bien s’agir de la dernière occasion qu’aura Mailloux de démontrer qu’il apprend vite et que des bourdes comme celle de lundi dernier lorsqu’il a quitté son poste en désavantage numérique pour pourchasser Jack Hughes ne se reproduiront pas.

Mailloux a d’ailleurs assuré qu’il avait bien compris le message de ses patrons qui lui ont parlé de ce jeu autant à son retour sur le banc que le lendemain à l’aréna.

Je n’avais pas vraiment besoin qu’ils viennent me le dire. Je le savais dès que je suis revenu au banc. Tu n’appliques pas d’échec avant sur un des meilleurs joueurs de la ligue quand tu joues en désavantage numérique. Vous ne me verrez plus comme premier homme à mettre de la pression en désavantage dans un avenir rapproché , a-t-il laissé tomber, un peu amusé par l’événement.

En dépit de ses atouts naturels, il serait surprenant que l’Ontarien puisse brouiller les cartes à ce camp. Il s’agit surtout de savoir qui de Justin Barron ou de Gustav Lindstrom prendra le pas sur l’autre pour le poste de troisième arrière à droite, les deux premiers rôles semblant acquis à David Savard et Johnathan Kovacevic. Dans cette optique, ils seront à surveiller de près contre des Leafs qui ont choisi de débarquer à Montréal avec des ciseaux à bouts ronds plutôt qu’avec leur traditionnelle armada.

Si rien de tout cela n’est concluant, il y a toujours la possibilité que Xhekaj ou Harris, deux gauchers, doivent se déplacer à droite. Les deux l’ont fait l’an passé, avec un succès tout relatif.

La polyvalence ne peut pas nuire , a précisé Harris.

Xhekaj, pour sa part, veut gagner des points par son jeu et non grâce à son talent naturel pour, disons, le chaos.

Eux aussi ont beaucoup à gagner. Si Matheson ne disparaît pas mystérieusement comme l’an dernier, il ne restera qu’un seul emploi sur le flanc gauche après Kaiden Guhle. Il y a un an, le nombre effarant de blessures leur garantissait un poste s’ils avaient la chance de demeurer en santé. Cette fois, le Canadien espère que le scénario soit différent.

Une première pour le nouveau venu

On oublie souvent Gustav Lindstrom. Et pour cause. Le Suédois n’a jamais su s’établir comme une valeur sûre dans le circuit Bettman et a passé une bonne partie de son temps à scruter les matchs des Red Wings des hauteurs des amphithéâtres.

Le jeune homme de 24 ans a raté 13 matchs en raison de blessures en 2022-2023 et sur les 69 restants, il a été laissé de côté 31 fois. De quoi forger le caractère.

Ouvrir en mode plein écran Gustav Lindstrom Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

L’on peut penser qu’un rôle similaire de septième défenseur l’attend à Montréal, ce qui n’est toutefois pas encore acquis. Cela dépendra principalement des performances de Barron.

L’an passé, à Détroit, on était huit défenseurs. Il n’y avait pas de blessures. C’est parfois difficile quand tu ne joues pas pendant une semaine ou deux, tu joues un match et ça recommence. Tu dois toujours être prêt , a expliqué Lindstrom après l’entraînement matinal facultatif.

Le genre de rôle qui convient souvent mieux à un vétéran qui ne fait pas partie des plans à long terme d’une organisation plutôt qu’à un jeune qu’on souhaite encore développer et en qui l’on croit.

Lindstrom a admis avoir vécu un choc lorsqu’il a été échangé au Canadien en retour de Jeff Petry.

Je ne m’y attendais pas , a-t-il avoué.

Débarquer dans une nouvelle ville, trouver ses repères, s’habituer à un nouvel environnement, un nouveau logis : il n’y a là rien de facile, a-t-il assuré. À son avis, son adaptation s’est faite plus aisément sur la glace où il semble apprécié la philosophie des entraîneurs montréalais.

En Suède, je voulais faire des jeux avec la rondelle sur une plus grande patinoire. Dans les quatre dernières années à Détroit, l’idée était d’envoyer la rondelle à la ligne bleue le plus vite possible. Ici ils veulent que les joueurs fassent plus de jeux avec la rondelle. C’est moins strict. Ils laissent les joueurs penser par eux-mêmes , a fait valoir Lindstrom.

Il ne pensait sûrement pas à mal, mais le commentaire n’est pas des plus flatteurs pour son ancienne équipe.

Il n’a jamais su s’épanouir dans un système plus strict, pour reprendre ses mots. Voyons ce qu’il saura faire avec un peu plus de liberté.

Notons que Cayden Primeau a été le premier gardien à sauter sur la glace vendredi matin. Il devrait donc amorcer le duel. Impossible de savoir si ce sera pour le match entier; l'entraîneur Martin St-Louis ne s'est pas adressé aux médias après l'entraînement.

Formation probable du Canadien :

Attaquants

Armia-Monahan-Anderson

Pearson-Evans-Gallagher

Roy-Beck-Ylönen

Mysak-Stephens-Parker-Jones

Défenseurs

Harris-Mailloux

Xhekaj-Lindstrom

Beaudin-Barron

Gardiens