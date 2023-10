Sport et télévision, un bon ménage qui tombe en poussière

Dans l’arène médiatique, aucun contenu n'attire autant d’amateurs que le sport. Pas étonnant que les sommes les plus folles soient dépensées par les géants numériques pour s’offrir les droits d’une compétition, laissant les réseaux de télévision regarder leur modèle s’écrouler.

Pourtant, la télévision a longtemps été un moteur de croissance du sport professionnel. Mais les habitudes de consommation changent et ouvrent la porte à de nouveaux joueurs.

Le 22 octobre 1939, NBC diffusait le premier match de NFL à la télévision, un affrontement entre les Eagles de Philadelphie et les Dodgers de Brooklyn rendu disponible à… environ un millier de foyers de la région de New York. En 1951, le réseau DuMont offrait le premier match à l’échelle nationale, la finale de championnat entre les Rams de Los Angeles et les Browns de Cleveland, moyennant des droits de 75 000 $US.

Aujourd’hui, un match de NFL attire en moyenne 16,7 millions de téléspectateurs, et les droits télévisés se négocient pour des milliards.

En 2021, Amazon acceptait de débourser 1 milliard $ par année pendant 10 ans pour se procurer les droits exclusifs des matchs du jeudi soir de la NFL , une hausse de 50 % par rapport à l’entente précédente qui liait la ligue à Fox.

À lire aussi : Regarder le sport en direct, une passion coûteuse

Cette année, Google amorce son entente de 14 milliards $ pour 7 ans pour l’abonnement Sunday Ticket, où les matchs du dimanche sont disponibles sur YouTube aux États-Unis. Un montant qui s’ajoute au contrat de télévision de 11 ans et 110 milliards $ entre la NFL et Viacom (CBS), Fox, Comcast (NBC) et Disney (ABC et ESPN) dans le pays.

De la folie? Pas tout à fait : en 2022, 49 des 50 émissions les plus regardées aux États-Unis étaient des matchs de la NFL . En fait, 92 des 100 émissions les plus regardées l’étaient.

La télévision conventionnelle existe encore pour deux raisons : les gens âgés et les fans de sport. C’est tout , résume Luc Dupont, professeur au Département de communication de l'Université d'Ottawa et spécialiste en marketing sportif. Parler des géants du web qui vont éventuellement s'accaparer la télé sportive, c’est annoncé à plus ou moins brève échéance.

Le déclin de l’empire télévisuel

Avec l’apparition d’ESPN, en 1979, et de RDS 10 ans plus tard, l’Amérique et le Québec ont été plongés dans l’ère des chaînes sportives câblées. L’adoption massive de la télévision câblée — de 18,1 millions de foyers aux États-Unis en 1981 à 105,7 millions en 2010, calcule IBISworld — a fait exploser la valeur des droits télévisés des ligues professionnelles.

Mais des 100 millions de foyers abonnés à la télévision par câble aux États-Unis, il n'en restera que la moitié d’ici la fin de l’année 2023, prédit eMarketer.

Au Canada, 75 % des foyers avaient la télévision traditionnelle en 2015, une proportion réduite à 49 % en 2022.

Le sport ne représente que 2,7 % de la programmation offerte à la télévision traditionnelle, mais génère le tiers des revenus publicitaires des câblodistributeurs, selon Nielsen. Dans le naufrage surnommé crise des médias , c’est la dernière bouée à laquelle s’accrocher, peu importe le prix à payer.

Publicité

À titre d’exemple, la dernière entente pour les droits télévisés de la LNH au Canada.

En 2014, Rogers, propriétaire du réseau spécialisé Sportsnet, a déboursé 5,2 milliards de dollars pour s'emparer des droits de la LNH au pays. Le contrat lie le réseau et la LNH jusqu'à la fin de la saison 2025-2026. TVA Sports avait accepté de payer plus de 700 millions $ sur 12 ans pour mettre la main sur les droits nationaux francophones de la LNH .

Un montant record pour le circuit et Gary Bettman, qui avait obtenu sa première entente télévisée en 1994 : un contrat de 5 ans avec Fox d’une valeur de 155 millions $, soit 31 millions $ par saison. Une croissance qui donne le vertige, et des chiffres qui représentent un poids financier lourd à porter pour les chaînes câblées.

Ouvrir en mode plein écran Alexander Ovechkin, des Capitals de Washington, est suivi par un caméraman. Photo : The Canadian Press / Nathan Denette

Depuis, TVA Sports à dû dire au revoir à la rentabilité. Le réseau se retrouve aujourd’hui avec des pertes cumulées qui dépassent les 200 millions $, selon Pierre Karl Péladeau lui-même. Même en 2021, lorsque TVA Sports a diffusé la finale de la Coupe Stanley à laquelle participait le Canadien, ses pertes auraient atteint 11 millions $ pour l'année.

Comme l’explique notre chroniqueur Martin Leclerc, le prix exorbitant payé en 2014, jumelé au phénomène du débranchement du câble, a acculé TVA Sports au mur. Sur la même période, RDS a dû débourser 800 millions $ sur 12 ans pour conserver une soixantaine de matchs du CH, et la rentabilité de la chaîne spécialisée de Bell a aussi été atteinte.

Au Québec, en 2014, TVA Sports comptait 1,8 million d’abonnés; en 2022, il n’en restait que 1,3 million, selon les plus récentes données du CRTC . Sur la même période, RDS est passé de 3,3 millions d’abonnés en 2014 à 1,7 million l’année dernière.

En 10 ans, près de 50 millions de foyers ont coupé le cordon du câble en Amérique du Nord, selon IBISworld.

L’équation ne fonctionne tout simplement plus : les coûts des droits sont à la hausse, tandis que les revenus des chaînes sont à la baisse.

Publicité

On peut comprendre l’état de panique, compatit Luc Dupont. Les chaînes câblées sont dans un cercle vicieux de perte abonnés et de revenus en baisse, face à une compétition venant de géants avec des moyens illimités, qui peuvent faire des promesses aux ligues que ne peuvent pas faire les chaînes traditionnelles.

Les géants du web, bientôt géants du sport?

Le débranchement à la télévision câblée crée une occasion pour les géants numériques, qui tentent d’étendre leurs activités dans le secteur médiatique. Surtout que le sport en direct représente 30 % de tout le contenu consommé sur des écrans intelligents, selon la plateforme publicitaire Magnite, et est regardé par 65 % des adultes de 18 à 34 ans en Amérique du Nord.

C’est la poule qui pond encore des œufs d’or, peut-être même la dernière.

Ouvrir en mode plein écran En 2021, Amazon acceptait de débourser 1milliard$ par année pendant 10ans pour se procurer les droits exclusifs des matchs du jeudi soir de la NFL. Photo : Getty Images / Nick Cammett

Pour les GAFA, le sport devient un véhicule pour proposer d’autres produits, analyse Philip Merrigan, professeur au département des sciences économiques de l’ UQAM . La valeur réside plutôt dans les données qu’on récolte sur ceux qui regardent, et ce type de données est la meilleure façon de leur proposer des choses qu’ils sont propices à acheter.

On le voit avec le modèle de télévision traditionnelle : les revenus qui viennent strictement du sport ne sont pas suffisants pour assurer la rentabilité. C'est surtout une façon de rejoindre l’audience à laquelle les annonceurs publicitaires s’intéressent, et pourquoi les géants avec des portfolios diversifiés cherchent à obtenir les droits.

Éventuellement, face aux moyens des géants du web, il n’y aura plus d’espace pour les réseaux locaux, voire nationaux, ajoute Luc Dupont. Notre divertissement, qu’il soit sportif ou culturel, pourrait tôt ou tard se retrouver entre les maisons de quatre à cinq gros joueurs .

Ce n’est pas vrai qu’il va y avoir 15 joueurs différents qui vont retransmettre du sport et générer des profits, de la même manière qu’il n’y a pas 15 chaînes sportives à la télévision traditionnelle. La réponse à une croissance continue, c’est la consolidation.

Disney, qui regroupe plus de 20 réseaux télévisés et des plateformes numériques comme Hulu et Disney+, a enregistré des pertes totales de 11 milliards $ depuis 2019, selon des chiffres rapportés par le New York Times. L'entreprise possède le réseau ESPN et ses nombreux droits de diffusion sportifs. Selon différents analystes, la rumeur veut qu’Amazon s’y intéresse.

L’acquisition de cette chaîne serait un extraordinaire raccourci pour celui qui est prêt à payer le montant qu’il faut. On peut imaginer qu'Amazon ou Apple payent jusqu’à 50 milliards $ pour l’acquérir, une somme que ces géants numériques peuvent payer comptant.

Les droits télévisés suivent en quelque sorte la trajectoire que l’on observe dans la valeur des équipes professionnelles.

On assiste à une accélération de la croissance dans le monde du sport. Même les Sénateurs d’Ottawa ont été vendus pour un milliard! Un club de la MLS valait 25 millions $ il n’y pas si longtemps; les franchises se vendent désormais 500 millions $. Le futur du sport professionnel, ce seront des mégacités qui pourront se les offrir , conclut Luc Dupont, qui trace un parallèle avec le film Rollerball, sorti en 1975.

Rollerball décrivait un monde sportif dans lequel les équipes sont possédées par des corporations, où les matchs sont retransmis à l’échelle planétaire, et où les équipes qui s'affrontent sont des mégacités comme Tokyo et Houston… La personne qui a écrit ce scénario était carrément dans le mille.