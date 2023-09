Connor Bedard fébrile à son premier match préparatoire

Connor Bedard a participé à son premier match préparatoire avec les Blackhawks, jeudi, et a récolté deux mentions d'aide dans une victoire 2-1 en prolongation de Chicago face aux Blues de Saint-Louis.

Bedard a récolté son premier point préparatoire sur le but de Philipp Kurashev en première période, avant de participer au filet gagnant d'Andreas Athanasiou en prolongation.

Avant le match, les partisans de Chicago étaient déjà prêts à encourager le tout premier choix au total lors du dernier repêchage.

Les deux premiers niveaux du United Center étaient pratiquement pleins pour ce match contre les Blues de Saint Louis. L'équipe avait fermé le dernier balcon.

Publicité

L'entraîneur-chef Luke Richardson a placé Bedard au sein d'un trio avec Taylor Hall et Ryan Donato. La recrue a reçu l'accueil le plus soutenu quand son nom a été prononcé avant la mise au jeu initiale — qu'il a remportée.

Le chandail numéro 98 de Bedard se voyait un peu partout au United Center. Certains contemplaient l'achat du chandail — 250 $US pour un authentique et 200 $ pour une réplique — à la boutique principale et dans les plus petites.

Les Blackhawks ont montré une fiche de 26-49-7 la saison dernière. Ils ont profité d'une victoire surprise à la loterie pour le premier choix et ont ainsi choisi Bedard.

Il a totalisé 71 buts et 72 aides en 57 rencontres à sa dernière saison avec les Pats de Regina, soit la meilleure récolte de points dans la Ligue de l'Ouest depuis 1995-96.

Il a été nommé joueur du tournoi quand le Canada a remporté l'or au championnat mondial de hockey junior, en janvier.

Publicité

Le Britanno-Colombien de 18 ans a été comparé à Connor McDavid et Sidney Crosby.

Il n'arrive pas dans la ligue comme un inconnu, a dit Richardson. Les joueurs sont prêts, ce qui représentera des défis pour lui. Mais ça lui donne également des opportunités quand les joueurs vont tenter d'en faire trop à ses dépens. Tout le monde sait qu'il peut tirer au but, mais il peut également faire des jeux et bien voir l'action.

Il s'agissait d'un bon défi pour Bedard, contre une formation comprenant principalement des joueurs avec de l'expérience de la LNH.

Je parlais à mon père aujourd'hui, et j'ai dit: Je vais jouer au United Center et c'est assez irréel, a commenté Bedard. C'est gros de voir les partisans et tout le reste. Et jouer contre plusieurs joueurs qui essaient de faire leur place dans la LNH et d'autres qui ont joué dans la LNH.