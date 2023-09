Durant le match face aux Sénateurs d’Ottawa, mercredi, Martin St-Louis a senti le besoin d’aller s’excuser auprès du jeune Jared Davidson. Il y avait tellement de punitions, tellement d’occasion d’unités spéciales, que l’ailier de 21 ans n’a pas foulé la glace entre le milieu de la deuxième période et le milieu de la troisième.

Mais ça ne veut pas dire que la qualité de son jeu est passée sous silence, bien au contraire.

Je dis tout le temps que les joueurs doivent se rendre sur les buts; et bien à chacune de ses présences, il s’est rendu au premier but , a imagé St-Louis.

Cette métaphore empruntée au baseball signifie qu’un joueur doit faire une action qui aide concrètement la cause de son équipe dans le plus de présences possibles.

Même s’il n’a joué que 8 min 9 s dans cette rencontre, les simples de Davidson sautaient aux yeux.

Du camp de l’année passée à celui de cette année, il y a une maudite belle progression chez le jeune , a constaté l’entraîneur-chef.

La semaine dernière, Davidson s’est illustré lors d’un match intraéquipe en inscrivant un tour du chapeau. Puis lors du match Rouges contre Blancs, il a déjoué Jake Allen avec un très bon lancer.

Mon tir est quelque chose sur lequel je devais m’améliorer, a expliqué le choix de 5e tour du Canadien en 2022. Quand je suis arrivé dans le junior, il était loin d’être satisfaisant. Je voulais m’améliorer et pouvoir battre les gardiens de différents angles parce qu’à mesure qu’on avance, ils deviennent de plus en plus gros et de plus en plus rapides.

Davidson impressionne le groupe d’entraîneurs depuis le premier jour du camp et il ne serait pas exagéré de l’identifier comme la plus belle surprise jusqu’à maintenant.

Il faut dire que Davidson a pris l’habitude de prendre ses équipes par surprise, comme en fait foi son parcours atypique. Après avoir été ignoré au repêchage de la Ligue de l’Ouest, il a été invité au camp des Thunderbirds de Seattle et a réussi à se tailler un poste dans l’équipe à l’âge de 16 ans.

On ne voit pratiquement jamais cela.

C’est quelque chose que je garde dans ma petite poche arrière , a dit Davidson avec fierté.

Cinq ans plus tard, l’ailier de 5’11 et 188 livres s’apprête à faire ses débuts chez les professionnels et on ne serait guère surpris qu’il fasse des flammèches avec le Rocket de Laval.

On peut voir qu’il n’est pas si loin que ça , a dit l’entraîneur adjoint Alexandre Burrows à son sujet, dimanche dernier.

Je pense qu’il a un brillant avenir et je ne serais pas surpris de le revoir ici avant longtemps.

Ouvrir en mode plein écran Lias Andersson Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Lias Andersson a encore la confiance de ses patrons

Avec le septième choix au total du repêchage de 2017, les Rangers de New York ont jeté leur dévolu sur l’attaquant suédois Lias Andersson. À l’époque, le directeur général des Rangers s’appelait Jeff Gorton et leur responsable du dépistage amateur en Europe était Nick Bobrov.

Dire que les choses n’ont pas fonctionné pour Andersson à l’échelle de la LNH serait un euphémisme.

Tout de suite après son repêchage, Andersson a amorcé la saison en Suède avant de s’amener en Amérique du Nord après Noël. Bobrov nous a déjà confié qu’a posteriori, cet empressement avait été une erreur de l’organisation.

Je pense que je n’étais pas tout à fait prêt, a convenu Andersson. Je commençais à vraiment bien jouer en Suède, j’avais eu un très bon Mondial junior et je commençais à me sentir à l’aise dans la Ligue de Suède en jouant beaucoup de minutes. Puis je me suis amené ici et ç’a été un choc culturel. Je restais à l’hôtel tout de suite après le Mondial junior, je n’avais même pas de vêtements ou rien. J’ai été lancé dans la marmite du jour au lendemain et ç’a été beaucoup pour moi. J’ai joué quelques matchs avec les Rangers et la saison s’est terminée.

L’été précédent avait été mouvementé avec le combine, le repêchage et un changement d’équipes en Suède. Je n’étais pas tout à fait prêt en me présentant au camp d’entraînement. Les choses ont fait boule de neige à partir de ce moment-là.

Les hauts choix de première ronde génèrent toujours plus d’attention, surtout lorsqu’ils évoluent à New York. Les comparaisons avec d’autres espoirs encore disponibles — Nick Suzuki a été sélectionné six rangs après lui — tournent le fer dans la plaie.

Le manque de succès initial a lancé Andersson sur une mauvaise piste.

Tu ressens toujours de la pression à jouer contre les meilleurs et avec les meilleurs, mais il y en avait peut-être un peu plus, a-t-il indiqué. Quand les choses ne vont pas comme tu veux, je n’avais pas la maturité pour ralentir les choses dans ma tête et prendre une grande respiration. J’étais stressé. L’effet boule de neige est devenu trop gros et j’ai senti à un certain moment qu’il me fallait un changement.

Les Rangers ont échangé Andersson aux Kings de Los Angeles en octobre 2020 en retour d’un choix de deuxième ronde, et trois saisons plus tard, les Kings ne lui ont pas soumis d’offre qualificative. Andersson s’est alors retrouvé joueur autonome.

L’ailier de 24 ans — que les Rangers avaient repêché en tant que joueur de centre — tente maintenant sa chance avec le Canadien sur la base d’un contrat à deux volets.

Après tout ce temps, Gorton et Bobrov voient encore quelque chose en lui.

Ouvrir en mode plein écran Jesse Ylonen Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Du travail convoité en infériorité

La quantité de blessés l’an dernier a fait grimper le temps d’utilisation de Nick Suzuki, et l’une des manières de contrôler son temps de jeu cette année sera de réduire son utilisation en infériorité numérique.

Martin St-Louis a été catégorique à ce sujet. Ce ne sera pas seulement pour le bien de son capitaine, mais aussi pour donner des rôles à tous ses joueurs de manière à ce qu’ils se sentent faire partie de l’équation.

C’est une des raisons pour lesquelles des employés de soutien comme Michael Pezzetta et Jesse Ylönen reluquent ce genre de mandat. La valeur d’un joueur augmente lorsqu’il démontre son utilité sur les unités spéciales, alors qu’il sera toujours plus vulnérable s’il est employé uniquement à forces égales.

Pezzetta a reçu une trentaine de minutes de travail à court d’un homme la saison passée et il compte bâtir là-dessus.

Pour moi, c’est quelque chose d’extrêmement important, a admis Pezzetta. Quand j’ai eu la chance de le faire l’an dernier, j’ai vraiment essayé d’exceller et je crois avoir fait du bon boulot. Je suis prêt à faire n’importe quoi, je vais me placer devant n’importe quel lancer pour le bloquer, mais je veux aussi montrer qu’en termes de positionnement, je suis capable de jouer et que je comprends le système qu’on applique en désavantage numérique.

Ylönen, lui, espère augmenter encore son nombre de matchs dans la LNH par rapport à l’année précédente. Il a pris du poids, il est devenu un brin plus rapide, et il s’estime meilleur défensivement. Or, même s’il a été l’attaquant le plus utilisé par St-Louis en infériorité lors du premier match préparatoire, lundi contre le New Jersey, il admet ne pas avoir de notions très développées du jeu à court d’un homme.

Ce serait énorme pour moi d’apprendre à jouer en infériorité numérique, a dit Ylönen. En Europe et dans la Ligue américaine, j’étais davantage un joueur d’attaque à cinq, mais c’est beaucoup plus difficile de se tailler une place sur l’une des deux unités d’avantage numérique dans la LNH. Je pense que ça m’aiderait beaucoup d’apprendre à mieux jouer en infériorité. Ce serait une autre façon pour moi d’aider l’équipe à gagner.

Même s’ils sont des joueurs très différents, les situations de Pezzetta et Ylönen se rejoignent sur un point : leur contribution sera en partie tributaire du genre de quatrième trio que le Canadien va composer.

L’an dernier, Pezzetta a pris beaucoup de temps à se mettre en marche et il ne semblait avoir aucune connivence avec des joueurs comme Evgeni Dadonov ou Mike Hoffman, qui ont tour à tour été relégués au quatrième trio. Il est soudainement devenu plus performant lorsqu’il a été jumelé à Alex Belzile, un joueur au style plus simple et plus linéaire.

Ylönen, lui, devra absolument faire valoir ses compétences défensives pour rester utile, car générer de l’attaque sur un quatrième trio est un éternel défi.

Il se rapproche beaucoup d’être un joueur de la Ligue nationale , a toutefois indiqué St-Louis avec conviction.

Ouvrir en mode plein écran Philippe Maillet en 2021. (Photo d'archives) Photo : Getty Images / Scott Taetsch

Philippe Maillet et la campagne de Russie

Lorsque le Québécois Philippe Maillet a mis le cap sur la Russie, en juin 2021, il partait pour mieux revenir.

Il était sur le point d’avoir 29 ans et les choses stagnaient pour lui. Il avait disputé avec eux ses deux premiers matchs dans la LNH avec les Capitals de Washington, mais il y avait eu si peu de roulement au sein de cette organisation qu’il n’avait pas eu la chance d’améliorer vraiment son profil.

Il a donc signé une entente de deux ans avec le Metallurg Magnitogorsk avec l’idée de montrer ce dont il était capable dans une autre vitrine.

Mais il n’avait pas prévu que la guerre en Ukraine éclaterait quelques mois plus tard.

Il faut que tu gardes la tête froide et que tu n’écoutes pas trop ce qui se passe autour de toi, a décrit Maillet. C’est une situation qui n’était vraiment pas facile à gérer, mais je suis un joueur de hockey, c’est mon travail et j’ai toujours eu en tête de jouer dans la LNH. Il n’y a pas juste un chemin pour s’y rendre.

Certains joueurs nord-américains ou européens ont quitté la Russie dès qu’ils ont été en mesure de le faire, n’acceptant pas de rester ainsi pris entre l’arbre et l’écorce. Des joueurs comme Maillet, qui étaient encore sous contrat dans la KHL, y sont restés. Et un autre groupe de joueurs a décidé de franchir le Rubicon et de partir pour la Russie après que le conflit eut été déclenché.

Il est facile de juger les choix de chacun, mais pour plusieurs joueurs qui voient le temps s’égrener, il est important de tabler sur les quelques années de carrière active, et les endroits où gagner sa vie ne sont pas nombreux.

Maillet, lui, entendait revenir en Amérique lorsqu’il sentirait que ses chances de jouer de nouveau dans la LNH seraient meilleures.

Après ma première année, j’ai eu une excellente année en Russie, on s’est rendu en finale et j’ai eu d’excellentes séries, a-t-il raconté. Je voulais revenir, mon agent avait parlé un peu à Kent Hughes, mais je ne voulais pas avoir le même genre d’opportunités que j’avais avant quand j’étais dans la Ligue américaine. J’avais vu plusieurs gars qui jouaient avec moi sur mon trio être rappelés parce qu’ils étaient plus jeunes. Je me suis dit, si ça prend une autre année là-bas pour prouver que je suis un top dans la KHL… c’est ce que ça a pris.

Je n’ai jamais été aussi prêt dans ma vie pour une opportunité comme celle-là.

Il n’a peut-être pas tort. Le Canadien a tous les centres qu’il lui faut en ce moment à Montréal, même en l’absence de Christian Dvorak, mais si des joueurs tombent au combat en cours de saison, Maillet devra s’être montré plus méritant que Mitchell Stephens, Brandon Gignac, et peut-être Filip Mesar et Riley Kidney, pour obtenir le rappel qu’il convoite tant.

Si tu m’offres une chance de jouer pour le Canadien, je serais fou de ne pas la prendre!