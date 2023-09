Miguel Cabrera, une légende du baseball de Détroit jusqu’au Venezuela

Miguel Cabrera était dans le vestiaire des Tigers de Detroit au début de la dernière semaine de sa carrière, triant des articles à expédier.

Le seul vainqueur de la triple couronne depuis 1967 a mis des souliers à crampons à peine utilisés et des gants de frappeur dans une boîte en carton.

Cabrera a ensuite mis des balles qu'il a signées dans un grand sac.

La bouteille de vin récemment offerte par les A's d'Oakland, ainsi que des effets personnels, allaient prendre la route de sa maison à Miami.

Où va-t-il mettre tout ça?

Je ne sais pas , a dit Cabrera, avec un haussement d'épaules et un sourire.

Âgé de 40 ans, Cabrera va terminer sa carrière dimanche, face aux Guardians.

La salle comble au Comerica Park inclura des milliers de partisans ayant acheté des places debout, pour le voir une fois de plus.

Le membre de 12 équipes d'étoiles laisse un héritage impressionnant au baseball.

Le sympathique gaillard a aussi apporté une joie tellement nécessaire à son Venezuela natal, où une crise a plongé des millions de personnes dans la pauvreté et contraint 7,3 millions de personnes à émigrer.

Cabrera fait ses débuts dans la MLB à 20 ans, avec les Marlins de Floride. Il s'est taillé une place dans les discussions au sujet des plus grands de tous les temps au marbre.

Frapper une balle est l'une des choses les plus difficiles à faire dans le sport, et lui et Albert Pujols sont les deux meilleurs que j'ai vus en 60 ans dans le baseball, a dit Jim Leyland au bout du fil, cette semaine. C'est documenté.

Leyland a été à la barre des Tigers de 2006 à 2013.

Lorsque Cabrera a mené la MLB avec une moyenne de ,330, 44 circuits et 139 points produits en 2012, il est devenu le premier gagnant de la triple couronne depuis 1967, année où Carl Yastrzemski a réussi l'exploit avec Boston.

L'an dernier, il a rejoint Hank Aaron et Albert Pujols comme seuls joueurs avec 3000 coups sûrs, 500 circuits et 600 doubles.

Une des choses qui ont rendu 'Miggy' vraiment spécial est la façon dont il pouvait cogner la balle partout , a confié le président des Phillies de Philadelphie, Dave Dombrowski.

Il frappait la balle au champ droit avec la même aisance qu'un frappeur gaucher qui la cogne habituellement à cet endroit.

Dombrowski était à la haute direction des Marlins lorsqu'ils ont alloué un contrat à Cabrera à l'adolescence, avant de l'acquérir par transaction.

Miggy avait aussi beaucoup de ténacité, a continué Dombrowski. Il jouait même durement blessé et avec le sourire aux lèvres, parce qu'il aime tellement le baseball.

Cabrera est né à Maracay, comme Jose Altuve. Il a grandi en voyant à l'oeuvre ses compatriotes Davey Concepcion, Omar Vizquel et Andres Galarraga.

Je voulais suivre dans leur lignée, a dit Cabrera. Je dis aux Vénézuéliens qu'ils sont en de bonnes mains avec Ronald Acuña.

Ouvrir en mode plein écran Ronald Acuna fils Photo : Getty Images / Ronald Martinez

Le voltigeur de 25 ans des Braves est devenu mercredi le premier joueur de l'histoire des majeures avec 40 circuits et 70 buts volés dans une même saison.

Il y a beaucoup de joueurs vénézuéliens qui excellent dans le baseball majeur, a dit Acuña, via un interprète. Mais en ce qui concerne les Vénézuéliens, Miguel Cabrera est comme un dieu du baseball.

Les Marlins ont accordé à Cabrera 1,8 million à l'âge de 16 ans. Il a fait ses débuts avec eux en 2003, après trois saisons dans les mineures.

Il a donné un aperçu de son talent dès son premier match, en claquant un circuit en 11e manche.

Toujours en 2003, Cabrera a frappé trois longues balles en série de championnat de la Nationale. En Série mondiale, il a cogné un circuit au champ opposé contre Roger Clemens, aidant les siens à remporter la classique automnale.

Ouvrir en mode plein écran Un jeune Miguel Cabrera avec les Marlins de Miami. Photo : Reuters / Marc Serota

Cabrera a été un joueur étoile à chacune de ses quatre saisons complètes avec les Marlins.

Il a été échangé aux Tigers en décembre 2007 et il s'est encore plus épanoui.

Il a été le joueur le plus utile dans l'Américaine en 2012 et 2013, notamment.

Même si les Tigers ont eu du succès (quatre titres de section de suite et une présence en Série mondiale, en 2012), ils n'ont jamais tout raflé en sa présence.

Cabrera a obtenu un pacte de 152,3 M$ pour huit ans en 2008, et un contrat de 292 M$ pour 10 ans en 2014.

Entre les deux ententes, Cabrera a reconnu qu'il avait un problème d'alcool et a suivi un programme de traitement durant trois mois.

L'épouse et les enfants de Cabrera devraient assister aux matchs de la fin de semaine, au Comerica Park.

Sa production au marbre a diminué et il n'a pas beaucoup joué au premier but ces dernières années, mais ça n'a pas diminué sa popularité dans les majeures, dans la Motor City ou chez lui, au Venezuela.

Il a créé la Fondation Miguel Cabrera en 2007 et a financé la rénovation d'un stade des Petites ligues dans son pays.

Il y a organisé des cliniques et des compétitions pour les jeunes jusqu'en 2016, y mettant un frein à cause de remous politiques.

Lorsqu'un vétéran du Vietnam atteint d'un cancer, à qui les médecins avaient donné trois mois à vivre, a dit aux relations communautaires des Tigers qu'il souhaitait rencontrer son joueur préféré, Cabrera a répondu présent.

Wayne Ochadleus a fait signer son maillot blanc des Tigers au dos par Cabrera mardi, avant le match contre Kansas City. Il a aussi pris la pose avec lui.

C'est la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie , a dit Ochadleus, qui a 72 ans.

Cabrera a aussi été l'hôte d'un événement, Keeping Kids in the Game, qui a permis de récolter plus de trois millions pour des initiatives liées au sport et à la santé chez les jeunes.