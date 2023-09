De jeunes joueurs cherchent leur place au camp du Canadien

Peu de postes étaient disponibles lors de l'ouverture du Canadien de Montréal, mais il reste néanmoins encore quelques luttes à surveiller au cours des prochains jours.

Le Tricolore jouera ses troisième et quatrième matchs préparatoires - sur un total de six - vendredi et samedi face aux Maple Leafs de Toronto. Des joueurs comme Jesse Ylönen, Gustav Lindstrom ou même Justin Barron voudront démontrer qu'ils ont les outils pour obtenir un poste régulier avec le grand club cette saison.

Il y a certainement une place à gagner, a dit Barron, jeudi. Nous comptons sur plusieurs jeunes joueurs en défensive. La situation ressemble à celle l'an dernier. Et c'est la même chose à l'attaque.

En réalité, c'est un peu la même chose chaque année. Il y a toujours des batailles pour quelques places , a-t-il ajouté.

Barron avait été écarté en fin de camp l'automne dernier et avait dû commencer la campagne avec le Rocket de Laval. Rappelé par le Canadien en deuxième moitié de saison, il avait joué avec beaucoup plus d'aplomb.

Le Néo-Écossais âgé de 21 ans a ensuite aidé le Canada à remporter le Championnat mondial, en compagnie du gardien Samuel Montembeault.

Vous avez l'occasion de passer du temps avec certains des meilleurs joueurs au monde, a mentionné l'attaquant Brendan Gallagher au sujet de la valeur d'une participation à ce tournoi. Vous vous entraînez avec eux, vous pouvez apprendre d'eux, vous avez du plaisir avec eux. Vous êtes aussi dirigés par d'autres entraîneurs qui peuvent avoir une vision des choses un peu différentes.

Tout ça peut vous aider à développer votre jeu. JB a vécu une belle expérience, et j'espère que ça se transposera dans son jeu cette saison , a mentionné l'adjoint au capitaine Nick Suzuki.

David Savard est le défenseur droitier le plus expérimenté chez le Canadien. Johnathan Kovacevic est probablement aussi assuré de commencer la saison avec le grand club. Barron, le nouveau venu Lindstrom et possiblement Logan Mailloux luttent donc pour le poste de troisième défenseur droitier.

Du côté de l'attaque, il semble rester très peu de places au sein du top 12. En fait, il pourrait seulement y avoir une place sur le quatrième trio, si Michael Pezzetta n'obtient pas un rôle permanent à l'aile gauche.

Des joueurs comme Ylönen ou encore l'ancien choix de premier tour des Rangers de New York Lias Andersson pourraient ravir la chaise à Pezzetta. Ils ont tous les deux un certain potentiel offensif que Pezzetta n'a pas. Mais ils jouent un style moins robuste que le dynamique no 55.

L'entraîneur-chef Martin St-Louis a admis jeudi que la capacité de jouer en infériorité numérique pourrait avoir un impact sur les décisions finales au terme du camp. Pezzetta a commencé à être employé dans ce rôle la saison dernière et il a joué dans cette phase du jeu lors du premier match préparatoire du Canadien, lundi.

Ylönen a aussi été employé en infériorité numérique face aux Devils du New Jersey, tandis qu'Andersson a disputé seulement 52 secondes dans cette phase du jeu face aux Sénateurs d'Ottawa, mercredi.

Ce serait énorme pour moi, a mentionné Ylönen. J'étais davantage un joueur de supériorité numérique en Europe et dans la Ligue américaine, mais c'est difficile de se tailler un poste dans ce rôle dans la LNH. Si je peux aider l'équipe en jouant en désavantage numérique, ça me va aussi et je veux m'améliorer dans cette phase du jeu.

Ylönen a récolté 6 buts et 10 aides en 37 parties avec le Canadien l'hiver dernier. Même s'il admet qu'il doit continuer de peaufiner son jeu défensif afin d'assurer sa place avec le grand club, il ne veut pas non plus laisser de côté ses qualités offensives qui ont fait de lui un bon marqueur dans la Ligue américaine de hockey.

Je veux garder les bons aspects de mon jeu et en ajouter d'autres, que ce soit en étant meilleur dans les batailles à un contre un ou en jouant en désavantage numérique , a-t-il noté.

Il s'agit là du défi de tout jeune joueur. À l'un d'entre eux de brouiller les cartes et de gagner sa chaise - même s'il n'y en a peu de disponibles.