Un nouveau délai dans l’histoire de dopage de Kamila Valieva

Le cas de dopage sportif de la patineuse russe Kamila Valieva sera traité pendant deux journées supplémentaires en novembre, a indiqué le Tribunal arbitral du sport (TAS) jeudi.

Le plus haut tribunal sportif dans le monde a tenu une audience à huis clos qui s'est étalée sur trois jours et qui devra reprendre les 9 et 10 novembre.

Ils (les juges) ont ordonné la production de documents supplémentaires et, afin de permettre aux parties de produire ces documents, ils ont décidé d'ajouter deux journées d'audience supplémentaires , pouvait-on lire dans un communiqué du TAS.

Valieva, 17 ans, a été épinglée lors d'un test antidopage dont les résultats ont été annoncés pendant les Jeux de Pékin en 2022.

En raison des nouveaux délais dans cette affaire, un verdict ne devrait pas être rendu avant l'an prochain.

Neuf patineurs américains attendent impatiemment la décision, puisque la formation russe, pour laquelle patinait Valieva et qui a remporté l'épreuve par équipe en Chine, a terminé tout juste devant eux. L’équipe canadienne, qui a pris le 4e rang, pourrait donc gagner une médaille de bronze si le résultat des Russes est annulé.

Valieva soutient toujours que son test positif à une substance interdite a été obtenu en raison d'une contamination accidentelle, possiblement d'un verre ou d'une assiette en contact avec la médication de son grand-père.

Le premier tribunal antidopage russe qui a analysé son dossier pendant les JO a mentionné que Valieva et son équipe juridique ont l'intention d'effectuer une enquête approfondie afin de présenter des résultats à d'éventuelles audiences dans cette affaire.

Cette éventuelle audience a commencé, plus de 19 mois après qu'un comité du TAS eut permis à Valieva de poursuivre ses activités sportives à Pékin en dépit d'un test antidopage positif inscrit à son dossier.

Cette audience en appel a été demandée par l'Agence mondiale antidopage (AMA) et par l'Union internationale de patinage. Ces organisations ont contesté une décision russe prononcée en janvier qui estime que Valieva, en tant que mineure à l'époque, n'était pas responsable de la situation et qu'elle devait conserver ses résultats aux Olympiques.

L'AMA a demandé aux trois juges du TAS de suspendre Valieva pour quatre ans, soit jusqu'en décembre 2025, et d'invalider tous ses résultats des Jeux.

Nous voulons un verdict juste dans ce dossier, qui s'appuie sur des faits , a mentionné le porte-parole de l'AMA James Fitzgerald plus tôt cette semaine.