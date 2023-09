Arslanbek Makhmudov ira aussi se battre en Arabie saoudite en sous-carte du gala mettant en vedette le champion du WBC des poids lourds Tyson Fury et le champion du monde d'arts martiaux mixtes Francis Ngannou.

Le boxeur d'origine russe s’ajoute donc à Simon Kean, dont la présence à Riyad le 28 octobre prochain était déjà connue.

Eye of the Tiger Management a confirmé le tout par communiqué jeudi.

Kean (23-1, 22 K.-O.) aura rendez-vous avec l'ex-champion du monde de la WBO Joseph Parker (32-3, 22 K.-O.), tandis que Makhmudov (17-0, 16 K.-O.) croisera le fer avec le Croate Agron Smakici (19-2, 17 K.-O.).

L'Arabie saoudite est un pays très spécial pour moi. Ç'a toujours été un rêve d'y combattre, alors je suis très reconnaissant d'avoir cette occasion , a dit Makhmudov.

Selon des sources, la bourse offerte à Simon Kean atteint 250 000 $ US.

En plus de la finale entre Fury (33-0-1, 24 K.-O.) et Ngannou (0-0), la demi-finale sera assurée par Fabio Wardley (16-0, 15 K.-O.) et David Adeleye (12-0, 11 K.-O.) dans un combat de 12 rounds. Les combats préliminaires qui composeront le reste de la carte seront dévoilés ultérieurement.