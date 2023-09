Jessica Hawkins a gagné la confiance d’Aston Martin

Jessica Hawkins est pilote ambassadrice pour Aston Martin depuis 2021. La Britannique de 28 ans a pu faire un essai F1 lundi, une occasion qui est le fruit d'un travail acharné.

Comme bien des femmes pilotes, Jessica Hawkins a cherché la meilleure façon de gravir les échelons de la course automobile pour tenter de s'approcher de la F1.

L'occasion s'est présentée en 2019 quand elle a obtenu un volant dans la W Series nouvellement créée. Elle avait auparavant fait de la F2000 et de la Formule Ford. Aston Martin l'a approchée en mai 2021, après qu'elle ait travaillé comme pilote de cascades dans le film No Time to Die (Mourir peut attendre) des aventures de l'agent secret James Bond.

Non, elle n'a pas remplacé Daniel Craig dans les modèles Aston Martin DB5 et Vantage de 1987, mais bon, elle s'est bien amusée quand même...

Chez Aston Martin, ça a commencé par des responsabilités dans les activités médias et promotionnelles avec les commanditaires, explique-t-elle en entrevue à Radio-Canada Sports. Mais très vite, ça a changé, on m’a confié du travail en simulateur, des tours de piste avec les invités, et aujourd’hui, j’ai participé à une journée d’essais en F1. Donc, j’ai fait du chemin depuis mes débuts avec l’équipe. C’est devenu de plus en plus intéressant.

Ce n'était pas dans les plans que Jessica Hawkins fasse un essai F1, mais ses qualités de pilote ont incité l'équipe canado-britannique à lui offrir une journée d'essais avec toute la préparation en amont que cela exige. Un projet qui s'est bâti discrètement en coulisses.

L’équipe m'a donné tous les outils nécessaires, beaucoup de temps en simulateur, beaucoup de temps au gym pour parfaire ma condition physique, explique-t-elle. L’équipe m'a facilité la vie quand je sentais que j’avais du mal à franchir certains obstacles. Le travail du programme de développement de l’équipe a été exemplaire pour que je sois prête pour cette journée d’essais.

La journée d'essais a eu lieu lundi 25 septembre sur le circuit Hungaroring près de Budapest où est présenté le Grand Prix de Hongrie de F1.

Ouvrir en mode plein écran Jessica Hawkins sort du garage dans l'AMR21 à Budapest, la réalisation d'un projet préparé minutieusement en coulisses. Photo : Aston Martin / Andrew Ferraro

Bien sûr, un test sur piste est un prolongement logique de mon travail en simulateur, affirme-t-elle. Il y a un lien direct. Pour l’équipe, que la personne qui tourne en simulateur puisse rouler sur piste, c’est un grand avantage. Pour moi, c’est inestimable de pouvoir piloter la voiture, et ça me permet d’aider l’équipe encore plus.

Le travail en simulateur m’avait bien préparé à ce moment, et les sensations étaient assez similaires, donc rien ne m’a vraiment surpris.

J’ai pu trouver mes marques durant la séance, les bonnes distances de freinage en fonction de l’appui généré par l’AMR21, analyse-t-elle. Je crois avoir fait du bon boulot. J’ai été contente de ma performance, et l’équipe était aussi contente du travail qu’on a pu faire. Ça fait longtemps que j’espérais ce moment, et je ne crois pas avoir déçu l’équipe.

Ouvrir en mode plein écran Jessica Hawkins dans l'AMR23 à Budapest Photo : Aston Martin / Andrew Ferraro

Le responsable du programme de développement de l'équipe Robert Sattler a dit espérer la revoir bientôt en piste , mais aucun suivi n'est prévu pour le moment par l'équipe. Jessica Hawkins le prend en riant.

J’ai envie de leur envoyer une liste de toutes les raisons pour lesquelles ils devraient me confier à nouveau l’auto , dit-elle, tout sourire.

Il ne faut jamais dire jamais. Je ne pensais pas qu’on m’offrirait un essai F1, donc pourquoi pas un deuxième? lance-t-elle, optimiste. Nous allons en discuter à l'usine. Je vais tout faire pour que ça arrive.

Jessica Hawkins a le privilège de pouvoir suivre l'équipe sur les circuits de F1, et on lui ouvre les portes.

On me permet de participer aux réunions techniques avant et après les grands prix. Bien sûr, je ne suis pas partie prenante, mais j’y assiste, précise-t-elle. Et s’ils veulent mon opinion, je peux leur donner mon point de vue de pilote. Je réussis à échanger un peu avec Fernando et Lance, avec les ingénieurs aussi. Bien sûr, tout va très vite durant ces week-ends, mais j’arrive, oui, à avoir de bons feedbacks. J’essaie d’apprendre le plus possible de ces moments.

Ouvrir en mode plein écran Fernando Alonso et Jessica Hawkins en Australie Photo : Twitter / Aston Martin

Jessica Hawkins a d'ailleurs son opinion sur la saison 2023 de l'équipe F1.

Nous avons déménagé dans la nouvelle usine, on travaille beaucoup sur le développement de l’auto à l’usine, même si les résultats en course ne le reflètent pas toujours, explique-t-elle. Nous ne sommes pas là où nous voudrions être, mais on avance vers le but qu’on s’est fixé.

Cette équipe continue de grandir avec des gens très motivés qui n’ont qu’un but en tête, remporter le titre mondial. Nous en sommes à la troisième saison de notre plan quinquennal de développement, et nous avons réussi à monter sept fois sur le podium cette saison, rappelle la pilote ambassadrice de l'équipe. C’est beaucoup plus que la saison dernière, alors nous allons dans la bonne direction.

Jessica Hawkins a choisi d'investir du temps dans son travail chez Aston Martin, même si le goût de la compétition est encore très présent.

Aston Martin fera partie de l'Académie F1 en 2024

La prochaine mission sur laquelle elle travaille, c'est l'entrée de l'équipe F1 Aston Martin dans le Championnat de l'Académie F1 réservé aux femmes pilotes.

La pilote britannique âgée de 28 ans ne sera toutefois pas derrière le volant des monoplaces de catégorie F4.

Je ne serai pas la pilote de l’équipe Aston Martin dans le championnat F1 Academy, précise-t-elle. Ils visent la plus jeune génération, et cherchent des pilotes au début de leur vingtaine. Mais j’aurai un rôle dans l’équipe, et j’ai très hâte, car nous sommes privilégiées, nous les femmes pilotes, de pouvoir avoir cette plateforme pour nous exprimer, et je vais aider le plus possible les pilotes qui seront choisies par Aston Martin.

En 2023, l'Académie F1 a proposé un calendrier de 21 courses en sept week-ends de trois courses. La dernière étape de la saison aura lieu en soutien au Grand Prix des États-Unis à Austin au Texas du 19 au 21

octobre. L'Ontarienne Megan Gilkes, la seule Canadienne inscrite, est 13e au classement.

Ce championnat est parfait pour rappeler qu’il y a d’excellentes jeunes pilotes de niveau F4, tient à dire Jessica Hawkins. Et c’est une plateforme idéale, parce qu’avec une visibilité internationale. Il y a peu de volants disponibles à ce niveau et plus haut pour nous, les femmes pilotes, alors ce championnat permet aux plus jeunes de gagner de l’expérience incroyable qui leur sera utile pour progresser et monter les échelons de la course automobile.

Ouvrir en mode plein écran Jessica Hawkins au muret de l'équipe F1 Aston Martin. Photo : Aston Martin F1 / Andrew Ferraro

Jessica Hawkins pourrait peut-être trouver un poste à plein temps dans l'équipe Aston Martin inscrite à l'Académie F1, mais la Britannique veut retourner à la compétition.

Je ne peux pas penser uniquement en fonction de la F1, dit-elle, lucide. Je suis à la recherche de commanditaires pour bâtir mon programme de course, car je veux refaire des courses, explique-t-elle. Idéalement, j’aimerais travailler avec Aston Martin en catégorie GT, c’est là-dessus que je travaille en ce moment.

La pilote a pu participer à la W Series, car le championnat ne demandait aucun budget aux pilotes choisies. Mais cette façon de faire a obligé la série à fermer ses portes par manque d'argent durant la saison 2022.

Ouvrir en mode plein écran Jessica Hawkins au temps de la W Series Photo : Twitter X

L'Académie F1 réservé aux femmes pilotes a remplacé la W Series, et a les reins plus solides, car elle a le soutien des équipes de la F1 et de la FIA qui la financent à hauteur de 50 %, les pilotes engagées devant trouver l'autre 50 %.

C'est le principal obstacle des femmes pilotes. Elles peinent à financer leur cheminement en catégorie formule en raison de préjugés tenaces dans un milieu très masculin, et les budgets requis pour participer aux championnats FIA de catégorie formule sont devenus exorbitants.

Il faut plus d'un million de dollars canadiens pour inscrire une monoplace à une saison de F3, entre 3 et 5 millions pour une saison de F2.

Il n'y a pas de femme pilote dans le Championnat FIA de F2. Il y en a une seule inscrite au Championnat FIA de F3, l'Allemande Sophia Flörsch. Elle est 23e au classement avec 6 points marqués. À 22 ans, elle est peut-être la mieux placée pour accéder à la F1 (au mérite).

Jessica Hawkins continuera peut-être sa carrière de pilote loin de la F1, mais elle compte bien entretenir le lien qui l'unit depuis deux ans à Aston Martin.