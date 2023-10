Une jeune marathonienne rescapée de la vie

Le 25 septembre 2022, Marion Artaud, une ingénieure française installée au Québec depuis 3 ans, participe au demi-marathon de Montréal. À un kilomètre du fil d'arrivée, elle s’écroule, victime d'un arrêt cardiaque.

Je me souviens du début de la course, des flashs de la fin et ensuite c’est tout noir et je me réveille à l’hôpital, raconte la jeune femme un an plus tard. J’étais sous le choc, que ce soit arrivé à moi, j’étais juste choquée, mais contente d’être en vie. J'ai réalisé la chance que j’ai eue, car les taux de survie après un arrêt cardiaque ne sont pas élevés et j’étais heureuse et reconnaissante d’être en vie.

La jeune Française était pourtant sportive et n’avait aucun antécédent cardiaque. Elle pratiquait le tennis, le basketball et s’était mise à la course à pied il y a deux ans. C'était son premier demi-marathon.

Un an plus tard, Marion Artaud a eu le bonheur de rencontrer au Centre Universitaire de Santé McGill (CUSM) certains des intervenants qui lui ont sauvé la vie.

Le Dr Tom Hadjis est un de ceux-là. Selon lui, ce qui est arrivé à Marion peut arriver à n’importe qui.

Elle avait un problème électrique c’est pour cela qu’on a dû lui installer un défibrillateur, explique-t-il. Quand on voit arriver une jeune fille comme Marion, ça me touche beaucoup, car je suis moi-même un coureur de marathon. Mais je ne suis intervenu qu’au bout de la ligne. Le mérite revient bien sûr à Marion, mais surtout à l’équipe médicale du Dr François de Champlain qui a mis en place toute une organisation extrêmement efficace pour le diagnostic et le traitement immédiat des personnes qui font des arrêts cardiaques.

Marion Artaud arrive au sommet

Cette expérience a bien sûr changé la vie de l'ingénieure.

Au début, on a peur, très très peur, reconnaît Marion Artaud. Les premières semaines j'étais tout le temps effrayée, au moindre effort, je pensais que j’étais en danger. Mon cœur m’avait lâché une fois, est-ce qu’il allait me lâcher une deuxième fois? Mais avec le temps on s’habitue. Je ne vais pas dire que je n’ai pas peur aujourd’hui, mais ça va mieux.

Ce que je retiens c’est que la vie peut basculer du jour au lendemain. Je n’aurais jamais imaginé que cela m’arrive à moi, alors que cela peut arriver à n'importe qui. Je réalise la chance que j’ai et chaque jour que je me réveille, je suis reconnaissante d’avoir une journée de plus. C'est curieux, mais je peux dire que je profite encore plus de chaque journée que quelqu’un qui n’a pas vécu ce que j’ai vécu.

Ce qui a sauvé la vie de Marion, c’est la rapidité d’intervention. En moins de deux minutes, un intervenant l’a ramenée à la vie. D’ailleurs l’urgentologue et directeur médical du marathon, François de Champlain était présent lors de la rencontre avec Marion, il avait même emporté avec lui un objet assez symbolique.

Le Dr de Champlain montre un défibrillateur

En fait, ce que je tiens dans les mains c’est non seulement un DEA, un défibrillateur externe automatisé, mais c’est le DEA qui a sauvé la vie de Marion lors de l’édition du marathon de l’année dernière (2022) , a expliqué l'urgentologue en brandissant l'appareil.

Pour un événement comme le marathon sur 42 km, on a environ 125 de ces appareils tout le long du parcours et on les déploie de façon dynamique. À l’aide d’une application, on peut savoir en temps réel où ils sont situés sur le parcours. Mais c’est aussi une application que n’importe qui peut utiliser dans sa vie quotidienne pour savoir où se trouve le défibrillateur le plus proche.

J’ai pris des cours et j’ai même pris des cours avec la personne qui m’a réanimée.

Apprendre les gestes qui sauvent est maintenant une chose faite pour Marion. Elle connaît encore plus aujourd'hui, l’importance d’une intervention rapide.

Je pense que le message qui est important c’est que même si cela ne nous arrive pas à nous, il faut être capable de réagir quand cela arrive à quelqu’un d'autre. Il faut réagir vite. Les gestes de premiers secours, les massages cardiaques et l’utilisation d’un défibrillateur, ce n'est pas compliqué et si on ne réagit pas dans les premières minutes cela peut être fatal. J’ai pris des cours car je faisais partie des personnes qui n'auraient pas su comment réagir avant que cela ne m’arrive à moi. Malheureusement, il a fallu que je sois touché de très près pour prendre conscience de l’importance de ces gestes.

La jeune femme ne s'est pas encore remise à la course à pied, mais elle ne ferme toutefois pas la porte.

Pour l'instant je n’ai pas vraiment repris. J’espère que je serais capable physiquement et psychologiquement et j’aimerais bien symboliquement franchir la ligne d'arrivée d’un demi-marathon dans les prochains mois, les prochaines années.

Le Docteur Tom Hadjis remet la médaille du marathon 2022

Avant que la jeune rescapée de la vie ne reparte, le Dr Tom Hadjis avait une surprise pour elle.

Voilà, je vous mets au tour du cou la médaille du mérite, c’est celle du marathon de 2022.

Le sourire de Marion en disait long sur ce que représentait symboliquement cette médaille qu’elle arborait fièrement. Aujourd’hui comment elle se voit?