Aurélie Tran, une championne qui sort de sa coquille

Aurélie Tran s’est déchiré un tendon d’Achille en 2022, mais est tout de même aujourd’hui la championne canadienne de gymnastique artistique. À seulement 17 ans, la voilà qui s’apprête à participer à ses premiers Championnats du monde à Anvers.

L'athlète passe une trentaine d’heures par semaine au gymnase. Le jour de sa rencontre avec Radio-Canada Sports, à moins d’une semaine de son départ pour les mondiaux, elle s’est éloignée de son lieu d’entraînement habituel, au complexe Claude-Robillard, de manière préventive. Quand la COVID-19 rôde, il vaut mieux rester à distance avant un grand rendez-vous…

La jeune gymnaste du club Gymnix poursuit son entraînement à l’Institut national du sport, au Stade olympique. Attendue, elle y arrive sur la pointe des pieds, peu habituée à accorder des entrevues.

Elle est très timide, précise Francine Bouffard, l’une de ses entraîneuses. Mais quand elle veut quelque chose, elle s’organise pour l’avoir. C’est une jeune fille très persévérante et organisée, autant au gymnase et à la maison que dans ses études.

Aurélie Tran saute aussitôt sur le tapis pour faire ses étirements. Elle enrubanne ses chevilles méthodiquement et échange quelques sourires avec sa partenaire Frédérique Sgarbossa, elle aussi de Gymnix, qui l’accompagnera en Belgique dans un rôle de substitut.

Elle est très impressionnante et toujours à son affaire. C’est plaisant de s’entraîner ensemble. Elle est souriante et toujours positive , dit la gymnaste de Gatineau de 18 ans à la veille de son baptême du feu aux mondiaux.

Mais Aurélie, de son propre aveu, a aussi des défauts, comme tout le monde.

Je suis gênée et je manque de confiance en moi. Mais je travaille là-dessus , ajoute-t-elle entre deux exercices à la poutre.

La championne de Repentigny, dont les parents sont Vietnamiens, redouble d’humilité. Ses prouesses demeurent une source de fierté, mais les compliments la font rougir un peu.

Aurélie est toute petite. Sur le bout des orteils, elle mesure à peine 1,52 m (5 pi). Mais pendant son programme, on remarque vite son explosivité. Sa grâce aussi.

Aurélie Tran Photo : Gymnastique Canada

Francine Bouffard observe ses deux gymnastes à distance. Elle n'a pas besoin de leur dire quoi faire. La routine d'entraînement semble bien instaurée.

C'est l'fun d'être ici , lance Tran.

Je peux devenir meilleure même en m'amusant , confie Sgarbossa, qui a récemment fait le choix de quitter un environnement d'entraînement où elle peinait à s'épanouir. J'étais dans un club où c'était plus stressant. Je ne m'amusais plus. J'ai vu la différence.

L'influence d'Ellie Black

Toutes ces heures à peaufiner leur art font d’elles des athlètes prêtes à suivre les traces de la grande dame de la gymnastique au pays, Ellie Black.

Elle est un modèle pour moi. Je la trouve vraiment résiliente.

Il faut dire que Black, à 28 ans, est rétablie d'une blessure à une cheville qui lui a fait rater les derniers Championnats nationaux. Elle sera aux mondiaux dans son rôle de cheffe de file de l'équipe canadienne.

On peut s’inspirer de Black pour de nombreuses raisons. Non seulement a-t-elle été sacrée championne canadienne à six occasions, mais la Néo-Écossaise, vice-championne du monde du concours individuel multiple en 2017, est un symbole d'acharnement et de réussite pour les gymnastes d'ici, une réputation qui lui colle à la peau depuis près d’une décennie.

Ellie Black remporte sa deuxième médaille aux Championnats du monde en 2022. Photo : afp via getty images / BEN STANSALL

Aux mondiaux de 2022, le brio de Black, médaillée d’argent à la poutre, a donné un élan à l’équipe féminine. Le Canada a terminé au 3e rang du concours par équipe, à Liverpool, en Grande-Bretagne. Cette performance historique, la meilleure par un groupe de gymnastes canadiennes à cet événement, a permis au pays de se qualifier pour les Jeux olympiques de Paris.

Ellie Black a ouvert la porte à toutes les jeunes gymnastes canadiennes. Elle leur a fait croire qu’elles pouvaient mériter des honneurs internationaux , déclare Francine Bouffard, qui épaule de nombreuses gymnastes d'élite depuis belle lurette à Gymnix.

Aurélie Tran et Frédérique Sgarbossa sont d'ailleurs les 13e et 14e athlètes issues de ce club à participer aux Championnats du monde.

Le gymnase, c’est ma deuxième maison. Je sais ce dont j’ai besoin pour atteindre mes objectifs. Je ne change pas mon approche pour les Championnats du monde. Je fais de mon mieux à l’entraînement et on verra où ça va mener. À plus long terme, je veux participer aux Jeux olympiques de Paris. J’ai toujours eu ça en tête.

Un premier essai aux mondiaux

Du groupe de gymnastes qui a permis au Canada d’obtenir son billet pour les JO, seule Ellie Black est de retour aux mondiaux.

En plus de Tran et de Sgarbossa, Ava Stewart, Cassie Lee et Rose Woo remplaceront Laurie Denommée, Denelle Patrick, Emma Spence et Sydney Turner à ces mondiaux, qui se tiendront du 30 septembre au 8 octobre.

Bien sûr qu’elles espèrent goûter au bonheur de gagner une médaille, mais je ne crois pas que le focus sera là-dessus, soutient Francine Bouffard. Le Canada est déjà qualifié pour les JO. L’équipe olympique ne sera annoncée qu’en juin 2024. Ces filles-là vont surtout acquérir de l’expérience lors d’un grand événement.

Justement, depuis son éclosion à l’échelle nationale, Aurélie n’a pas beaucoup pu se comparer à l’élite internationale en raison des conséquences de la pandémie et de son inactivité liée à sa grave blessure au tendon d’Achille.

C’est un bon test pour Aurélie et pour les autres. L’aspect émotif va entrer en ligne de compte. C’est la portion qui appartient à l’athlète. Comme entraîneuse, on n’a pas de pouvoir là-dessus, consent Bouffard. Selon les pointages qu’Aurélie a obtenus dans les 18 derniers mois, je crois qu’elle peut se qualifier pour les finales.

En Belgique, les protégées de Bouffard seront sous la supervision de Katerine Dussault, aussi de Gymnix et entraîneuse de l’équipe nationale.

Sgarbossa, elle, se prépare à jouer un rôle de soutien. Elle va rester aux aguets au cas où une blessure empêcherait l’une de ses coéquipières de prendre part aux compétitions.

Moi, je suis prête à les encourager, je suis une fille d’équipe, assure-t-elle. J’essaie de me pincer parce que c’est vraiment fou de se rendre aux mondiaux. Aurélie et moi, nous nous motivons en nous entraînant ensemble. Nous voulons toutes les deux participer aux JO. Jamais je n’aurais pensé faire partie d’une équipe olympique. C’est surréaliste. Nous savons la raison pour laquelle nous faisons des efforts.

Après ses exercices à la poutre, Aurélie Tran déroge un peu à sa routine. Au bénéfice du tournage de Radio-Canada Sports, elle fait une démonstration de sa chorégraphie au sol qui, en février, lui a permis de ravir le titre canadien.

Sans dire un mot, elle attend que Katerine Dussault fasse jouer la musique. Son entraîneuse s'exécute. Tran marche comme sur un nuage. Elle doit avoir fait ces gestes harmonieux des milliers de fois.

La jeune fille a aussi décroché la 1re place aux barres asymétriques aux Championnats canadiens.

Toutes ces récompenses viennent cependant ajouter une pression supplémentaire sur ses épaules.

Je pense que ma recette du succès, c’est de faire de mon mieux chaque jour. Ainsi, je ne peux m’en vouloir ou avoir des regrets. C’est sûr que mon statut de championne signifie que je dois être un modèle pour les autres. C’est un peu plus stressant, mais j’aime quand même ce rôle-là.

Francine Bouffard prodigue des conseils à ses gymnastes et leur fait des rappels. Sa voix est douce, mais le ton est sec. Il n'y a pas de demi-mesures entre les encouragements. Et les deux jeunes filles ne sont pas indifférentes aux réussites ou aux ratés de l'autre. Chaque exercice mérite de l'attention.

Francine Bouffard, elle, assistera à ces mondiaux comme spectatrice. Elle remercie au passage le club Gymnix qui lui permet de s'y rendre parce qu'elle tient à observer les tendances mondiales. Mesurer la progression des rivales des athlètes canadiennes à neuf mois de la sélection olympique l'aidera à préparer adéquatement Aurélie Tran et Frédérique Sgarbossa.

Elle entrevoit ce séjour en Belgique avec beaucoup d’enthousiasme.

Ce sport-là, c’est le plus beau au monde. Je suis entraîneuse depuis très longtemps et je peux constater son évolution. Les jeunes de 15 ou 16 ans ne sont plus les mêmes d’il y a 20 ans. Les temps changent et, moi aussi, je dois évoluer. Je crois que côtoyer cette belle jeunesse me garde jeune. Mon devoir est de les amener à leur plein potentiel et à atteindre leurs objectifs, pas les miens.

Aurélie Tran est prête à laisser sa marque. Frédérique Sgarbossa se dit que son tour viendra et garde une attitude positive. Elles sont les coéquipières d'Ellie Black, c'est tout un accomplissement.