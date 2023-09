Au milieu de la panoplie de joueurs qui ont vu la saison dernière prendre fin prématurément en raison de blessures, on oublie que Kirby Dach a raté les huit derniers matchs en raison d’une commotion cérébrale subie le 27 mars à Buffalo.

Donc, lorsque le grand centre de 22 ans a vu le pas très subtil Mark Kastelic tenter de lui asséner un double-échec derrière le filet des Sénateurs d’Ottawa, il n’a pas apprécié.

Dach l’a esquivé de justesse.

Je n’ai pas aimé sa mise en échec tardive qui visait ma tête, surtout après ce que j’ai traversé l’an dernier, a-t-il indiqué après la victoire de 4-3 du Canadien. J’ai perdu patience parce que j’en avais assez apprécié.

Il est arrivé, par moments, la saison dernière, que Dach en ait assez que l’adversaire s’en prenne à lui et qu’il décide de répliquer. Ces matchs-là ont souvent été ses plus dominants. Comme s’il y avait en lui un ours que l’autre équipe n’a pas intérêt à réveiller.

Alors qu’il s’apprête à entamer sa deuxième saison avec le Canadien, Dach annonce déjà qu’il ne s’en laissera pas imposer et qu’il utilisera autant son gros gabarit que sa finesse pour prévaloir. Les Sénateurs n’avaient pas envoyé à Montréal leur meilleure formation – loin s’en faut – mais le jeu robuste qu’ils ont pratiqué dès le début du match n’aurait pas pu être une meilleure façon pour Dach de reprendre la compétition, de chasser la rouille et de retrouver ses réflexes.

Nous aurions tort de tirer des conclusions de ces matchs préparatoires qui, en fin de compte, n’ont aucune importance pour les joueurs dont la place dans la Ligue nationale est déjà acquise. Ce ne sont pas de vraies formations de la LNH que les joueurs de pointe affrontent, et notre mémoire de poisson rouge semble l’oublier chaque année. N’empêche que dans le cas de Dach, il ne s’agissait pas de savoir s’il était capable de faire tournoyer la rondelle devant des joueurs qui n’ont pas son talent; c’était de voir comment il réagirait lorsqu’on tente de le ralentir, de le déranger et de le frapper.

Dans un match comme celui-là, sa préparation n’était pas tant une question d’habiletés que d’état d’esprit.

Non seulement ses atouts ne méritaient pas que les Blackhawks de Chicago renoncent à lui à seulement 21 ans, mais les Hawks risquent de se rendre compte au fil des ans que le joueur peu engagé physiquement qu’ils ont cédé au Canadien en retour du 13e choix au repêchage de 2022 est devenu un homme, un joueur aussi confiant en ses moyens qu’à l’aise dans son corps.

À partir de la deuxième moitié de saison l’an dernier, j’ai souvent trouvé qu’il était le meilleur joueur sur la patinoire , a noté Sean Monahan, qui était bien heureux de jouer son premier match depuis le 5 décembre 2022.

J’ai eu le temps de regarder de nombreux matchs de la passerelle et ça paraît qu’il y a mis du travail, a ajouté. Monahan. Il est dédié à jouer dans les deux sens de la patinoire. Ce soir, sur le but de Slaf, il a eu quelque chose comme cinq reprises de possession en l’espace de huit secondes. Il travaille fort et il va être un très gros joueur pour nous cette année.

Dach a déjà fait un énorme pas en avant l’an dernier, mais il a tellement de potentiel que sa progression cette année pourrait avoir une plus grande réelle incidence sur le rendement global de l’équipe que l’immense majorité de ses coéquipiers.

Par ailleurs, le voir commencer à chatouiller son potentiel à l’âge de 22 ans devrait servir de rappel qu’il faut éviter les jugements hâtifs à l’égard de Juraj Slafkovsky, un autre gros attaquant qui prendra un certain temps à maximiser tous ses atouts à l’échelle de la Ligue nationale.

Réclamer avec impatience que Slafkovsky devienne immédiatement ce qu’on voyait en lui au moment d’en faire un haut choix au repêchage, ce serait emprunter la même voie qu’ont prise les Blackhawks avec Dach.

Avec ou sans Monahan?

Dach et Slafkovsky ont fait la paire, mercredi, face aux Sénateurs, et Rafaël Harvey-Pinard est venu compléter leur trio. Depuis le début du camp, Dach avait été jumelé à Monahan, ils ont été séparés mercredi de manière à ce que Monahan complète le premier trio aux côtés de Nick Suzuki et Cole Caufield.

Un duo Dach-Monahan a toujours sous-entendu que l’ancien centre des Flames de Calgary pouvait servir de filet de sûreté à Dach, que ce soit au cercle de mise en jeu ou dans certains autres détails du jeu.

Sans compter que Monahan est perçu par Martin St-Louis comme un franc-tireur, et c’est ce dont Dach a le plus besoin sur son trio.

Je pense qu’un marqueur aiderait Dacher parce que c’est un gars qui pense d’abord et avant tout à passer, soulignait St-Louis en matinée. Il peut transporter la rondelle. S’il joue avec un franc-tireur, ce gars-là va avoir des occasions de marquer en jouant avec Dach.

Peut-être seront-ils réunis de nouveau d’ici la fin du calendrier préparatoire, mais Dach a donné l’impression d’un joueur qui n’avait plus besoin d’un filet de sûreté. Il avait l’air d’un joueur à l’aise de prendre les commandes de son trio, d’arracher la rondelle à l’adversaire en zone défensive et de provoquer des choses partout sur la glace.

Encore une fois, ce n’est qu’un match préparatoire, mais pour l’instant, c’est de cette façon que St-Louis va chercher le plus d’information. Et ce niveau d’aise et de responsabilité qu’affiche Dach pourrait offrir de nouvelles possibilités à son entraîneur.

Il y a plein de choses qui peuvent créer de la chimie, comme d’être au niveau intellectuel sur la glace, a rappelé St-Louis. Mais la première chose qui me vient en tête, c’est qu’il ait quelqu’un qui soit prêt à tirer la rondelle.

Slafkovsky semble capable de tirer une rondelle.

Mais si Dach veut vraiment aller au bout de son potentiel, il faudra qu’il fasse lui-même confiance à son tir, ce qu’il a été réticent à faire jusqu’à maintenant.