Un recours collectif concernant des milliers d’anciens hockeyeurs junior majeur est en train de prendre une tournure rocambolesque.

Lukas Walter et Thomas Gobeil sont deux anciens hockeyeurs de la LHJMQ. Ils sont aussi les représentants québécois d’un recours collectif pancanadien qui a fait l’objet en octobre 2020 d’une entente à l’amiable de 30 millions de dollars. Or, MM. Walter et Gobeil viennent de congédier le cabinet montréalais Savonitto & Associés, qui les représentait.

Et dans un jugement rendu en fin de journée mercredi, la juge Chantal Corriveau de la Cour supérieure du Québec, a entériné la révocation du mandat des avocats mais seulement en ce qui concerne messieurs Walter et Gobeil! Et elle autorise Savonitto & Associés à poursuivre leur représentation auprès des centaines d’autres membres du groupe.

En 2020 donc, une entente avait été conclue afin de régler un recours collectif qui avait été intenté en 2014 par des anciens joueurs de la Ligue junior de l’Ouest. La procédure judiciaire s’était ensuite appliquée à la Ligue junior de l’Ontario et à la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Les joueurs à l’origine de cette demande de recours collectif soutenaient avoir le droit d’être reconnus comme des travailleurs au sens des différentes lois provinciales sur les normes du travail. En d’autres mots, ils revendiquaient le salaire minimum.

Constatant que les joueurs jouissaient d’une apparence de droit claire, les dirigeants de trois ligues junior canadiennes avaient réagi rapidement. Et ils avaient mené, avec succès, des campagnes de lobbying auprès des gouvernements provinciaux pour spécifiquement faire exclure les hockeyeurs junior desdites lois provinciales sur les normes du travail.

Au bout du compte, parce que les lois ont été modifiées à la faveur des ligues, le groupe de joueurs visés par cette procédure judiciaire est devenu un groupe fermé. Le recours collectif pouvait uniquement régler le passé et seuls les joueurs ayant évolué au niveau junior majeur jusqu’en 2018 étaient admissibles à un éventuel dédommagement.

Spectaculairement, l’entente de 30 millions conclue en 2020 avait toutefois été refusée par les trois juges saisis de l’affaire, soit la juge Corriveau, le juge Paul Perrell de la Cour supérieure de l’Ontario et le juge Robert Hall de la Cour du Banc du Roi de l’Alberta.

Les magistrats estimaient que la compensation de 30 millions était valable mais que la quittance négociée par les avocats des deux parties était nettement défavorable aux joueurs. En effet, en échange d’un dédommagement sur la question très pointue du statut de salariés, on demandait en quelque sorte aux hockeyeurs juniors de dire adieu à toute autre revendication jusqu’à la fin de temps.

On leur demandait de renoncer pour l’avenir à toutes les actions, causes d’actions, poursuites, dettes, réclamations (y compris toute réclamation additionnelle des représentants) et demandes, quelles qu’en soit la cause, découlant ou se rapportant aux questions soulevées ou avancées dans les actions collectives ou qui auraient pu être soulevées ou avancées dans les actions collectives, qu’elles soient connues ou inconnues, quel qu’en soit le motif.

Si ce règlement à l’amiable avait été accepté par les juges en 2020, il aurait tué dans l’œuf d’autres importantes demandes de recours collectif. Notamment celle intentée par l’ancien hockeyeur Daniel Carcillo en rapport avec des allégations de mauvais traitements et d’agressions sexuelles commises sur des joueurs.

Ce dernier dossier a d’ailleurs suscité un immense scandale au Québec au début de l’année.

Parmi les autres recours auxquels on demandait aux joueurs de renoncer, on notait une demande de recours collectif concernant les commotions cérébrales et les dommages au cerveau ainsi qu’une autre demande de recours collectif alléguant une violation concertée de la Loi canadienne sur la concurrence.

Dans la décision expliquant son refus d’entériner l’entente à l’amiable de 2020, le juge Perrell ne s’était pas montré tendre envers les avocats représentant les joueurs.

L’une des raisons essentielles pour laquelle la loi requiert que les règlements de recours collectifs soient approuvés par les tribunaux réside dans le fait que les avocats représentant les plaignants ont habituellement beaucoup plus à gagner que chacun de leurs clients individuellement.

(...) Et dans le cas qui nous occupe, les avocats avaient beaucoup plus à gagner (des honoraires de $9 millions) que les 8318 $ que leurs clients doivent empocher individuellement , écrivait le magistrat.

Après cette rebuffade, il a fallu environ deux ans et demi aux avocats des deux parties pour rédiger une quittance plus respectueuse des droits des joueurs. Il semble qu’ils aient attendu le dénouement d’une autre demande de recours collectif, entendue par la Cour fédérale, avant de s’entendre sur le libellé d’une nouvelle quittance.

Ouvrir en mode plein écran Un vestiaire de hockey vide Photo : usa today sports / Geoff Burke

D’ailleurs, les avocats deux parties doivent prochainement retourner devant le tribunal pour présenter leur nouvelle entente aux juges qui les avaient rabroués en 2020.

Les joueurs de l’Ouest et de l’Ontario sont principalement représentés par le cabinet torontois Charney Lawyers. Et ceux du Québec étaient/sont représentés par le cabinet montréalais Savonitto & Associés. Pour leur part, les trois ligues junior majeur canadiennes font appel au cabinet Torys.

Le printemps dernier, à titre de représentants des anciens joueurs de la LHJMQ, Lukas Walter et Thomas Gobeil ont avalisé la nouvelle entente qui sera sous peu présentée aux tribunaux.

Ils se sont toutefois ravisés dans les jours suivants. Et ils ont signifié à leurs procureurs québécois et ontariens qu’ils n’approuvaient plus l’entente et qu’ils refusaient qu’elle soit présentée au tribunal. Or, leurs procureurs ont continué à aller de l’avant en dépit de ce qu’ils avaient ordonné.

La documentation soumise à la Cour nous apprend aussi qu’en août dernier, Thomas Gobeil a écrit directement aux trois juges pour leur signifier qu’il s’opposait à l’entente et que ses procureurs avaient notamment refusé de lui remettre une feuille de temps pour les heures consacrées au dossier.

Le 12 septembre dernier, Lukas Walter et Thomas Gobeil ont fait parvenir un avis de révocation à leurs avocats. Et lors d’une audience tenue lundi dernier à la Cour supérieure, les deux anciens hockeyeurs ont fait valoir que le choix d’embaucher ou de mettre fin au mandat de leurs procureurs est un droit fondamental qu’ils n’avaient pas à le justifier.

Toujours lors de l’audience de lundi, Me Michel Savonitto a plaidé que son devoir de loyauté envers l’ensemble des membres du groupe visés par le recours collectif supplantait l’ordre de refuser l’entente que lui avaient transmis MM. Walter et Gobeil.

Cette situation inusitée soulève d’intéressantes questions de droit parce que MM. Walter et Gobeil étaient effectivement les représentants du groupe et, à ce titre, leurs responsabilités consistaient justement à défendre les intérêts du groupe.

Le procureur montréalais a par ailleurs plaidé qu’à ce stade avancé des procédures, la décision de Lukas Walter et Thomas Gobeil de refuser l’entente de 30 millions équivalait à renoncer à des droits résultant d’un jugement. Et qu’en conséquence, ces derniers devaient obtenir la permission du tribunal avant de poser un geste pouvant affecter l’ensemble des membres du groupe.

Au début de l’audience de lundi dernier, la juge Corriveau avait pris la peine de souligner qu’elle n’avait aucune preuve que l’insatisfaction manifestée par MM. Walter et Gobeil envers leurs procureurs était partagée par les autres membres du groupe visés par le recours collectif.

Et bien qu’elle ait révoqué le mandat de Savonitto & Associés, cet argument est à nouveau apparu dans sa décision rendue mercredi. Elle a donc tranché la poire en deux.

Bien que les mandats des demandeurs auprès des Procureurs soient révoqués, ces derniers ayant piloté le dossier depuis le début doivent continuent de représenter le groupe. Aucune preuve au dossier ne permet de mettre en doute cette constatation à l’effet qu’ils (les procureurs) continuent de représenter les membres du groupe. En l’absence d’une preuve contraire, et face à la simple insatisfaction exprimée par les demandeurs (Walter et Gobeil), le Tribunal est d’avis qu’il est sans conteste que les Procureurs doivent poursuivre leur devoir de représentation du groupe et présenter, pour fins d’approbation, les termes de l’entente de règlement telle que modifiée , écrit la juge Corriveau.

Il sera intéressant de voir si cette décision sera portée en appel. Et si ce n’est pas cas, la prochaine audience, celle où les trois juges seront invités à entériner la version modifiée de l’entente à l’amiable de 2020, risque d’être spectaculaire.

D’un côté, les procureurs travaillant sur le dossier depuis 2014 tenteront de faire avaliser l’entente en faisant valoir qu’ils représentent les intérêts de l’ensemble du groupe. Et de l’autre, les nouveaux procureurs de Lukas Walter et Thomas Gobeil, qui représentaient pourtant l’ensemble des anciens joueurs de la LHJMQ, plaideront qu’elle doit être rejetée.

Et selon nos informations, près de 200 anciens joueurs de la LHJMQ ont déjà témoigné leur appui à MM. Walter et Gobeil en signant une pétition visant à faire rejeter l’entente.