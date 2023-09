EA FC, le nouveau nom de ce succès mondial produit au Canada

Depuis ses modestes débuts en 1993, la franchise de jeux vidéo de soccer FIFA a vendu plus de 325 millions de copies de ses différents jeux vidéo. Un succès planétaire — et d’origine canadienne, puisque le jeu est produit à Vancouver. Mais à partir de cette année, le jeu portera un nouveau nom, en raison d’un divorce avec la Fédération internationale de football association (FIFA).

Le célèbre jeu ne pourra plus utiliser donc la marque de la FIFA, et profiter de la notoriété de ses quatre lettres emblématiques. La compagnie Electronic Arts n’a pas été en mesure de renouveler son partenariat avec la fédération sportive, qui exigeait selon le New York Times une somme de plus de 300 millions de dollars en échange de son image de marque.

La franchise s’appellera dorénavant EA FC , un changement d’identité risqué, considérant que le titre FIFA était pratiquement devenu indissociable du jeu vidéo de sport. Mais cette décision n’étonne guère le Montréalais d’origine Marc Aubanel, qui a travaillé sur une dizaine d’éditions différentes de la populaire série.

On a beaucoup plus contribué à bâtir la marque FIFA, que FIFA en a fait pour nous , affirme-t-il de sa demeure aux États-Unis, où il enseigne aujourd’hui le design à l’Université de la Louisiane.

Ouvrir en mode plein écran Le professeur Marc Aubanel Photo : Radio-Canada

Il ajoute qu’au départ, le sigle FIFA estampé sur les boîtiers ne devait être qu’une solution à court terme. On cherchait un nom. Est-ce qu’on appelle ça Soccer? Ou Football? Idéalement, on aurait nommé le jeu World Cup (Coupe du monde), mais comme l’événement a lieu seulement les quatre ans, ça ne marchait pas. On s’est contenté de FIFA, et dès 1998, on a voulu changer de nom. Mais on avait tellement déjà bâti une réputation autour de ce nom, que le marketing ne voulait pas qu’on change.

Ce diplômé de l’Université de Concordia a travaillé sur la toute première version du jeu, sortie en 1993. Il a donc assisté à la naissance de ce qui allait devenir un des plus grands succès commerciaux de l’industrie du jeu vidéo. La firme spécialisée Ampere Analysis estime qu’en 2010, la franchise rapportait 513 millions de dollars à la compagnie en revenu net. En 2020, ce chiffre aurait grimpé à plus de 2 milliards.

Mais à l’origine, la compagnie basée à San Francisco n’avait que bien peu d’appétit pour le ballon rond, et n’y voyait pas là une occasion d’affaires. Ce sont les employés du studio canadien qui ont convaincu l’entreprise du potentiel d’un jeu consacré de soccer, selon Aubanel.

Ouvrir en mode plein écran La couverture du premier jeu FIFA, sorti en 1993 Photo : Courtoisie / EA Sports

Ils ont acheté le studio. Et au départ, on nous confiait des missions un peu plates. Des adaptations. On voulait lancer notre propre jeu… on a pensé à la crosse, au départ, comme c’est très canadien. Mais on voulait un rayonnement international, donc on a opté pour le soccer, en sachant que c’était très populaire en Europe , explique Aubanel, qui a fait partie de la première cohorte d’embauche une fois le rachat du studio par EA.

C’était au début des années 1990. Une époque bizarre un peu pour le soccer en Amérique du Nord. Pelé était venu jouer quelques matchs en Amérique du Nord, mais la ligue était morte depuis. Et c’était avant la MLS. Avant la Coupe du monde 94. Donc le soccer n’était pas à un très bon point aux États-Unis.

Le siège social à San Francisco, avait donc peu d’espoir pour FIFA, et n’avait d’yeux que pour sa série Madden. Leur état d’esprit c’était vraiment : le nouveau studio veut lancer un jeu, peu importe, laissons-les s’amuser!

Publicité

La série aurait également contribué à revigorer le sport en Amérique du Nord. En 2014, ESPN a réalisé un sondage démontrant que 34 % des amateurs de soccer aux États-Unis sont devenus fans après avoir découvert le jeu vidéo.

Aubanel a travaillé sur la franchise jusqu’en 2002, alors que le produit était encore en pleine ascension. À quel moment a-t-il réalisé qu’il était en train de travailler sur un objet culte? C’est quand on a commencé à négocier les droits pour la musique. Quand on a commencé à contacter Blur, Radiohead… des groupes comme ça, et qu’ils connaissaient notre travail. On a compris à quel point c’était un phénomène en Europe.

François Savard, chercheur dans le domaine du jeu vidéo et chargé de cours à l’Université du Québec à Trois-Rivières, abonde dans le même sens. Même si tu ne connais pas le milieu du jeu vidéo, FIFA est une franchise qui transcende la culture populaire, la conscience sociale. Peu de jeux peuvent se vanter d’avoir cette réputation.

Les visages connus et les grandes équipes, la clé du succès

Sans se douter du succès qui les attendait, les développeurs ont donné aux joueurs leur propre nom, n’ayant pas le droit d’utiliser ceux des plus grandes vedettes du monde du sport. Pour cette même raison, le premier jeu ne présentait que des sélections nationales, et aucun club professionnel.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

C’est là que tout s’est joué, selon Marc Aubanel : si EA a été capable d’écraser la compétition, et de monopoliser le terrain face à d’autres jeux de soccer, c’est qu’elle a eu le flair de rapidement acquérir les droits des plus grands clubs européens, et des meilleures ligues au monde.

Mais c’était tellement compliqué. Il y avait un modèle établi en Amérique, avec un syndicat des joueurs pour le baseball, pour le hockey, le football. C’était facile d’acquérir les droits. Mais le soccer, avec toutes les ligues, un fonctionnement commercial complètement différent, c’était compliqué à négocier.

Le jeu en aura valu la chandelle. D’autres entreprises, comme la compagnie japonaise Konami, ont parfois mis sur le marché des propositions de qualité. Mais l'absence de licences empêche de conquérir le cœur des amateurs.

François Savard affirme aussi que le succès s’explique aussi par un principe économique, celui de l’effet de réseau. Il y a l’adhésion à prendre en considération. Quand tes amis jouaient à FIFA, tu voulais jouer avec eux, et non à un autre produit. Le marketing joue pour beaucoup. En technologie, il y a plein d’exemples comme ça.

Alix Largerie est le représentant du CF Montréal sur la scène eSports. Il partage aussi cet avis. Je ne dirais pas qu’il y a un effet de meute, mais c’est un peu ça. Tu ne veux pas être mis à part, donc tu te joins au plus grand groupe.

Ouvrir en mode plein écran Kylian Mbappé en vedette de l'édition 2021 Photo : Courtoisie / EA Sports

Le gamer professionnel a déjà entre les mains EA FC 24. Il ne croit pas que le changement d’identité influencera négativement les ventes ou la qualité du produit. Il croit même que ce divorce permettra à Electronic Arts d’avoir un peu plus les coudées franches, dans l’organisation de compétitions électroniques.

Publicité

Je pense que EA devait faire attention avant sur les compagnies avec lesquelles elle s’associait pour les événements, et devait toujours se conformer à la vision de la FIFA. Là, dans le jeu, il y a des pubs pour Amazon Prime. Il n'y avait pas ça avant. Je pense qu’ils auront moins de contraintes pour le choix des publicités. Ils sont vraiment libres.

Est-ce que la FIFA entrera sur le terrain?

Electronic Arts a décidé de ne pas débourser les quelque 300 millions $US exigés par la FIFA, sachant qu’elle pouvait négocier à la pièce des ententes avec la Premier League, la Major League Soccer, la Liga et toutes les autres grandes ligues professionnelles, obtenant du même coup le droit d’utiliser les noms des joueurs. La possibilité pour les adeptes de jeux vidéo d’incarner les Lionel Messi et Kylian Mbappé de ce monde demeurait donc intacte.

Certaines de ces ententes seraient aussi exclusives; EA damerait ainsi le pion à la FIFA.

C’est que le président de la fédération sportive, Gianni Infantino, a dévoilé les intentions de son organisation de créer son propre jeu vidéo. Mais la fédération pourrait devoir composer sans la collaboration des grandes ligues majeures, ce qui compliquerait considérablement les plans.

Ouvrir en mode plein écran Gianni Infantino Photo : afp via getty images / CYRIL NDEGEYA

Un défi immense, mais la fédération a les moyens de le relever, si elle est sérieuse dans ses démarches. Il y a des exemples de fédérations qui créent les propres versions de leur jeu, on le voit dans le mouvement olympique. Ça fait rarement de bons jeux. Mais si la FIFA veut acheter un studio, elle a les moyens , avance François Savard.

Alix Largerie est peu enthousiaste : Ça fait des années que EA est installé. Ça serait difficile de rivaliser avec des années d’expertise.

Marc Aubanel acquiesce. Si la FIFA est sérieuse, elle devrait accepter d’entrer dans une bataille qu’elle a peu de chances de remporter, et d’être perdante les cinq ou dix premières années au moins, le temps de se rattraper. Je ne mettrais pas mon argent là-dessus.

EA FC 24 sort officiellement le 29 septembre. Il s'agit cette année d'une co-production entre le studio de Vancouver et un studio roumain. Un peu plus de 1200 employés travaillent dans les bureaux vancouvérois, situés à Burnaby. La compagnie EA Sports a refusé d'accorder une entrevue à Radio-Canada Sports.