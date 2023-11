Laura Stacey et Montréal, une histoire que ne fait que commencer

Le nom de Laura Stacey demeure peut-être inconnu pour bien des amateurs de hockey montréalais. Pourtant, celle qui fait partie de l’équipe canadienne depuis plusieurs années n’a pas volé sa place avec la nouvelle équipe de Montréal, dans la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF).

Si Marie-Philip Poulin et Ann-Renée Desbiens étaient des choix évidents, certains ont peut-être été surpris de voir Danièle Sauvageau, directrice générale de l’équipe montréalaise, jeter son dévolu sur Laura Stacey lors du repêchage inaugural du circuit.

Pour les dirigeantes de la nouvelle équipe montréalaise, cette sélection allait de soi. L'attaquante a été choisie pour ses aptitudes exceptionnelles sur la patinoire, mais aussi pour ses valeurs humaines.

Kori Cheverie, qui sera l’entraîneuse-chef de l’équipe, a eu l’occasion de côtoyer Stacey depuis plusieurs années avec l’équipe canadienne.

Laura est tellement puissante. Elle continue de se développer et de grandir en tant que joueuse. Elle fait le travail nécessaire pour devenir l’une des meilleures joueuses au monde. C’est vraiment difficile de l’affronter. Au-delà de tout ça, C’est vraiment une bonne personne et c’est ce que nous recherchons à Montréal , souligne Cheverie.

La Québécoise Caroline Ouellette connaît évidemment très bien le marché montréalais. Celle qui est entraîneuse-adjointe avec l’équipe canadienne est persuadée que les partisans vont rapidement tomber en amour avec la joueuse.

C'est une femme extraordinaire, une coéquipière fantastique qui est à l'écoute des autres, qui supporte les autres aussi, mais qui travaille avec la même intensité dans chaque éducatif de pratique. Elle a des habitudes de travail exceptionnelles. Peu importe la situation, elle va tout donner.

De gauche à droite, Marie-Philip Poulin, Laura Stacey et Ann-Renée Desbiens, lors d'une conférence de presse pour la nouvelle équipe montréalaise de la LPHF.

Les coéquipières de Laura Stacey avec l’équipe canadienne ne tarissent pas d’éloges à son endroit. Plusieurs considèrent qu’elle est l’une des joueuses les plus sous-estimées et qu’elle fait partie de l'élite mondiale.

Sa vitesse est incroyable. Honnêtement, c’est l’enfer de l’affronter. J’aime beaucoup mieux l’avoir dans mon équipe que contre moi , affirme la défenseuse Erin Ambrose, qui évoluera aussi à Montréal. Elle a signé un contrat de trois ans avec le club, lundi.

Laura, c'est une personne qui va toujours se dépasser. Elle a gagné en confiance au cours des dernières années. Elle a un très bon lancer et elle peut remplir pas mal tous les rôles , ajoute la gardienne Ann-Renée Desbiens.

Laura Stacey avoue que sa carrière n’a pas été qu'un long fleuve tranquille. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Il y a aussi eu beaucoup de remises en question. Avec l’aide des entraîneurs de l’équipe canadienne, elle a travaillé extrêmement fort au cours des dernières années afin de définir son identité en tant que joueuse.

Si des équipes ne l’avaient pas sur leur radar, elles n’ont pas fait leurs devoirs, lance l'entraîneur-chef de l'équipe canadienne, Troy Ryan. Nous avons parfois été durs avec elle, mais nous voulions qu’elle joue à la hauteur de son potentiel. Elle a accepté d'être la joueuse qu’elle est et a cessé de se battre contre sa nature. Elle est devenue dominante. Elle est incroyable. Tous les entraîneurs voudraient une Stacey sur leur équipe.

Présentement, on a la meilleure version de Laura Stacey qu'on n'a jamais eue, ajoute Caroline Ouellette. C'est l’une des plus rapides. C'est l'une des meilleures athlètes. Elle a de plus en plus d'impact sur le match offensif et défensivement, elle a toujours été très solide. L'intensité dans le repli défensif est la même que quand elle s'en va en échappée. Pour moi, des joueuses comme ça, c'est très rare.

La majorité des joueuses rêve de marquer des buts à profusion en avantage numérique. Laura Stacey a compris que ce n’était peut-être pas de cette façon qu’elle serait plus utile pour son équipe.

Quand tu es jeune, tu veux marquer des buts. J’ai compris que de gagner des championnats ou des médailles était encore plus agréable. Quand j’ai compris ça, ça m’a aidée en tant que personne, mais aussi en tant que joueuse. Et soudainement, je me suis mise à marquer plus de buts.

La saison dernière, lors des différents événements organisés par l’Association des joueuses professionnelles (PWHPA), elle a terminé au 4e rang des meilleures pointeuses, avec 21 points en 20 matchs, dont neuf buts. Si elle était majoritairement utilisée dans un rôle plus défensif avec l’équipe canadienne, elle avait des responsabilités différentes avec l’équipe Adidas. Son rôle risque aussi d’être davantage offensif dans la LPHF.

Le week-end dernier, lors du deuxième match de la Série de la rivalité entre le Canada et les États-Unis, elle a démontré ses aptitudes offensives en marquant un but de toute beauté en désavantage numérique. Elle a aussi été utilisée aux côtés de Kristin O’Neill, une joueuse repêchée par l’équipe montréalaise. Peut-être était-ce un avant-goût d’une combinaison qui sera utilisée par Kori Cheverie à Montréal?

En couple depuis plusieurs années, Laura Stacey et Marie-Philip Poulin ont toujours été très discrètes quant à leur vie privée. Elles ont tout de même choisi d’annoncer leurs fiançailles sur les réseaux sociaux le printemps dernier.

Jouer ensemble, à Montréal, était un scénario rêvé pour les deux athlètes, mais Laura Stacey savait pertinemment que certains risquaient de contester les raisons de son embauche à Montréal.

Nous avons discuté de la possibilité de jouer ensemble, à quel point que ce serait spécial. Mais d’un point de vue personnel, c’était vraiment important pour moi que l’équipe me désire pour la personne et la joueuse que je suis et non pas que je fasse partie d’un package deal en quelque sorte , explique Laura Stacey, en entrevue à Radio-Canada Sports.

C’était très important pour moi et c’est une conversation que j’ai eue avec Danièle (Sauvageau). Je sais qu’elle croit que je peux avoir un impact sur la patinoire et dans le vestiaire, qu’elle me voulait pour la joueuse que je suis. Je veux être ma propre personne, ma propre joueuse. Je veux montrer aux Montréalais que je suis là parce que je veux y être.

Marie-Philip Poulin et Laura Stacey

Laura Stacey ne cache pas qu’elle a aussi eu des discussions avec l’équipe torontoise. C’est là qu’elle a grandi, sa famille et ses amis y sont toujours et elle a énormément de respect pour Gina Kingsbury, qui occupera dorénavant le poste de directrice générale pour Toronto et pour l’équipe canadienne.

C’est certain que j’y ai pensé, mais Montréal, c'est devenu ma maison. J’ai passé les deux dernières années à m’entraîner ici. Danièle Sauvageau nous a permis de nous entraîner et de nous améliorer dans une période très difficile. Ce qu’elle a créé est très spécial et j’avais envie d’en faire partie.

J’avais appris un peu le français à l’école et j’ai pris des cours à Montréal pendant un été. Le fait d’être immergée dans un environnement francophone m’a beaucoup aidée. Je trouve ça important de parler français. Je travaille en ce sens et j’espère pouvoir un jour faire une une entrevue complète en français , indique-t-elle, sourire aux lèvres.

Laura Stacey sait que la pression peut parfois être intense à Montréal, mais elle assure que ça ne lui fait pas peur. Elle se dit prête à faire face à la musique.