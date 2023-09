Un championnat régional indien d’athlétisme vire à la farce

Un sprinteur seul en finale du 100 m, une athlète qui continue de courir après la ligne d'arrivée pour fuir un agent antidopage : les Championnats d'athlétisme de l'État de Delhi ont tourné à la farce, rapportent les autorités indiennes d'athlétisme mercredi.

Des agents de l'Agence nationale antidopage (NADA) se sont présentés mardi à ces championnats organisés au stade Jawaharlal Nehru de New Delhi au lendemain de la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo montrant un vestiaire jonché de seringues et de boîtes d'érythropoïétine (EPO), une hormone qui permet d'accroître la concentration en globules rouges et d'améliorer les performances sportives.

Conséquence : le nombre de participants à la troisième et dernière journée de la compétition, mardi, a diminué de moitié. Et Lalit Kumar s'est retrouvé seul au départ de la finale du 100 m, les sept autres concurrents ayant déclaré forfait, prétextant des tensions musculaires ou des crampes.

J'avais vraiment hâte de courir contre les meilleurs, mais personne n'est venu , a raconté le sprinteur au quotidien Indian Express. Tout le monde a eu peur de se faire tester. En tant qu'athlète, je me sens très blessé et déçu.

La finale du lancer de marteau des moins de 16 ans n'a compté, elle aussi, qu'un seul participant.

Dans l'épreuve de steeple junior, une jeune fille a redoublé de vitesse après avoir franchi la ligne d'arrivée pour fuir un agent antidopage à ses trousses pour la contrôler.

Plusieurs athlètes ont aussi préféré ne pas assister à la cérémonie de remise des médailles, craignant de devoir se prêter aux tests antidopage, selon le journal.

Le secrétaire de la Fédération régionale d'athlétisme de Delhi, Sandeep Mehta, a prévenu que les agents de l'instance antidopage étaient habilités à tester ceux qui ont disparu. Nous bannirons les athlètes positifs et recommanderons aussi à la Fédération nationale d'athlétisme de faire de même , a-t-il ajouté.

Le sport indien a été secoué par de nombreux scandales de dopage en marge des Jeux olympiques, des Jeux asiatiques ou des Jeux du Commonwealth. Quelque 45 athlètes déclarés positifs ont été suspendus depuis le début de l'année.

Et selon le dernier rapport de l'Agence mondiale antidopage (AMA), l'Inde se classe au deuxième rang de la liste des pays présentant le plus grand nombre de violations des règles antidopage, derrière la Russie.