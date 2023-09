Gabriela Dabrowski trébuche en double à Tokyo

Gabriela Dabrowski et sa partenaire, la Néo-Zélandaise Erin Routliffe, se sont inclinées en trois manches au premier tour du tournoi de double WTA 500 de Tokyo, mercredi.

Dabrowski, no 9 au classement mondial, et Routliffe (no 15) étaient pourtant le tandem favori, après leur titre aux Internationaux des États-Unis et leur finale à Guadalajara samedi.

De plus, la Canadienne avait remporté le titre en double à Tokyo, en 2022, avec Giuliana Olmos.

Cette fois, elles ont perdu 4-6, 6-4 et 10-7 contre les Japonaises Eri Hozumi (no 63) et Makoto Nimoyima (no 62).

Publicité

Elles ont gagné seulement 49,3 % des échanges après leurs services au cours de la rencontre de 1 h 41 min.

La fatigue pourrait expliquer leur deuxième défaite d'affilée.

Samedi, les favorites à Guadalajara, l'Australienne Storm Hunter et la Belge Elise Mertens, les ont vaincues 3-6, 6-2 et 10-4.

Erin Routliffe a la double nationalité canadienne et néo-zélandaise. Elle est née en Nouvelle-Zélande de parents canadiens. À l'âge de 4 ans, elle a déménagé avec sa famille au Canada.

Elle a choisi de représenter son pays de naissance en 2017 pour participer à la Fed Cup, renommée la Coupe Billie-Jean-King.

Aucune Canadienne n'est inscrite en simple au Japon.