La première expérience olympique de Florence Brunelle s'est soldée en traumatisme pour la patineuse de vitesse sur courte piste.

La Trifluvienne n’avait que 18 ans, à Pékin, en 2022. Elle était d’ailleurs la plus jeune Canadienne de l'histoire à prendre part aux JO dans cette discipline.

Son parcours ne se s'est toutefois pas déroulé comme elle l’aurait souhaité : une disqualification en quarts de finale au 500 m, une chute au relais mixte (qui a mené à une disqualification) et une 4e place au relais féminin.

Sa chute au relais mixte a été difficile à digérer. Alors que le Canada semblait se diriger vers la médaille de bronze, Brunelle a tenté un dépassement qui a provoqué une chute. L’équipe a franchi l'arrivée au 3e rang, mais au terme de la course, elle a été disqualifiée en raison de cette faute.

La patineuse canadienne Florence Brunelle a chuté en fin de course lors de la finale du relais mixte aux Jeux olympiques de Pékin.

La dernière année n’a pas été facile, entre autres, à cause de cet événement. J’ai fait une contre-performance, j’ai été disqualifiée et on perd une médaille olympique. Comment je me sens par rapport à ça? Je n’avais pas les réponses. Ça m’a pris plusieurs mois avant de comprendre comment je me sentais et pour être en paix avec ça , confie-t-elle.

Le retour des Jeux de Pékin a été pénible pour Brunelle, qui dit avoir vécu un traumatisme . Une pause était devenue nécessaire, question de prendre du recul.

J’ai dû me retirer parce que je remettais à peu près tout en question. Je ne savais plus comment je me sentais par rapport au patinage de vitesse. Je n’étais plus sûre de rien : comment faire certains tours, comment mettre en place certaines stratégies. C’était comme si je n’avais plus aucune confiance.

J’ai fait des démarches en psychologie. Ce qui m’a vraiment aidée, c’est de comprendre que j’avais vécu un certain traumatisme, mais que c’était normal. J’ai compris que j’allais vivre de l’anxiété quand je serais exposée à certaines situations. Ce que je trouvais difficile, c’est que je comparais les situations avec celles d’avant, où tout était beau, sans aucune anxiété. J’étais toujours dans la comparaison , ajoute-t-elle.

Ce cheminement lui a permis de mieux se sentir mentalement et de comprendre quoi faire pour retrouver sa place dans l’équipe.

Je commence à vieillir un peu et à comprendre ce qu'est la vie d’athlète de haut niveau , explique-t-elle.

Un des aspects qu’elle a dû améliorer est sa préparation en amont d’une compétition.

Avant, j’y allais avec le flow. Maintenant, je sais davantage comment me préparer. Quoi faire, quoi mettre en place dans les mois, les semaines et les jours précédant une compétition afin de m’assurer d’être prête à 100 %.

Objectifs élevés pour la prochaine saison

Florence Brunelle n’a pris part qu’à une seule compétition pendant la saison 2022-2023 : les Championnats du monde juniors, à Dresde, en Allemagne. L'événement a été couronné de succès puisqu'elle a récolté trois médailles, une d’or, au 500 m, et deux d’argent, aux 1000 et 1500 m.

Florence Brunelle aura remporté huit médailles aux mondiaux juniors.

Depuis, la patineuse de 19 ans a été rétrogradée à l’équipe NextGen, même si elle avait fait partie de l’équipe nationale avant les Jeux de Pékin. Malgré tout, elle s’entraîne quotidiennement avec l’équipe nationale féminine depuis plusieurs semaines.

D'ailleurs, Brunelle dit avoir connu un bel été d’entraînement . Et ce ne sont pas les obstacles de la dernière année qui l’empêchent de se fixer de grands objectifs en vue de la prochaine saison.

J’ai très hâte de participer aux Championnats canadiens et j’envisage fortement de participer aux prochaines Coupes du monde. J’ai espoir d’avoir une belle année , conclut-elle.

Les Championnats canadiens, disputés à l'aréna Maurice-Richard du 29 septembre au 1er octobre, serviront à déterminer les six patineuses qui représenteront le pays aux quatre premières Coupes du monde de la saison, dont les deux premières se tiendront à Montréal au mois d’octobre.

Radio-Canada webdiffusera les deux compétitions qui auront lieu à Montréal à compter du 20 octobre et présentera sur ICI Télé les meilleurs moments, le 21 octobre, à l’émission Sports week-end. Pour plus de détails, consultez l'horaire de diffusion.

Avec des informations de Geneviève Tardif.