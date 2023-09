Brooks Robinson, ancien grand troisième-but des Orioles de Baltimore, est décédé

Brooks Robinson, un membre du Temple de la renommée du baseball majeur dont le brillant jeu défensif au troisième but ainsi que son attitude modeste et humble en ont fait l'un des athlètes les plus adulés et accomplis à Baltimore, est décédé. Il était âgé de 86 ans.

Les dirigeants des Orioles et la famille de Robinson ont annoncé la nouvelle dans un communiqué conjoint mardi. Le communiqué n'a pas précisé la cause du décès.

Joueur qui s'est développé et qui a acquis ses lettres de noblesses avant l'ère de l'autonomie au baseball majeur, Robinson a passé la totalité de sa carrière de 23 saisons avec les Orioles.

Presque à lui seul, il a permis aux Orioles de vaincre les Reds de Cincinnati lors de la Série mondiale de 1970. En 1966, il avait claqué un circuit lors du premier match de la classique automnale contre les Dodgers de Los Angeles. Les Orioles avaient balayé les honneurs de la série en quatre matchs pour le premier titre de leur histoire.

Au fil de sa carrière, Robinson a participé à 18 matchs des étoiles, a gagné le Gant d'Or dans la Ligue américaine lors de 16 saisons consécutives et a été élu joueur le plus utile à son équipe dans la Ligue américaine en 1964. Cette saison-là, il avait affiché une moyenne au bâton de ,318 avec 28 circuits et 118 points produits.