Mary Spencer : orgueuil et désir de vaincre

Mary Spencer ne veut pas laisser passer l’occasion qui s’offre à elle de prendre sa revanche sur la Belge Femke Hermans et de devenir championne mondiale unifiée.

Non seulement la boxeuse de 38 ans ne veut pas rater sa cible, mais elle ne le peut pas. Une autre défaite face à la championne IBO des supers mi-moyennes donnerait un sérieux coup de frein à ses aspirations professionnelles.

N’ayant pas oublié la leçon que lui a servie Hermans (16-6, 7 K.-O.) lors de leur premier duel, le 16 décembre dernier, à Shawinigan, Spencer (7-1, 5 K.-O.) a mis les bouchées doubles aux côtés de son nouvel entraîneur Samuel Décarie.

Physiquement, je me sens fatiguée, mais mentalement je suis ravie de ressentir cette fatigue. Ça démontre que j’ai eu un très bon camp d’entraînement , a d’abord admis Spencer en entrevue à Radio-Canada Sports.

Pour elle, ça confirme qu’elle a tout mis en œuvre pour atteindre ses objectifs et ça la met en confiance en prévision du rendez-vous du 11 octobre, au Casino de Montréal, où le titre vacant de l’IBF sera également à l’enjeu.

Pas de demi-mesures

Spencer affirme sans hésiter qu’elle vient de vivre le camp de plus intense de sa vie.

Samuel (Décarie) m’a poussé très fort dès le premier jour et j’adore ça. C’est ce que ça prend pour gagner des championnats. C’est un travail d’équipe entre l’entraîneur et l’athlète , a-t-elle ajouté tout en rendant hommage à Marie-Eve Dicaire, ex-protégée de Décarie, qui selon Spencer en a certainement bavé un bon coup pour atteindre le sommet.

Samuel ne tolère pas la médiocrité. Il m’a apporté la capacité de travailler en termes de volume. C’est en lien direct avec le fait que je me prépare pour 10 rounds. J’ai connu des camps difficiles chez les amateurs, mais je me préparais pour des combats de trois ou quatre rounds.

Cela lui permet d’y aller de multiples répétitions et de s’attarder aux petits détails, ce qui pourrait faire pencher la balance en sa faveur.

Si elle ne croit pas avoir pris Hermans à la légère lors de leur première confrontation, elle admet que sa préparation était loin d’être optimale.

Ouvrir en mode plein écran Spencer lors de son premier combat contre Femke Hermans. Photo : Radio-Canada / Jonathan Roberge

Il faut parfois une défaite pour vous secouer et vous faire réaliser qu’il est temps d’en faire plus. Ç’a été mon cas. Je savais qu’en progressant à l’échelle mondiale, je devrais travailler plus fort, mais je ne l’avais pas encore fait , a humblement reconnu Spencer.

Elle croit sincèrement que sa nouvelle association avec Samuel Décarie lui a enfin permis de sortir de sa zone de confort.

La boxeuse ajoute que Hermans a toutes les raisons d’être confiante si elle se fie uniquement au résultat de leur première confrontation.

Mais le défi est de mon côté. Je suis celle qui a perdu. Tout repose sur la manière dont j’aurais su m’adapter. Est-ce que je vais aborder le combat de la même manière? Vais-je afficher de la confiance ou est-ce que l’ombre de la défaite va planer au-dessus de ma tête?

La seule manière de gérer ça, c’est d’apporter des changements. Si je remonte dans le ring avec la même approche que la première fois, je ne mérite pas de me sentir confiante. Mais je sais que j’ai fait ce qu’il fallait et que je me suis entourée d’une équipe qui m’a fait travailler fort pour que j’aie cette confiance.

Le rendez-vous d’une vie

Mary Spencer a tout connu dans les rangs amateurs. Elle est triple championne du monde (2 fois chez les 66 kg en 2005 et 2008, et la dernière chez les 75 kg en 2010), en plus de ramener la médaille d’or des Jeux panaméricains 2011 à Guadalajara au Mexique.

Elle a aussi pris part aux Jeux olympiques à Londres en 2012 où elle n’a pas répondu aux espoirs placés en elle, vaincue et éliminée à son premier duel.

Quand on lui demande de comparer les émotions qu’elle y a vécues avec ce qui l’habite en ce moment à l’approche de sa deuxième chance de mettre la main sur des ceintures mondiales, Spencer se dit plus fière maintenant.

Ouvrir en mode plein écran Mary Spencer n'a pas boxé depuis le 16 décembre. Photo : Vincent Éthier - Eye of the Tiger Management

C’est très différent. Et la principale différence vient de là où je suis en tant qu’athlète et dans ma vie. En route vers les Olympiques, j’étais sur un élan qui avait commencé quand je n’avais que 17 ans. Tout me semblait être une progression naturelle.

Ce n’était vraiment pas le cas cette fois. Il y a six ans, je faisais de l’embonpoint. J'étais en mauvaise condition physique. Je vivais isolée dans le nord du pays. Un jour, je me suis roulée en bas de mon sofa et je me suis dit que je voulais tenter le coup chez les pros , a-t-elle raconté, sourire en coin.

Elle se souvient de ses amis interloqués qui l’ont regardé d’un air bizarre en disant : quoi?!?

J’ai repris l’entraînement. J’ai déménagé à Montréal. Je me souviens d’être en train de marcher dans la rue après mon deuxième entraînement de la journée et de réaliser que j’avais peine à marcher. C’est là que je me suis dit que les choses ne pouvaient que devenir plus faciles. Que ça ne pouvait être pire.

C’est pour cela que le combat du 11 octobre représente tellement plus à ses yeux.

Ajoutez à cela au fait que sa mère, ses frères et sœurs viendront d’aussi loin que du Michigan et du Texas pour la voir à l’œuvre et vous commencez à avoir une bonne idée de tout ce qui la motivera à gagner.

Aussi parce qu’une autre défaite lui coûterait beaucoup trop cher…