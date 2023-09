L’exploit d’un coureur marginal

Simon Leblanc s’est pointé en inconnu à la ligne de départ du marathon de Montréal dimanche dernier dans la catégorie élite. Invité à la dernière minute par les organisateurs, ce néophyte a avalé les 42,2 kilomètres le séparant de l’arrivée sans connaître le parcours, sans avoir recours à une montre intelligente et sans plan précis. Il a secoué le petit monde de la course à pied en terminant deuxième.

Le coureur de 32 ans prenait le départ d’un marathon aux côtés des meilleurs au monde pour la toute première fois. Nombre de marathons officiels au compteur avant celui de Montréal : un seul.

Au-delà du résultat, les habitudes d’entraînement de cet athlète de St-Prosper dans les Etchemins ont de quoi étonner à ce niveau.

Il n’a pas d’entraîneur ni de préparateur physique. Il avoue négliger parfois sa récupération et il est très loin d’être un gourou de l’alimentation sportive. La plupart du temps, il court sans indicateur de rythme, de distance ou de temps. Ces données le dérangent et lui enlèvent le côté authentique de la course à pied.

Publicité

Marginal c’est excellent comme qualificatif , confesse le jeune homme. J’ai toujours un peu fait les choses à ma façon. J’ai toujours aimé repousser les limites. Je suis très routinier et je m’entraîne toujours au même endroit. Je connais chaque rue, chaque trou et toutes les particularités des parcours que j’emprunte à l’entraînement. Je pars avec ma montre Mickey Mouse et c’est mon seul indicateur , explique-t-il.

Parfois j’encadre un peu plus mes entraînements en utilisant un tapis où je connais mon rythme et les pentes par exemple, mais c’est pas mal ça , précise le nouveau coureur de fond.

J’aime surtout effectuer trois ou quatre sorties par semaine pour libérer les toxines et pour me libérer l’esprit. Je pars avec rien : pas de montres, pas de données, pas de plans, pas de téléphone, pas de musique. Juste courir.

Je dirais que 75 % du temps, je cours sans montre intelligente et en compétition je n’en porte jamais.

Un podium sans réelle préparation

À Montréal, Simon Leblanc a rallié l’arrivée du marathon en 2 heures 32 minutes et 52 secondes, à 30 secondes du vainqueur. Pour mettre ce résultat en perspective, le meilleur amateur toutes catégories confondues a terminé huit minutes plus tard. Pas mal pour un athlète qui n'avait aucun plan concret en enfilant ses chaussures quelques minutes avant la course.

Ma philosophie au départ c’était : je m'accroche au groupe devant et on verra ce qui arrivera , a-t-il confié au lendemain de son exploit, frais comme une rose. J’avais une idée très sommaire de la journée à venir. Je n’avais jamais regardé le parcours, je ne savais pas ce qu’on faisait ni où on allait. Je suivais les cônes! Je me suis même demandé si j’étais à la bonne place à un moment donné , raconte-t-il, amusé.

Au départ avec les Kényans qui sont des sommités mondiales, je me suis demandé ce que je faisais là!

Ouvrir en mode plein écran Simon Leblanc est monté sur la deuxième marche du podium aux côtés du Kényan Felex Cheruiyot. Photo : Marathon Beneva de Montréal / Gary Yee (garyphoto.ca)

Leblanc s’est présenté sur la ligne de départ du marathon de Montréal dimanche avec comme seule référence son temps établi à Ottawa quelques mois plus tôt. Sa participation visait surtout à accompagner sa mère qui s’était inscrite au 10 km dans la capitale fédérale. Il avait alors enregistré un temps de 2 heures et 35 minutes.

Publicité

Avant Ottawa, je n’avais jamais participé à un marathon officiel avec des jambes fraîches. Disons que c’est différent qu’après avoir nagé et couru pendant des heures comme lorsque je faisais des triathlons , fait-il savoir.

La semaine dernière, il hésitait d’ailleurs toujours à se pointer au départ sur l’île Sainte-Hélène.

J’hésitais parce que je me disais que je n’avais pas d’affaires là! Je ne voulais pas m’exposer en quelque sorte. Je me questionnais sur mon entraînement et plein d’autres détails. Finalement après un peu de renforcement positif je me suis dit : pourquoi pas? .

Ouvrir en mode plein écran À son premier marathon dans la catégorie élite, Simon Leblanc a remporté la médaille d'argent à Montréal, dimanche. Photo : Marathon Beneva de Montréal / Gary Yee (garyphoto.ca)

Une course qui change tout

À 32 ans, l’athlète a l'habitude des sports d’endurance et des plateaux internationaux. Il a participé à quatre Championnats du monde Ironman au fil des dernières années et a notamment gagné le Ironman 70,3 de Tremblant dans sa catégorie d’âge en 2022.

Cette deuxième place enregistrée dimanche dernier à Montréal est une véritable révélation pour Simon qui estime avoir ouvert les yeux sur son potentiel de marathonien. Il compte maintenant délaisser les triathlons pour se concentrer uniquement à la course à pied. Son vieux rêve de représenter le Canada aux Jeux olympiques renaît soudainement.

Les standards olympiques canadiens ne sont pas si loin (2 heures 8 minutes, NDLR). Je suis maintenant prêt déployer les efforts pour m’en approcher. Je vais par contre devoir changer beaucoup de choses , admet-il.

Je sais que je ne suis pas à mon plein potentiel présentement et cette course m’a littéralement ouvert les yeux.

Évidemment, je vais avoir besoin de commanditaires puisque gravir les échelons, ça coûte très cher. La récupération est aussi une de mes faiblesses et je vais devoir y remédier. Je me suis jusqu’à maintenant peu attardé à toute la partie nutrition pendant une course, mais je réalise qu’à ce niveau-ci, je devrai peut-être commencer à le faire puisque je pense que ça peut faire une différence.

Des nouvelles aspirations qui viennent avec son lot d’appréhensions.

Ce qui m’inquiète un peu c’est que si je prends la décision de m’y mettre sérieusement, je vais devoir livrer des résultats pour tous ceux qui vont m’épauler. Que ce soit entraîneurs et thérapeutes ou encore mes employeurs, ma famille et mes amis , confesse le jeune homme.

En attendant, Simon est déjà de retour à son emploi de valet à l’Auberge Saint-Antoine à Québec. Il prend aussi régulièrement la route vers Saint-Georges de Beauce où il effectue de la suppléance en enseignement. Évidemment, il a mis sur pied l’an dernier un club de course à l’école des Deux-Rives afin d’allumer la flamme de la course chez certains jeunes.

La première fois, j’étais agréablement surpris de voir qu’une cinquantaine de jeunes ont répondu présents. Maintenant, tous les midis, on avait au moins une vingtaine de jeunes , précise-t-il. En voyant cet intérêt, on a décidé de donner un objectif à ces jeunes et on les a inscrits au 5 km du Défi beauceron. Certains se sont même inscrits au 10 km et je leur ai donné un petit plan d’entraînement pour les week-ends.

En attendant que la suite se précise pour le sympathique coureur, il sera au marathon de Boston le printemps prochain chez les amateurs, puisqu’il n’a pas les standards pour s’aligner avec les coureurs élites. Pas encore.