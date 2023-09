Ismaël Koné, ambitieux dans la tourmente

Les deux dernières années ont été rocambolesques pour le Montréalais Ismaël Koné. Près de huit mois après son arrivée en Angleterre, l’ancien joueur du CF Montréal apprend à être patient, à apprécier une certaine stabilité, sans jamais pour autant cesser de rêver.

Lorsque rencontré par l’équipe de Radio-Canada Sports peu de temps après sa signature avec le club de Watford FC en janvier dernier, Ismaël Koné était en pleine période d’adaptation. Il avoue aujourd’hui avoir vécu un certain choc à son arrivée en Angleterre.

Au niveau du foot, ce n’est pas la vision que j’avais, reconnaît-il. Je crois que l’entraîneur avait une vision différente. Ça ne jouait pas au ballon, c’était un football différent. Maintenant, on impose un peu plus un style de jeu où on veut garder le ballon, où on veut construire pour aller vers l’avant plutôt que de simplement dégager.

En sept mois, Watford FC a eu trois entraîneurs différents. Trois nouveaux systèmes de jeu. Plusieurs jeunes joueurs ont aussi quitté le club et d’autres ont fait leur arrivée. Ces changements constants n’ont certainement pas aidé à l’adaptation de Koné, mais il sent finalement qu’une certaine stabilité est en train de s’installer.

C’est la nature du soccer européen. Ça change souvent. Si l’entraîneur n’obtient pas des résultats, il s’en va. Cette année, nous avons eu une longue présaison pour nous adapter. Nous avons une bonne équipe cette année. L’entraîneur est pas mal aussi. Nous n’avons pas encore beaucoup gagné, mais nous jouons bien alors ça viendra.

Pour un club qui espère reprendre sa place en Premier League, Watford FC ne connaît certainement pas le début de saison escompté. En 8 matchs jusqu’ici en Championship, l’équipe d’Ismaël Koné n’a obtenu que 2 victoires et se retrouve au 16e rang.

Le Québécois espère toujours être titulaire, mais ça n’a malheureusement pas été le cas depuis le début de la saison. Une blessure au mollet subie en présaison est venue brouiller les cartes.

C'est sûr que ce n'est pas à 100 % souhaité et je pense que je peux être sur l'équipe titulaire. Mais les joueurs qui étaient là, ils ont fait ce qu'il fallait. En tant qu’entraîneur, c'est dur de prendre une décision comme ça, de les retirer même s'ils font bien , souligne-t-il.

Le joueur de 21 ans a finalement été récompensé pour ses efforts déployés à l’entraînement. Il a été utilisé sur le onze partant par son entraîneur Valérien Ismaël lors des deux derniers matchs de l’équipe. Son prochain objectif? Marquer son premier but, un moment qu’il attend avec impatience.

C’est sur que j’y pense, avoue-t-il. Il faut que ça arrive bientôt, surtout que j’ai un objectif à atteindre pour ma saison. J’aimerais marquer de huit à dix buts cette saison. Je sais que je suis capable.

Il faut toujours viser plus haut. Si tu joues bien, mais que tu n’as pas de plus gros objectifs, tu vas toujours rester au même niveau. Il faut que je cherche constamment à m’améliorer, que je trouve des moyens d’aller chercher des buts et des passes décisives , ajoute-t-il.

John Herdman, un départ qui surprend

Ismaël Koné garde constamment un œil sur ce qui se passe au Canada et avoue avoir été pris par surprise par la décision de John Herdman de quitter la sélection nationale pour se joindre au Toronto FC, dans la MLS.

C'était inattendu. Mais, vous savez très bien que la situation avec l'équipe nationale en ce moment, ce n’est pas la meilleure pour lui et pour nous aussi en tant que joueurs , mentionne-t-il, faisant allusion au conflit qui sévit avec Canada Soccer.

Contrairement à ce qui a été avancé par certains, Koné assure qu’il n’y avait pas division au sein du vestiaire. Il affirme que les joueurs ont toujours cru en John Herdman.

Si on n’y avait pas cru, on ne serait jamais allé à la Coupe du monde. On a cru en lui, on a cru en nos capacités, on a cru en tout le monde. Ce n’est pas maintenant qu’on va commencer à douter de John Herdman.

Koné n’a pas côtoyé Mauro Biello à Montréal puisque l’entraîneur avait déjà quitté l'équipe lorsque le joueur s’est joint au CF Montréal. Ils ont cependant appris à se connaître au sein de l’équipe nationale et le joueur voit d’un bon œil la nomination de Biello à titre de sélectionneur par intérim.

C’est quelqu’un qui connaît bien le métier d’entraîneur, mentionne-t-il. Il a déjà joué alors il sait ce que nous vivons. L’avantage, c’est qu’il nous connaît déjà. Il va sans doute reprendre des éléments de l’ancien entraîneur, mais on va voir les modifications qu’il va faire. Je pense qu’il peut bien faire dans ce rôle.

Ismaël Koné n’arrêtera jamais de voir grand. Avec Watford FC, il espère rapidement se retrouver en Premier League. Sur le plan personnel, il a de grandes ambitions et il n’a jamais caché qu’il voyait ce contrat comme un tremplin vers un plus grand club européen. Et pendant ce temps, il n’oublie pas qu’en 2026, une Coupe du monde sera disputée chez lui, au Canada.

