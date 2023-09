Aston Martin offre un essai F1 à la Britannique Jessica Hawkins

L'équipe Aston Martin a fait rouler sa pilote ambassadrice, la Britannique Jessica Hawkins, en essais privés sur le circuit Hungaroring, près de Budapest.

La pilote britannique de 28 ans a effectué un essai F1, lundi, sur le circuit Hungaroring, près de Budapest, en Hongrie.

L'équipe a gardé cet essai secret. Hawkins a pu rouler dans la monoplace de la saison 2021, l'AMR21.

Jessica Hawkins est la pilote ambassadrice de l'équipe canado-britannique depuis 2021. Elle a participé au championnat de la W Series et y a obtenu un podium, à Miami, en 2022. Elle avait auparavant remporté le championnat britannique de karting.

Parallèlement à sa carrière de pilote de circuit, elle est aussi pilote de cascades au cinéma. Elle a participé à la série de films Fast and furious, en 2019, et a travaillé, en 2021, avec l'équipe du film No time to die des aventures de James Bond, l'agent 007 des Services secrets britanniques.

Ouvrir en mode plein écran Jessica Hawkins pendant le tournage du film No time to die. Photo : YouTube

Pour son essai F1, Jessica Hawkins a travaillé en amont dans le simulateur de l'équipe, à Silverstone.

Lundi, elle a tourné en compagnie du pilote d'essai de l'équipe, le Brésilien Felipe Drugovich. Les conditions n'étaient pas évidentes, car une forte averse avait nettoyé la piste. Quand la Britannique a commencé son travail, la piste était encore humide par endroits.

Au bout de trois tours, la piste avait séché, et Jessica a amélioré ses chronos. Elle a vite atteint les vitesses de référence sur ce circuit, a dit Robert Sattler, directeur du programme de développement de l'équipe. Somme toute, elle a très bien travaillé, a été très professionnelle et nous espérons la revoir en piste bientôt.

Ouvrir en mode plein écran Jessica Hawkins au volant de l'AMR21 sur le circuit de Budapest Photo : Aston Martin / Andrew Ferraro

Cet essai est le résultat de plusieurs mois de travail, et de plusieurs mois de silence. J'ai eu du mal à garder le secret, a admis Hawkins. Cet essai est pour moi inestimable, il m'a donné plein d'informations. L'accélération et le freinage d'une F1, c'est unique. Je suis contente de ce premier contact.

J'espère qu'on va répéter l'expérience. C'est très inspirant pour les jeunes femmes qui veulent gravir les échelons de la course automobile , a conclu la pilote britannique.

Jessica Hawkins fait aussi partie de l'équipe Aston Martin qui fera son entrée en 2024 dans l'Académie F1, le championnat réservé aux femmes pilotes qui a remplacé la W Series.