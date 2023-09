Le Canadien est heureux de ne disputer que six rencontres préparatoires au lieu de huit, car cela donnera l’occasion à Martin St-Louis d’enseigner plus de choses à ses joueurs en prévision de la saison. Les derniers jours du camp ainsi que le séjour au Mont-Tremblant, entre autres, seront favorables à l’intégration des concepts qu’il veut implanter.

Il reste que le Tricolore amorçait lundi une séquence de cinq matchs en huit soirs, ce qui est un laps de temps très court pour s'assurer que toutes ses troupes soient prêtes, et en même temps permettre aux matchs de lui apporter certaines réponses.

Or, le camp d’entraînement de cette année n’est pas de ceux où il y a une multitude de postes à gagner. Et même si on peut se laisser prendre au jeu de mesurer la distance qui sépare tel ou tel espoir de la Ligue nationale, St-Louis doit surtout évaluer ce que peuvent lui apporter en début de saison les joueurs qu’il sait qu'il aura sous la main.

À l’occasion du premier match préparatoire, lundi soir face aux Devils du New Jersey, Alex Newhook a pu mettre à l’épreuve face à une autre équipe la complicité observée ces derniers jours avec Josh Anderson. Si certains vétérans gèrent leurs énergies durant le calendrier présaison, Anderson, lui, n’a pas lésiné et a été aisément le meilleur patineur du Canadien dans la défaite de 4-2 face aux Devils.

Quant à Newhook, il a été l’attaquant le plus utilisé chez le Canadien et il s’est montré dynamique en possession de la rondelle.

C’est un très bon trio, j’ai eu du plaisir à jouer avec eux depuis le début du camp en matchs intraéquipe, disait en matinée le jeune centre acquis cet été de l’Avalanche du Colorado. Les deux [Anderson et Juraj Slafkovsky] ont beaucoup à offrir, ce sont deux gros bonshommes qui patinent bien, qui sont combatifs et qui complètent bien mon style de jeu.

Dans une certaine mesure, l’affrontement de lundi a validé ce que disait Newhook. Ça n'a pas été parfait, mais l’intuition qui a amené St-Louis à mettre ces trois joueurs ensemble vaut la peine d’être explorée davantage.

On essaie des choses pour qu’elles nous amènent dans une certaine direction, a expliqué l'entraîneur-chef. Nous n’avons pas tellement de temps. On a une idée, mais on doit traverser un processus pour se convaincre qu’on tient quelque chose à propos de nos trios. On a plusieurs bonnes options.

À première vue, le top 9 du Canadien semble campé sur trois duos offensifs auxquels on greffera des éléments complémentaires. Il y a bien sûr Nick Suzuki et Cole Caufield sur le premier trio, puis Kirby Dach en compagnie de Sean Monahan sur le deuxième.

Anderson et Newhook devraient être un autre duo digne de confiance.

L’avantage d’insérer Slafkovsky à leurs côtés, c’est que celui-ci pourra retrouver son synchronisme dans un rôle qu’il est capable de remplir et qu’il peut rapidement comprendre.

Le premier choix universel au repêchage de 2022 n’avait pas joué un match depuis le 15 janvier et, comme c'était le cas pour les défenseurs Kaiden Guhle et Arber Xhekaj, qui ont raté eux aussi beaucoup d’action l’an dernier, l’affrontement face aux Devils constituait un test intéressant.

Il a eu un lent départ, mais il a été solide en deuxième et troisième période, a noté St-Louis à propos de Slafkovsky. Il a eu plusieurs touches de rondelle, il utilisait son gabarit et il était très agressif comme premier homme en échec avant. C’est un gars qui n’a pas joué depuis longtemps et j’étais content de lui.

Juraj Slafkovsky

Slafkovsky continue de parler avec emphase – sinon avec émerveillement – de la puissance et de l’intensité sur la rondelle que déploie Anderson, et il entend continuer de s’en inspirer cette année. Slafkovsky n’a pas besoin de démontrer de tout de suite un jeu très sophistiqué, mais simplement de se faire confiance pour avoir un impact sur les matchs.

En troisième période, bien posté en zone adverse pour bondir sur une rondelle libre, il a attaqué le centre de l’enclave et a mis la défense des Devils sur les talons. Le tir qu’il a tenté a été bloqué par le bâton d’un adversaire, mais cette menace témoignait d’un désir chez Slafkovsky de s’approprier les espaces plus dangereux sur la glace, ce qu’il faisait trop prudemment l’année dernière.

Laissez macérer

Le centre des Devils Jack Hughes a montré ses talents de virtuose en préparant certaines des plus belles pièces de jeu de la soirée. Mais Slafkovsky n’oublie pas que, tout comme lui, le premier choix au total de l'encan 2019 n’avait pas connu une première saison transcendante et en était sorti insatisfait.

Slafkovsky n’aura jamais la finesse de Hughes, mais il peut néanmoins se dire que les occasions d’apprentissage et de croissance peuvent l’amener à être bien meilleur.

St-Louis est soucieux de ne pas vouloir surtaxer ses joueurs avec des enseignements nouveaux. Or, il a le luxe de pouvoir prendre son temps avec ce possible troisième trio. L’organisation va recommencer avec Slafkovsky un genre de formation qui a été interrompue par sa blessure, la saison dernière. Une formation qui lui est donnée de façon graduelle et où Slafkovsky est nourri une bouchée à la fois.

En sa qualité de nouveau venu, le jeune Newhook ne peut pas tout assimiler d’un seul coup lui non plus et va devoir continuer de se familiariser avec les façons de faire du CH.

Quant à Anderson, on a senti à un certain moment l’an dernier que St-Louis lui avait donné du leste et qu'il le laissait jouer, au lieu de le submerger de nouvelles idées.

Bref, c’est un trio qui a besoin de macérer, mais qui pourrait rapporter de beaux dividendes au Canadien.

Les prochains jours du camp d’entraînement permettront de voir si l’équipe croit que l'attente en vaut la peine.