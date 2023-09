Le Canadien encaisse la défaite à son premier match préparatoire

Un bizarre de bond, un gardien qui se blesse, des jeunes qui font des bons et des moins bons jeux; bref, il y a eu un peu de tout lundi soir dans le premier match préparatoire du Canadien.

Jack Hughes s'est toutefois offert en spectacle, récoltant un but et deux aides et aidant les Devils du New Jersey à vaincre le club de hockey montréalais 4-2.

4:33 Le Canadien disputait un premier match préparatoire en affrontant les Devils au Centre Bell. Photo : La Presse canadienne / Christinne Muschi

Josh Anderson a été l'étoile de la rencontre dans le camp du Canadien. En plus de marquer un but, il a généré de nombreuses occasions de marquer grâce à sa vitesse et sa combativité.

À ses côtés, Alex Newhook a aussi démontré l'étendue de son talent, tandis que leur compagnon de trio Juraj Slafkovsky a parfois semblé avoir de la difficulté à suivre leur cadence.

En défensive, le Canadien comptait sur six joueurs âgés de 23 ans et moins, dont les recrues David Reinbacher et Logan Mailloux. Les autres étaient Jordan Harris, Kaiden Guhle, Arber Xhekaj et Justin Barron.

Ils ont tous démontré leurs qualités à certains moments, donnant peut-être un avant-goût aux partisans de ce que la brigade du Tricolore pourrait devenir dans un avenir rapproché.

Joshua Roy a aussi marqué pour le Canadien. Samuel Montembeault a accordé deux buts sur 18 lancers en 31:40 de jeu. Jakub Dobes a pris la relève et stoppé 11 tirs.

Dawson Mercer, Simon Nemec et Joseph Gambardella ont été les autres buteurs de Devils.

Devant le filet des visiteurs, Akira Schmid a cédé deux fois contre 15 tirs lors des deux premières périodes. Keith Kinkaid a disputé 12:38 de jeu lors du dernier tiers avant de retraiter au vestiaire en raison d'une blessure. Schmid a donc dû reprendre le collier jusqu'à la fin de la rencontre.

Le Canadien jouera son deuxième match préparatoire mercredi, quand il accueillera les Sénateurs d'Ottawa au Centre Bell.

Une étoile à son apogée

Roy a vite donné les devants au Canadien, après 4:01 de jeu, en avantage numérique. Il a surpris Schmid entre les jambières après une remise transversale de Xavier Simoneau.

Ouvrir en mode plein écran Le Beauceron Joshua Roy a donné les devants au Canadien à sa première présence dans le match, lundi soir face aux Devils. Photo : The Canadian Press / Christinne Muschi

Montembeault s'est signalé pour une première fois quelques instants plus tard, stoppant coup sur coup des tirs de Graeme Clarke et Chris Tierney.

Les Devils ont profité d'une mêlée devant Montembeault pour créer l'égalité 1-1 à 9:55 du premier vingt. Gambardella a battu le gardien du Tricolore, qui était étendu sur son dos.

Mercer a surpris Montembeault un peu plus tard en première période, mais le disque s'est immobilisé derrière le gardien du Canadien avant de franchir la ligne des buts. Montembeault a joué de chance en balayant la rondelle hors de danger avec sa jambière en pivotant.

Montembeault a mal paru quand les Devils ont pris les devants 2-1 à 3:32 du deuxième tiers, en avantage numérique. La remise de Nemec dans le fond de la zone a fait un bond inhabituel contre la rampe, puis s'est faufilée entre le patin droit de Montembeault et le poteau.

Anderson a tenté de répliquer quand le Canadien s'est à son tour retrouvé en avantage numérique. Il a traversé la patinoire presque d'un bout à l'autre et s'est retrouvé seul devant Schmid, qui a toutefois réalisé l'arrêt.

À sa sortie du banc des punitions, Kyle Criscuolo a pu s'échapper à la suite d'une bévue de Mailloux à la ligne bleue des Devils. Montembeault a sauvé son défenseur en réussissant l'arrêt.

Dobes a pris la relève de Montembeault alors que le Canadien s'apprêtait à tenter d'écouler une autre infériorité numérique. Hughes s'est moqué d'Anderson dans le haut de l'enclave, puis a glissé le disque vers sa droite à Mercer, qui a complété en tirant dans un filet ouvert à 12:42.

Anderson s'est racheté en réduisant l'écart avec 5:52 à jouer au deuxième engagement. Il a poussé une rondelle libre derrière Schmid dans le fond du filet. Schmid venait d'échapper un tir de Reinbacher.

Ouvrir en mode plein écran Jakub Dobes est venu en relève à Samuel Montembeault à la mi-match. Photo : usa today sports via reuters con / Eric Bolte

Hughes a restauré l'avance de deux buts des Devils après 5:10 de jeu en troisième période, en avantage numérique. Le Canadien était complètement désorganisé et il a surpris Dobes après avoir hérité d'une rondelle libre à l'embouchure du filet.

Sean Farrell est celui qui est passé le plus près de marquer en fin de rencontre, quand Dobes a été remplacé par un attaquant supplémentaire.