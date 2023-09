La question revient ponctuellement (surtout quand l’équipe traverse une période creuse) : quand verra-t-on un Québécois mener l’attaque des Alouettes de Montréal?

Réponse courte : ce n’est pas demain la veille!

Les plus optimistes diront qu’il y a présentement des athlètes au sein du football universitaire québécois qui méritent une vraie chance de se faire valoir.

La LCF entrouvre la porte aux quarts canadiens par un programme d’internat où chaque équipe invite un jeune espoir pour la durée du camp d’entraînement. Le quart actuel des Elks d’Edmonton, Tre Ford est passé par ce programme.

Jonathan Sénécal des Carabins de l’Université de Montréal était au camp des Alouettes l’an dernier, tandis qu’Olivier Roy de Concordia était à Ottawa et Anthony Robichaud de Sherbrooke est allé à Edmonton,

Cette année, Arnaud Desjardins du Rouge et Or de l’Université Laval est allé se familiariser avec le football professionnel chez les Blue Bombers de Winnipeg et vous pouvez parier que, l’an prochain, Éloi Latendresse-Régimbald de l’Université McGill sera invité à son tour.

Ouvrir en mode plein écran Arnaud Desjardins avec Laval en 2022 Photo : Brandon VandeCaveye/Western Mustangs

Mais, il faudra plus qu’une invitation à un camp pour qu’un Québécois se faufile jusqu’au poste de partant chez les Alouettes.

Il faudra que l’équipe prenne la décision d’en embaucher un et de le développer comme quart.

Les quarts québécois qui ont fait carrière dans la Ligue canadienne ont dû changer de position.

Mathieu Bertrand est passé de quart étoile avec le Rouge et Or à centre arrière à Edmonton, tandis que Marc-Olivier Brouillette est devenu quart de la défense ou, si vous préférez, maraudeur.

C’est vrai aussi pour la plupart des quarts issus d’un programme canadien.

Ouvrir en mode plein écran Marc-Olivier Brouillette avec les Alouettes de Montréal en 2015 Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Brad Sinopoli a été choisi joueur par excellence au football universitaire après avoir mené le pays avec 2756 verges de passe et 22 touchés dans une saison de huit matchs avec les Gee Gees de l’Université d’Ottawa.

Repêché par Calgary au 4e tour, il est devenu un des meilleurs receveurs de passe de l’histoire du Rouge et Noir d’Ottawa.

Présentement, Jonathan Sénécal se démarque avec les Carabins. La saison dernière, il a joué malgré des blessures et n’a pu vraiment se faire justice.

Cette saison, il mène la ligue avec 1254 verges de passes en 4 matchs. Il a complété 69,1 % de ses passes pour 10 touchés, au sommet du RSEQ dans ces trois catégories.

Lorsqu’il a affronté le Rouge et Or, il a démontré que, lorsqu’il est en santé, il peut courir et pas uniquement pour gagner du temps. Alors que Laval se concentrait sur une excellente couverture de passes, Sénécal a accumulé 129 verges au sol en neuf courses.

Arnaud Desjardins a des statistiques pratiquement identiques celles de Sénécal, si ce n’est qu’il a subi quatre interceptions contre deux pour le quart des Carabins.

Le quart de McGill, Éloi Latendresse-Régimbald ne possède pas des statistiques de passeur comparables à Sénécal ou Desjardins, mais il est le troisième porteur de ballon de la ligue, avec 262 verges de gains au sol en quatre matchs.

Et, à 1,93 m (6 pi, 4 po), le quart des Redbirds a déjà la taille de l’emploi.

L’ennui, c’est qu’il est tellement un bon athlète que les équipes de la LCF seront probablement tentées de le changer de position comme ils ont fait avec d’autres avant lui.

Un successeur pour Fajardo

Mais, avant de donner le poste de quart à un Québécois, réglons le cas de celui qui est là présentement, Cody Fajardo.

Le Californien est celui qui donne présentement la meilleure chance de gagner aux Alouettes, quoi qu’en disent les bougonneux sur les réseaux sociaux.

Fajardo n’est pas Tom Brady. Mais, pas besoin d’être Brady pour gagner des matchs de football. Faut-il rappeler que Trent Dilfer, Nick Foles et Doug Williams ont tous gagné le Super Bowl?

Cody Fajardo ne sera probablement pas en poste pendant 14 saisons d’affilée, comme l’a été Anthony Calvillo. Mais, je ne suis loin d’être certain que son successeur soit déjà avec l’équipe.

Ouvrir en mode plein écran Cody Fajardo, quart-arrière des Alouettes de Montréal Photo : The Canadian Press / Graham Hughes

Caleb Evans est un gentil garçon. Les Alouettes ont gagné les deux matchs où il a été partant cette année, mais il a beaucoup de progrès à faire comme passeur pour devenir un meneur de jeu chez les pros.

Certains internautes réclament à grands cris l’entrée en scène de Davis Alexander, le quart numéro 3. (Il est le troisième quart des moineaux, mais il porte aussi le numéro 3 sur son dos).

Comme les Alouettes doivent se battre à chaque match pour accéder aux éliminatoires, Jason Maas n’a certainement pas envie de tenter sa chance avec un quart qui n’a pas joué un match complet depuis son arrivée chez les professionnels et dont les statistiques universitaires n’indiquent aucunement qu’il soit un prodige.

Bref, je suis certain que la recherche du prochain Anthony Calvillo n'est pas terminée et se poursuivra encore quelque temps.