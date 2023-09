Ivanie Blondin souhaite faire les prochains JO sur longue et sur courte piste

Après 13 années de succès avec l’équipe canadienne de longue piste, la patineuse de vitesse Ivanie Blondin se lance un nouveau défi. La double médaillée des Jeux olympiques de Pékin, en longue piste, participera aux Championnats canadiens de courte piste qui débuteront ce vendredi, à l’aréna Maurice-Richard, à Montréal. Son but à plus long terme : se qualifier pour les Jeux de 2026 dans les deux disciplines.

L’étonnement a gagné la communauté canadienne de patinage de vitesse cet été. La championne de poursuite par équipe et vice-championne au départ groupé aux Jeux de Pékin a partagé quelques photos d’elle en courte piste, mais personne ne l’a prise au sérieux.

Avec une qualification en poche pour les Championnats canadiens, les gens ont commencé à se demander si c’était possible qu’elle puisse marier les deux disciplines. Surtout, pourrait-elle faire un retour à la courte piste après avoir tourné le dos au programme national en 2010?

C’est que les transfuges de la courte à la longue piste ne sont pas rares. Dans le trio canadien qui a décroché l’or de la poursuite par équipe à Pékin, Ivanie était épaulée par Valérie Maltais qui, après 22 ans de courte piste, a fait officiellement le saut en longue piste à l’été 2018.

Quand j’ai mis en ligne ma qualification pour les Championnats canadiens de courte piste, Valérie m’a demandé si je faisais vraiment du courte piste. Je lui ai répondu que c’était plus pour le plaisir. Je lui ai aussi demandé si elle voulait en faire avec moi, et elle m’a répondu : "Absolument pas." , raconte-t-elle.

L’inverse tient par contre de l’exception. La Néerlandaise Jorien ter Mors est l'une des dernières à l’avoir fait, aux Jeux olympiques de Sotchi, en 2014, et à ceux de Pyeongchang, en 2018. En Corée du Sud, elle a décroché la médaille d’or au 1000 m en longue piste, et celle de bronze au relais en courte piste.

Contrairement à Maltais, qui mentionnait à l’époque avoir fait le tour du jardin en courte piste. Ivanie, elle, souhaite plutôt élargir le sien.

Je suis championne et vice-championne olympique, et je me suis dit : "What else (quoi d'autre)?" Je suis toujours en quête de nouvelles choses à accomplir. Que ce soit le vélo ou le courte piste, j’avais juste besoin de quelque chose d’autre à accomplir.

Ce que Blondin souhaitait retrouver, c’est l’aspect un peu plus rugueux des épreuves de courte piste. Se battre pour un temps, c’est bien, mais battre une adversaire au fil d’arrivée, c’est encore mieux. Des courses de vélo lui ont aussi permis de s’en rapprocher lors des deux derniers étés.

J’adore jouer du coude, me battre pour ma place. J’adore le longue piste, le départ groupé plus que tout, la poursuite aussi parce qu’on est trois et c’est un travail d’équipe. Mais quand je participe aux courses individuelles, oui, j’aime ça me pousser à fond et faire un bon 1500 m ou un 3000 m, mais c’est différent. Tu n’as pas de confrontation avec d’autres, et je suis vraiment une racer (coureuse) dans l’âme parce que si j’ai quelqu’un à côté de moi, dans ma tête, je me dis : "Je vais t’affronter et je vais te battre."

Le premier à avoir semé la graine d’un retour en courte piste, c’est l’entraîneur adjoint du programme national Marc Gagnon, pendant les JO de 2022. Je pense qu’il aimait beaucoup mon caractère sur la patinoire , admet Blondin, qui avait décroché, à Pékin, l'argent au départ groupé.

Au début de l’été, ses entraîneurs de longue piste, Bart Schouten et Remmelt Eldering, lui ont aussi soumis, un peu à la blague , l’idée de partager son temps entre les deux disciplines et d’en faire un but pour les prochains Jeux olympiques.

Marc Gagnon se souvient de ses premiers échanges avec Ivanie. Il sentait qu’il avait la bonne candidate devant lui pour, selon lui, aller au bout de ce défi auquel peu d’athlètes se sont frottés.

J’ai appris à connaître Ivanie comme personne et comme patineuse. Clairement, au départ groupé, on peut voir que la portion un peu plus courte piste, d’étudier les autres, de réagir à leurs actions, elle a ça dans le sang. C’est une bagarreuse. Alors franchement, pour moi, elle part déjà avec plein d’atouts.

Bien que le chemin de la longue piste vers la courte soit plus difficile que l’inverse, il reste qu’Ivanie provient du courte piste à la base. Son idée et ses désirs semblaient plus que possibles. Après, qu’ils soient fructueux ou pas, ça ne m’importait pas. Il fallait l’encourager à le faire. Et si ça ne fonctionne pas, elle peut sans problème retourner en longue piste.

Un pas à la fois

J’étais un peu surprise, mais c’est Ivanie , laisse tomber candidement l’entraîneuse-chef du programme de courte piste à l’ovale de Calgary, Elizabeth Ward.

J’étais à 100 % derrière elle en tant qu’amie et entraîneuse de son groupe. Je pense qu’il n’y avait que du positif à retirer de tout ça.

Physiquement, Ivanie Blondin peut se comparer aux meilleures patineuses de courte piste. Sa force physique la place déjà en tête du groupe d’entraînement de la capitale albertaine, quelques semaines seulement après s’être remise plus sérieusement au courte piste.

Elle était quand même assez solide, même si elle patinait avec son ancien équipement de l’époque, raconte Ward. Les lames qu’elle avait n’étaient peut-être pas les meilleures, mais elle suivait les filles et les gars. Il n’y avait pas tant d’écart.

Elle est forte. Physiquement, elle est presque surhumaine. C’est très rare, une personne qui est aussi en forme. J’ai changé ses lames récemment et ç’a fait toute la différence. Elle allait vite, aussi vite que mes meilleures filles après quelques tours avec les nouvelles lames.

L’entraîneuse originaire de Montréal demeure prudente quant aux chances de Blondin de se tailler une place dès cette année dans l’équipe nationale, principalement parce que cette dernière n’a pas encore eu la chance de jouer du coude avec les meilleures au pays.

Personnellement, j’adore être la négligée, et j’adore être dans cette position-là parce que tu n’as pas de stress, confie Blondin. Les gens n’ont aucune attente envers mes résultats. C’est la même chose de mon côté. Je ne me mets aucune pression présentement, ça va juste être le fun

Physiquement, je pense qu’elle peut faire quelque chose, rétorque Elizabeth Ward. Il faudra voir où elle se situe par rapport aux autres filles, comment elle va gérer le trafic, comment elle va gérer des situations de course, et le fait de faire plusieurs courses dans la même fin de semaine. En longue piste, on s’entend que c’est normalement une course par journée environ, alors que là, c’est 18 courses, plus ou moins, en trois jours.

Ouvrir en mode plein écran Ivanie Blondin, après une victoire en Coupe du monde en 2022 Photo : AFP / CARINA JOHANSEN

L’objectif de fouler les patinoires de courte et de longue piste à Milan demeure très ambitieux, et Ivanie Blondin en est la première consciente. Elle veut bâtir sur ce qu’elle fera à Montréal cette semaine, et qui sait, peut-être brouiller les cartes. Elle préfère mettre l’orteil à l’eau avant de voir plus loin.

C’est un gros pari en ce moment. On parle de me qualifier en courte piste aux prochains Jeux olympiques, mais c’est un gros long shot (un grand défi) quand même. Les filles sont fortes, et je ne remets pas ça en question. Kim Boutin, Courtney Sarault, Danaé Blais, ce sont toutes des filles qui sont vraiment, vraiment fortes. Mais si je suis capable de bien performer et de me qualifier et de me prouver que je suis capable de bien faire les deux, c’est ça que je vise.

Ivanie vit pour les challenges, renchérit Elizabeth Ward. Quand quelqu’un lui dit qu’elle ne peut pas faire quelque chose, elle va lui prouver le contraire. Pour le moment, je ne pense pas que quelqu’un lui ait dit qu’elle ne pouvait pas le faire, mais je pense qu’elle veut se prouver à elle-même qu’elle peut le faire, et prouver que même au début de la trentaine, tu peux quand même performer en courte piste et faire un retour. Je pense qu’elle va en impressionner quelques-uns.

Et pour ceux qui se posent la question, Ivanie Blondin ne tourne pas le dos à la longue piste. La championne de la dernière saison de Coupes du monde au départ groupé et à la poursuite par équipe assure qu’elle en fera toujours sa priorité.

Mon focus sera toujours la longue piste. C’est comme pour le vélo. Je vais toujours lui faire une place dans mon horaire si ça fonctionne, sinon, je laisse tomber. La longue piste vient en premier, la courte piste et le vélo passeront deuxième et troisième. Ce n’est que du plaisir en ce moment.

Les premières courses des essais nationaux de courte piste se tiendront vendredi, à l’aréna Maurice-Richard. Kim Boutin, qui a déjà annoncé qu’elle fera l’impasse sur les premières Coupes du monde de la saison, sera là pour montrer tout son savoir-faire en prévision de son retour à la compétition, en début d’année prochaine.

Pas de repos pour Ivanie, puisqu’elle reprendra rapidement le chemin de Calgary pour participer aux Championnats canadiens de longue piste, dès le 5 octobre.