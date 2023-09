Pour sauver sa saison, Lance Stroll doit aider Aston Martin à rester devant McLaren. C'est la mission qu'il doit se donner, et pour y arriver, faire disparaître cette nonchalance qui énerve tant la presse spécialisée.

Stroll a participé à Suzuka au lancement d'un projet cher à l’Allemand Sebastian Vettel, Buzzin Corner.

L'Allemand, connu pour ses initiatives environnementalistes, a fait construire des ruches d’abeilles dans le virage no 2 du circuit nippon pour promouvoir la biodiversité par les insectes. Il a invité tous ses amis pilotes à venir lui donner un coup de main, histoire de donner un coup de projecteur à son projet. Ils sont tous venus le saluer.

On le sait, Sebastian Vettel aime beaucoup le Japon, et c’est pour cela qu’il est toujours content de revenir au circuit de Suzuka.

Mais derrière son projet Buzzin Corner, il y avait apparemment une autre raison à sa visite à Suzuka.

Sebastian Vettel prépare une des ruches de son projet Buzzin Corner au virage no 2 du circuit de Suzuka. Photo : Getty Images / Clive Rose

Si on croit une des rumeurs qui circulaient dans les garages ce week-end, il s’était rendu disponible pour l’équipe Aston Martin au cas où Lance Stroll n’aurait pas été en mesure de participer au week-end à la suite de sa violente sortie de piste à Singapour.

Vettel a arrêté sa carrière en F1 au soir de son 299e grand prix, et c’était l’occasion rêvée de participer à son 300e, sur un circuit qu’il apprécie, devant un public qui l’adore.

Toutes les planètes étaient alignées pour que cette belle histoire se concrétise, comme on en fait peu en F1.

Mais Lance Stroll est revenu aux affaires courantes cinq jours après son accident à Singapour. Comme en début de saison quand il s’était cassé les poignets, le Québécois est remonté rapidement dans son habitacle à Suzuka.

Il sait qu’il doit montrer qu'il s'investit dans le projet de son père à défaut d’obtenir des résultats en piste. Au début de la saison, sa présence à Bahreïn, malgré des poignets fragiles, avait impressionné les analystes.

Lance et son père, Lawrence Stroll Photo : Getty Images / Clive Mason

Une semaine après sa sortie de piste de Singapour, sa présence dans le garage n’a pas soulevé la même vague de sympathie.

Pourtant, il aurait eu une bonne raison de faire l’impasse sur le déplacement au Japon. Lors de son accident, il a durement frappé les pneus dans un mauvais angle, de côté, et sa tête a heurté plusieurs fois très violemment les protections latérales de sa monoplace.

Oui, elles sont faites justement pour ça, pour amortir les chocs latéraux, ce que ne peut pas faire le système HANS (conçu pour protéger des chocs frontaux), mais tout de même, il y a une limite.

Le risque que le Québécois ait pu subir une commotion cérébrale était élevé.

La violente sortie de piste de Lance Stroll à Singapour. Son casque a frappé plusieurs fois les protections latérales de son habitacle. Photo : TSN / Formula One

Pourtant questionnée à ce sujet, silence radio de l’équipe des communications d’Aston Martin cette semaine. Comme le Grand Prix du Japon se disputait dans la foulée de Singapour, il n’aurait pas été étonnant qu’on nous annonce qu’il ferait l’impasse aussi sur le week-end à Suzuka.

Aston Martin ayant un pilote de réserve, le Brésilien Felipe Drugovich, champion de F2, la rumeur voulant que Sebastian Vettel puisse disputer son 300e grand prix pour son ancienne équipe paraît farfelue, mais ce qui est certain, c’est que Lance Stroll ne veut pas laisser son volant à un autre.

Surtout pas Felipe Drugovich qui pourrait le faire mal paraître. Une bonne performance du Brésilien (sans autre attente à son endroit que de faire de son mieux dans les circonstances) pourrait faire très mal au Québécois dont la présence dans la monoplace verte no 18 est de plus en plus remise en question.

Lance Stroll à Suzuka au Japon Photo : Getty Images / Clive Mason

À Suzuka, il a été éliminé dans la première partie de la séance de qualification, avec le 17e temps, incapable de trouver le rythme suffisant pour passer en Q2 (échouant à 1,3 s du chrono de référence de Q1), alors que son coéquipier Fernando Alonso s'est rendu jusqu’en Q3.

En course, Stroll a profité des accrochages au début de l’épreuve pour gagner cinq places. Il roulait en 12e place quand son équipe lui a demandé au 21e tour de rentrer au garage pour vérifier son aileron arrière. Il a dû abandonner, aileron cassé. Alonso a lui fini 8e, et a encore marqué des points.

Un seul objectif, marquer des points

Grâce à un très bon début de saison, l’équipe Aston Martin a fait le plein de points, et ça lui sert maintenant.

L’équipe de Lawrence Stroll a 221 points, soit 49 points de plus que McLaren. Mais les trajectoires de ces deux équipes sont diamétralement opposées.

Aston Martin souffre depuis le Grand Prix de Grande-Bretagne du travail de développement réalisé par les autres équipes à gros budget. Celle qui a fait le plus grand pas à ce chapitre est sans contredit l’équipe McLaren.

Lance Stroll derrière Lando Norris en Hongrie Photo : Getty Images / FERENC ISZA

Les chiffres ne trompent pas : dans les 8 premiers grands prix, Aston Martin a marqué 154 points, McLaren… 17. La tendance s’est radicalement inversée. Depuis le Grand Prix d’Autriche, McLaren a marqué 155 points, Aston Martin 67.

Aston Martin ne veut pas l’admettre, ou du bout des lèvres, mais le déménagement dans la nouvelle usine de Silverstone, à côté de l’ancienne, en cours de saison (au mois de mai) a perturbé les façons de faire, a cassé l’élan du début de saison. C’est en tout cas l’avis des spécialistes.

De son côté, dans ses installations de Woking, l'écurie fondée par Bruce McLaren a fait un remarquable travail de développement pour devenir la deuxième équipe du plateau derrière l’intouchable Red Bull, titrée à Suzuka au classement des constructeurs.

C’est ce qui a permis au Britannique Lando Norris et à son jeune coéquipier australien Oscar Piastri, à sa première saison en F1, d’en cueillir les fruits.

Depuis le Grand Prix d’Autriche, Norris a marqué 103 des 155 points de son équipe. Il a bénéficié de nouveautés aérodynamiques sur sa monoplace à Singapour, et il a fini 2e. Une semaine plus tard, au Japon, il a encore fini au 2e rang. C’est bien connu, la confiance en soi et en sa monoplace joue une part non négligeable dans les succès d’un pilote.

Oscar Piastri devant Lando Norris à Suzuka Photo : Getty Images / Clive Mason

Son coéquipier, pourtant recrue, a pu en marquer 52, notamment 15 à Suzuka grâce à sa présence sur le podium, en 3e place. Il bénéficiait à Suzuka des mêmes nouveautés aérodynamiques que Norris, et il s’est illustré autant en vitesse pure (en qualification) qu’en gestion et en stratégie (en course) pour terminer sur le podium.

Pendant ce temps, depuis l’Autriche, Stroll n’a marqué que 10 points (aucun à ses quatre derniers en incluant le forfait de Singapour).

Le double podium de McLaren à Suzuka est l’illustration parfaite de la montée en puissance de l’équipe britannique qui a connu des heures de gloire au temps d’Ayrton Senna et de la mission qu’elle s’est donnée d’ici la fin de la saison 2023 : doubler Aston Martin pour s’installe au 4e rang du classement des constructeurs.

Avec six courses à disputer, il y a 49 points de différence entre les deux équipes. McLaren en a marqué 33 au Japon, Aston Martin 4, la 8e place de Fernando Alonso. L’espoir a clairement changé de camp.

Malgré le manque de compétitivité évident de la monoplace, Fernando Alonso continue de marquer des points, pas beaucoup, mais c’est lui qui permet à Aston Martin de ne pas stagner au classement.

Fernando Alonso à Barcelone: pas loin de Max Verstappen au chrono Photo : Getty Images / Adam Pretty

Si Lance Stroll veut sauver sa saison, il doit en faire plus pour l’équipe , comme il l’a déjà admis. L’admettre est une chose, mais encore faut-il trouver les moyens de cette spirale descendante.

La 4e place d’Aston Martin au classement des constructeurs derrière Red Bull, Mercedes-Benz et Ferrari passe par la présence du Québécois dans le top 10, en qualification et en course.

À ce point-ci de la saison, seuls les points comptent. Or, on a l’impression que le Québécois a déjà baissé les bras.

Lance Stroll et Fernando Alonso discutent après le Grand Prix d'Azerbaïdjan. Photo : TSN / Formula One

Ses commentaires aux médias sont laconiques. Il regarde ailleurs quand il répond aux questions. Il ne donne pas l’image d’un pilote qui veut aider son équipe, au contraire d’Alonso qui dans son comportement montre beaucoup d’envie et de détermination dans le regard qui font contraste avec la nonchalance de son coéquipier.

Deux pilotes pourraient perdre leur volant en 2024 : Sergio Pérez chez Red Bull et Logan Sargeant chez Williams. Ils accumulent les contre-performances et n’ont pas de contrat pour 2024. Lance Stroll n’a pas ce souci-là, son contrat actuel s'étend à 2024.

Lance Stroll a peut-être un volant assuré, mais il doit montrer d’ici la fin de la saison qu’il le mérite. Il doit prouver en piste que si Aston Martin réussit à conserver son 4e rang au classement des constructeurs, il aura eu son mot à dire.