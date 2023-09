Les débuts de Newhook, Reinbacher et Mailloux sous la loupe

Il y a de ces matchs préparatoires que certains sauteraient volontiers, happés par les reprises de 4 et demi. Celui de lundi soir ne sera pas l’un de ceux-là.

C’est la rentrée des classes, la cloche sonne la fin de la récréation et les nouveaux élèves feront connaissance avec les autres.

Il y aura plusieurs nouveaux visages dans l’uniforme tricolore pour affronter les Devils du New Jersey au Centre Bell, lundi, et non les moindres.

Les premiers pas de David Reinbacher, d’Alex Newhook et de Logan Mailloux seront suivis de près. Ce dernier rencontrera les médias seulement après la rencontre, tandis que les deux autres, envoyés en pâture après l’entraînement matinal, nous ont servi quelques clichés de bon aloi.

Publicité

Pas nerveux, fébrile , a laissé tomber Reinbacher.

Dans le cas de Newhook, croyez-le ou non, ça fait longtemps [qu’il] attend ça .

Il demeure que ce premier match fournira des ébauches de réponses intéressantes. D’abord, ce premier trio composé de Juraj Slafkovsky, Josh Anderson et Newhook pourrait bien être reproduit en début de saison, qui sait. Les trois ont disputé des matchs simulés ensemble; l’expérience se poursuit.

Ouvrir en mode plein écran Alex Newhook Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

En l’absence de Christian Dvorak, blessé, Newhook se voit offrir une chance de montrer ce qu’il sait faire au centre, une position qui ne lui est pas acquise lorsque tout le monde recouvrera la santé.

Publicité

C’est probablement ma position préférée. J’ai joué à l’aile gauche et droite aussi. C’est une des bonnes choses avec moi : l’entraîneur peut me placer n’importe où , a laissé tomber le jeune Terre-Neuvien.

Ça commencera dans le milieu avec, à sa gauche, Juraj Slafkovsky, le premier choix du repêchage 2022 qui n’a plus joué depuis le 15 janvier, soit un peu plus de huit mois. Lui aussi, il faudra l’avoir à l’œil.

Pour ce qui est de Reinbacher, on le disait, il a assuré ne pas trop s’en faire avec ce premier duel. L’Autrichien a soupé avec son père dimanche soir, arrivé vendredi, il s’est tenu loin du Centre Bell alors que s’y déroulait le match Rouges contre Blancs et a bien dormi, a-t-il dit, comme toujours.

Il aura comme partenaire Kaiden Guhle.

Un joueur incroyable, a commenté Reinbacher. Il a tous les atouts dont a besoin un joueur, surtout un défenseur. Il est tellement solide. Il bouge très bien sur la glace, j’ai hâte de jouer avec lui.

Martin St-Louis s'est adressé à son équipe lundi matin, histoire de mettre en confiance les plus jeunes comme Reinbacher.

On introduit des concepts en ce moment. On essaie de leur en donner un peu à la fois pour ne pas les mélanger. Je ne veux pas qu’ils pensent qu’il faut qu’ils soient parfaits. Tu joueras jamais un match parfait, j’ai jamais joué un match parfait. Il y a toujours des jeux que tu vas vouloir revoir, des décisions que tu as prises, c’est parti, tu apprends. Je veux qu’ils aillent jouer au hockey, qu'ils profitent du moment , a expliqué l'entraîneur.

Mailloux, lui, fera ses débuts avec l’arrière le plus expérimenté de la brigade lundi, Jordan Harris.

D’ailleurs, eût-il été nécessaire de trouver une preuve supplémentaire de la jeunesse du Canadien que ce premier match préparatoire en fournit une belle.

Il n’y aura aucun trentenaire en uniforme : Josh Anderson étant le doyen de 29 ans. L’âge des six défenseurs varie de 18 à 23 ans. Cette bande de jeunes affiche un âge moyen de 22,3 ans.

Et pour ceux qui se chercheraient d’autres raisons de ne pas manquer le rendez-vous, notons que Slafkovsky affrontera son compatriote et bon ami Simon Nemec et que deux Terre-Neuviens se livreront bagarre en Newhook et Dawson Mercer.

De quoi rappeler la belle époque des guerres fratricides Michael Ryder contre Daniel Cleary.

Formation contre les Devils :

Attaquants

Slafkovsky-Newhook-Anderson

Pezzetta-Stephens-Farrell

Roy-Beck-Ylönen

Simoneau-Condotta-Légaré

Défenseurs

Guhle-Reinbacher

Xhekaj-Barron

Harris-Mailloux

Gardiens