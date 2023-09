L’affaire de la jeune patineuse russe qui a échoué à un test antidopage, et qui a été au cœur d'une controverse monstre aux Jeux olympiques de Pékin, en 2022, sera au centre des débats devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) cette semaine. Une semaine cruciale pour l'athlète de 17 ans.

Lors des derniers JO d'hiver, Kamila Valieva remporte la médaille d’or par équipe. Après son succès, la nouvelle tombe : elle a échoué à un test antidopage lors des championnats de Russie. S'ensuit une interminable saga. Les résultats des tests auraient mis trois mois avant d'être divulgués, un délai anormalement élevé. De plus, la substance incriminée, la trimétazidine, et ses propriétés dopantes sont contestées par d’éminents spécialistes.

Le Dr Jean-Pierre de Mondenard, médecin du sport dont l'expertise dans le domaine du dopage est reconnue internationalement, est catégorique.

Ce produit améliore la vie des cardiaques, mais certainement pas la performance sportive , dit-il sans hésiter à Radio-Canada Sports au sujet de la substance.

Pour le spécialiste, il est clair que l'Agence mondiale antidopage (AMA) a interdit ce produit sans avoir la certitude qu’il aide à la performance sportive.

L’ AMA n’a aucune preuve et elle n’a jamais produit de document qui prouve que la trimétazidine agit sur la performance, affirme-t-il. Par le passé, j’ai défendu un lutteur qui avait échoué à un test antidopage à cause de ce produit. J’ai demandé à l’Agence mondiale de me fournir ses protocoles médicaux qui ont permis son interdiction. Je n’ai jamais eu de réponse de leur part. C’est le laboratoire Servier qui a inventé ce médicament, en 1964, et il n’apparaît sur la liste de l’ AMA que 50 ans plus tard. À ce jour, ni le laboratoire ni l’ AMA n’ont fait d'études pour prouver son efficacité dans le sport.

Jean-Pierre De Mondenard explique que lors de ses enquêtes sur le dopage russe, l' AMA a détecté la présence de trimétazidine. Ils (les responsables de l'agence) ont rapidement conclu que c’était forcément un produit dopant. Ils ont mis en place une méthode pour le détecter sans savoir s'il avait un effet sur l’amélioration de la performance. De Mondenard maintient que l’Agence mondiale ne respecte pas les principes de son propre code.

Dans le Code mondial, il y a trois occurrences pour placer un produit sur la liste rouge, dit-il. Tout d’abord, le produit doit être efficace sur l’amélioration de la performance. Deuxièmement, il doit avoir des effets secondaires et, troisièmement, il est contraire à l’éthique sportive et médicale. Donc, la première occurrence, elle n’existe pas. Il n'y a jamais eu d’études qui prouvent que la trimétazidine améliore la performance. L’ AMA transgresse donc ses propres règles.

Contactée par Radio-Canada Sports, l'AMA défend sa position. La trimétazidine a été ajoutée à la liste des interdictions en 2014 car il remplit au moins deux des trois critères nécessaires pour être ajouté à la liste, notamment qu’elle a le potentiel d'améliorer ou améliore effectivement la performance sportive. De nombreuses publications scientifiques relevant du domaine public le démontrent clairement.

L’organisation mondiale n’a ajouté aucune précision quant à la nature et la provenance de ces études. Elle précise toutefois qu'elle dirige chaque année un processus de révision de cette fameuse liste, auquel collaborent de nombreux experts.

Un enjeu bien plus grand que Valieva

Au cours de la semaine, les trois juges du TAS vont donc entendre les différentes parties en cause. D’un côté, l’Union internationale de patinage (ISU), le Comité international olympique (CIO) et l’ AMA et, de l’autre, l’Agence antidopage russe (RUSADA), qui défend sa patineuse incriminée. Une batterie d’experts va se présenter à la barre, mais derrière ce processus se cachent des enjeux bien plus importants qu’une jeune patineuse russe qui a échoué à un test.

Il y a tout d’abord des enjeux juridiques, scientifiques et sociétaux, explique le directeur de la Chaire mondiale sur l'antidopage dans le sport, David Pavot, à Radio-Canada Sports. On se souviendra que les Russes avaient contesté la demande de l’ ISU de suspendre la jeune patineuse après que son test positif eut été révélé. Il faut se demander maintenant si une athlète mineure peut être suspendue provisoirement, ce qui pourrait être une suspension plus longue en attendant la suspension définitive prévue dans le Code mondial. On peut se demander s'il y a une lacune dans le code.

La deuxième chose est de prouver qu'il y a eu contamination, poursuit-il. Les Russes avaient évoqué, à l’époque, que le grand-père de Valieva prenait de la trimétazidine et que c’est par contamination que ce produit s’est retrouvé dans le corps de l’athlète russe.

La représentante du ROC Kamila Valieva termine en quatrième position lors du programme libre. Photo : Getty Images / Matthew Stockman

Pour David Pavot, au-delà de la bataille d’experts, le débat le plus important est sociétal.

L’enjeu social est plus grand que la simple affaire de la jeune patineuse russe qui en souffre aujourd’hui, souligne-t-il. Il faut se poser la question de la participation des athlètes mineurs à des compétitions d’envergure. Aujourd’hui, on a des gamins qui sont pris dans des scandales qui les dépassent complètement. Il ne faut pas oublier que Kamila Valieva avait 15 ans à l’époque des faits et qu’elle a été prise dans un engrenage juridique et médiatique qui la dépasse largement. Dans ce dossier, il y a eu beaucoup trop de choses inexpliquées. La durée pour que les tests soient connus, par exemple, mais la durée également avant que la jeune patineuse soit suspendue.

Pour le directeur de la Chaire mondiale sur l'antidopage dans le sport de l'Université de Sherbrooke, il faut également que l’ AMA fasse preuve de plus de transparence.

La charge de la preuve ne pèse pas sur l’ AMA, mais revient toujours sur la responsabilité de l’athlète qui a été pris avec un contrôle positif, rappelle David Pavot. C’est toujours à l’athlète de devoir se blanchir. Moi, je dis toujours, car je suis partisan de la transparence, que si on a aujourd’hui les mesures qui démontrent qu’une substance est dopante, alors publions-les et cela fermera le débat!

Je me permets cette comparaison, fût-elle boiteuse : pendant des années, la firme Monsanto nous a dit que les OGM n’étaient pas dangereux pour la santé, sans jamais produire des études sur le sujet ou publier des protocoles. On sait maintenant qu’il peut y avoir certains dangers pour la santé humaine. J’ai un peu de difficulté avec cette culture du secret. Si on a des documents qui prouvent qu’un produit est dopant, montrons-les.

La patineuse russe Kamila Valieva en pleurs Photo : Getty Images / Catherine Ivill

Il ne faut surtout pas oublier qu’aujourd’hui, on a une gamine de 17 ans qui est prise dans quelque chose de plus grand qu’elle, conclut-il. Il ne faut pas oublier qu’un athlète mineur a droit à la confidentialité et qu’ici, tout a été rendu public. Derrière tout cela, c’est un combat contre la Russie pour un sport propre. Valieva est prise dans un engrenage politico-médiatique qui la dépasse complètement. On est ici devant un cas qui a tout... sauf de bien avoir été géré.

En attendant de connaître le verdict, ce qui prendra encore quelques mois, des athlètes américains, japonais et canadiens sont toujours en attente du podium final de l'épreuve par équipe. Une médaille olympique, quelle que soit sa couleur, est synonyme de commandites et de soutien financier, mais qui s’en souviendra lorsqu’il sera le temps d’une cérémonie qui n’aura plus la même signification qu’un véritable podium olympique?