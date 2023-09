Mattias Norlinder n’est pas encore prêt à se faire oublier

Jadis certains osaient le comparer à Nicklas Lidstrom; l’an dernier il peinait encore à s’établir dans la Ligue américaine. Dans l’esprit de bien du monde, la cote de Mattias Norlinder en l'espace d'un an a chuté comme l’action d'Enron ou de Lehman Brothers.

Pourtant, le défenseur de 23 ans est encore là et il vient de lever la main pour nous rappeler de ne pas l’oublier.

L’année suivant sa sélection par le Canadien en troisième ronde du repêchage de 2019, des vidéos de ses prouesses en Suède circulaient abondamment sur les médias sociaux et projetaient l’image d’un défenseur offensif mobile, créatif et un brin téméraire. Le genre de défenseur que le Canadien n’avait pas exactement en abondance dans son organisation.

Les choses se sont gâtées pour Norlinder à son arrivée en Amérique. Une blessure a retardé son début de saison dans la Ligue américaine, en 2021, puis après une douzaine de matchs partagés entre Montréal et Laval qui avaient des airs de faux départ, il est retourné avec le club de Frolunda.

Mais c’est surtout l’automne dernier que les voyants rouges se sont allumés. Norlinder a connu un camp d’entraînement très difficile, il n’a jamais été dans le coup et a été rétrogradé plus tôt qu’un joueur de son âge et de son potentiel aurait dû l'être.

David Reinbacher parlait dans les derniers jours des repères qu’il trouve graduellement sur la glace afin de mieux s’orienter, et de mieux mesurer l’ampleur de ce que pouvait réaliser une longue passe ou une bonne enjambée sur les plus petites patinoires.

Or, dans le cas de Norlinder, ces ajustements ont été pénibles. C’est comme si la mobilité qu’il déployait dans l'espace offert par les patinoires européennes s’était volatilisée. Il était figé et se faisait doubler à qui mieux-mieux.

J’étais hésitant au moment de déterminer quand je devais appuyer l’attaque et quand je ne devais pas y aller, a raconté Norlinder en repensant au début de la saison dernière. Sans dire que j’étais perdu, j’avais l’impression de rester là à attendre que quelque chose se produise.

Ceux qui l’ont jugé sur cette impression ont dû le condamner sur-le-champ, surtout que Norlinder a mis du temps par la suite à se mettre en marche à Laval. Il n’était pas beaucoup utilisé, et lorsqu’un défenseur offensif ne génère pas de point, ses carences ressortent plus.

Or, le vent s’est mis à tourner après Noël, confie Norlinder et, au final, il voit la dernière saison comme ayant été énorme pour son développement. Ce qui explique pourquoi, contrairement à une rumeur qui a circulé durant l’été, il n’a jamais été question qu’il fasse l’impasse sur le Rocket cette saison et qu’il reste en Suède.

Ce n’était qu’un match « Rouges contre Blancs », dimanche au Centre Bell, mais même dans l’atmosphère bon enfant de ce rendez-vous annuel, Norlinder en a montré davantage qu’il ne l’avait fait durant tout le camp de l’an dernier. Il bouge enfin ses pieds, il a retrouvé son esprit d’initiative, et on commence finalement à voir le défenseur que l’on imaginait jadis.

Il ne sera jamais Nicklas Lidstrom, mais Norlinder n’a pas renoncé à l’idée d’être un défenseur offensif dans la Ligue nationale.

C’est la manière dont je peux utiliser ma vitesse pour m’avancer dans le jeu, a-t-il indiqué. L’année dernière j’étais constamment coincé dans mon territoire et je ne savais pas quand aller appuyer l’attaque.

J’ai l’impression d’arriver ici cette année avec beaucoup de confiance.

Ce n’est pas juste le but qu’il a marqué sur une mention d’aide de Nick Suzuki, un but qu’il a lui-même préparé en transportant le disque sur la majorité de la glace. Ce sont aussi les nombreux appuis qui l’ont rendu dangereux, et le fait qu’il n’a pas souvent paru surmené dans sa zone.

Un risque calculé

Le travail qu’ont fait avec lui l’entraîneur adjoint du Rocket Kelly Buchberger et les entraîneurs de développement Rob Ramage et Francis Bouillon semble avoir rapporté. En intégrant plusieurs petits détails dans son jeu, Norlinder est parvenu à renforcer son jeu et à se faire davantage confiance.

Norlinder est le genre de défenseur qui a besoin d’une dose de risque dans son jeu, et ce n’est pas en dégageant systématiquement la rondelle par la baie vitrée qu’il arrivera à se démarquer.

Encore faut-il jouer abondamment pour apprendre à bien gérer le risque.

C’est une question de risque et de récompense qui dépend de ta place dans la formation , a expliqué l’entraîneur des défenseurs du Canadien, Stéphane Robidas. Si tu joues des minutes dignes d’un premier duo, tu vas avoir davantage le bénéfice du doute, tandis qu’un défenseur qui arrive comme cinquième, sixième ou septième défenseur doit obtenir la confiance de l’entraîneur pour qu’il t’envoie dans la mêlée.

Si tu ne joues pas en supériorité numérique et que tu n’es pas placé dans beaucoup de situations offensives, c’est important de s’occuper du côté défensif et de te montrer fiable pour ton équipe.

Ce n’est pas une position facile, tu es beaucoup plus exposé quand tu es un jeune défenseur que ne l’est un attaquant, et je pense que c’est la raison pour laquelle ça prend du temps aux jeunes défenseurs d’atteindre la Ligue nationale.

Un joueur comme William Trudeau a excellé l’an dernier à trouver le bon équilibre et a vite gagné la confiance du Rocket. On s’attend à ce qu’il soit un défenseur de premier duo à Laval cette saison. Mais derrière lui, Norlinder doit supplanter les Jayden Struble, Nicolas Beaudin et Olivier Galipeau pour aller chercher des responsabilités supplémentaires. Il a le talent pour coiffer tous ces joueurs, mais ce sera une saison extrêmement importante pour lui s’il veut monter dans l’hiérarchie de l’équipe et ne pas sombrer dans l’oubli.

Surtout qu’avec l’arrivée de Logan Mailloux, peut-être de Reinbacher, et plus tard de Lane Hutson et Adam Engström, la compétition interne parmi les jeunes défenseurs de l’organisation est appelée à augmenter.