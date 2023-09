En inscrivant 70 points, les Dolphins entrent dans l’histoire de la NFL

Les Dolphins de Miami ont marqué le plus haut total de points dans un match de la NFL depuis 1966, dominant les Broncos de Denver 70-20, dimanche.

Le porteur de ballon recrue De'Von Achane a accumulé 203 verges au sol dans la victoire.

Achane pouvait entendre la foule du Hard Rock Stadium chanter trois autres points! sur le dernier jeu à l'attaque de son équipe. Les Dolphins avaient le ballon à la ligne de 30 verges des Broncos avec moins d'une minute à jouer.

Les Dolphins ont établi un record d'équipe pour les points et ont terminé le match à deux du record de la NFL en saison régulière, réalisé en 1966 par Washington (maintenant appelé les Commanders), qui avait inscrit 72 points contre les Giants de New York.

Au lieu d'envoyer leur botteur pour potentiellement battre le record de tous les temps, l'entraîneur-chef des Dolphins Mike McDaniel a plutôt choisi de faire écouler les dernières secondes du match avec un genou au sol.

C'était comme si nous pourchassions les points et un record, a dit McDaniel. Ce n'est pas pour ça que nous sommes venus jouer.

Les Dolphins sont la quatrième équipe de la NFL à marquer au moins 70 points dans un match de saison régulière ou d'éliminatoires.

Plusieurs joueurs ont été retirés avant la fin du match par mesure préventive, tôt au quatrième quart, dont le quart-arrière Tua Tagovailoa et l'ailier espacé étoile Tyreek Hill.

Achane a capté une passe de touché de 10 verges de Tagovailoa, la quatrième du match du quart-arrière, au quatrième quart. Jason Sanders a ensuite réussi le converti pour porter la marque à 56-13 et améliorer le record d'équipe de 55 points, qui avait été réalisé le 24 novembre 1977.

Marquer 70 points, c'est fou, a déclaré Achane, qui, avec le porteur de ballon Raheem Mostert, ont totalisé huit touchés. C'est comme une statistique de jeu vidéo.

D'être capables d'inscrire 70 points, je crois que ça va faire comprendre à plusieurs équipes que nous ne sommes pas une proie facile , a dit Mostert.

Hill a capté une passe de touché de 54 verges sur le premier jeu à l'attaque des Dolphins, terminant son match avec 157 verges de gains et neuf attrapés.

Les Dolphins ont inscrit un touché sur huit de leurs neuf premières séquences à l'attaque, avant de voir Mike White remplacer Tagovailoa au quatrième quart.

Achane a conclu le match avec une moyenne de 11,3 verges de gains par course. Il a d'ailleurs réussi une course de 67 verges jusque dans la zone des buts au quatrième quart, portant le total de points de son équipe à 70. Achane avait porté le score à 14-0 au premier quart à l'aide d'une course de huit verges pour le touché.

Le quart-arrière Russell Wilson a commencé une saison avec une fiche de 0-3 pour la première fois de sa carrière.