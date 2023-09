L’équipe monde conserve aisément son titre à la Coupe Laver

VANCOUVER - Le suspense n’aura pas duré bien longtemps, dimanche, sur le terrain gris caractéristique de la Coupe Laver.

L’équipe monde, en avance 10-2 après les deux premières journées, a réglé le cas des Européens dès le premier match au programme.

Victorieux aux côtés de Félix Auger-Aliassime hier soir, l’Américain Ben Shelton s’est de nouveau fait le bourreau de ses rivaux.

Lui et son compatriote Frances Tiafoe ont habilement maîtrisé le Russe Andrey Rublev et le Polonais Hubert Hurkacz en deux manches de 7-6 (4) et 7-6 (5) pour donner une avance insurmontable de 13-2 à l’équipe monde.

Frances Tiafoe et Ben Shelton en double à la Coupe Laver Photo : getty images for laver cup / Clive Brunskill

Une partie de la foule vancouvéroise soutenait même l’équipe européenne dans ce premier match de la journée, dans l’espoir que le suspense se prolonge un peu, mais en vain.

À sa première présence, le jeune Ben Shelton conclut son tournoi avec une fiche parfaite de trois victoires en trois matchs.

C’était une semaine un peu folle et j’ai suis vraiment heureux d’avoir joué en équipe pour John McEnroe, a dit le gaucher. C’est facile pour moi de jouer quand je sens autant de soutien de nos coéquipiers sur le banc.

Le Québécois Félix Auger-Aliassime devait jouer le quatrième match de la journée en simple, mais n’a pas eu à enlever son survêtement. Il conclut sa semaine avec la coupe et une fiche immaculée de deux victoires en deux rencontres.

De gagner au Canada, avec la foule derrière nous, c’est vraiment super, a dit Auger-Aliassime sur le terrain. On voulait vraiment gagner et tout le monde a bien joué jusqu’à la fin. J’espère faire équipe avec mes partenaires encore longtemps. Je serai là l’an prochain.

En 2024, le tournoi sera présenté à Berlin, en Allemagne.

C’est seulement la deuxième fois que l’équipe monde remporte le tournoi, tenu pour la première fois en 2017.

Les joueurs du monde vont empocher 250 000 $ pour leur victoire, en plus d’une bourse de participation au tournoi. Ils n’accumulent toutefois pas de points au classement de l’ATP.

C'est seulement la deuxième fois que l'équipe monde et son capitaine John McEnroe remporte le tournoi, tenu pour la première fois en 2017. Photo : usa today sports / Peter van den Berg

L’Europe avait préalablement remporté les quatre premières compétitions avant de voir les mondialistes s’imposer à Londres l’an dernier, lors d’un week-end au cours duquel Roger Federer avait fait ses adieux à la compétition.

L’équipe 2023, assemblée par John et Patrick McEnroe, a donc su assumer avec succès son titre de favorite du tournoi.

C’est un sentiment extraordinaire de leur botter le derrière, a dit le toujours coloré John McEnroe. On avait une superbe combinaison de jeunesse et d’expérience et c’était une semaine très agréable au cours de laquelle tout le monde a contribué. On va tenter de gagner une troisième coupe de suite l’an prochain.

Les Européens, dirigés par Bjorn Borg, étaient toutefois privés de ses meilleurs éléments. Novak Djokovic, Carlos Alcaraz et Andrei Medvedev ont refusé l’invitation des organisateurs, tandis que Stefanos Tsitsipas et Holger Rune ont déclaré forfait à quelques jours de la compétition.

Pour la première fois depuis sa fondation, la Coupe Laver a été présentée sans le moindre champion d’un tournoi du grand chelem en simple, bien que John McEnroe s’est dit convaincu qu’un des joueurs présents à Vancouver en gagnera un tôt ou tard.

Roger Federer, cofondateur de l’événement, et l’Australien Rod Laver étaient toutefois aux premières loges pour cette dernière journée de compétition.

Ils ont été chaudement applaudis par la foule lorsqu’ils ont été présentés sur l’écran géant.