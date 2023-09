Le CF Montréal ne tient pas le coup à Atlanta

Le CF Montréal n'a pas été en mesure de museler Atlanta United en première demie et il s'est incliné 4-1, samedi soir, au Mercedes-Benz Stadium.

Le Bleu-blanc-noir avait l'ambition d'être hermétique en défensive contre Atlanta United (13-8-10), mais la deuxième meilleure attaque de la MLS a régulièrement été décisive dans le dernier tiers.

Xande Silva, Thiago Almada, Giorgos Giacoumakis et Edwin Mosquera ont trouvé le fond du filet pour l'équipe de la Georgie, qui s'est assurée d'une place en séries dans l'Association Est grâce à sa victoire.

Atlanta United a du même coup complété le balayage de deux matchs cette saison contre le CF Montréal (11-15-4) et il n'a toujours pas subi la défaite à domicile contre les Montréalais.

Publicité

Ahmed Hamdi a répliqué pour les hommes de Hernan Losada, qui n'ont pas connu la victoire à leurs cinq dernières sorties (0-3-2). La somme des résultats ailleurs dans le circuit Garber a fait en sorte qu'ils sont temporairement restés au huitième échelon de l'Est, alors que les neuf premiers au classement participent aux éliminatoires.

Coupable d'une faute et d'un carton rouge en fin de rencontre, le défenseur Joel Waterman sera suspendu pour le prochain match du CF Montréal, samedi prochain contre l'Orlando City SC.

La défensive casse

Les Montréalais ont rapidement subi la pression d'Atlanta United dans le premier quart d'heure et l'équipe locale en a profité pour tester le bloc défensif.

Malgré la chaleur dans la surface de réparation, le Bleu-blanc-noir a tenu le coup, mais ce qui devait arriver arriva. À force de persister, la troupe de Gonzalo Pineda a inscrit deux buts en seulement trois minutes.

Sur le flanc droit, Saba Lobjanidze a effectué un beau centre bas de l'autre côté de la surface, où Xande Silva a envoyé le ballon derrière le gardien Jonathan Sirois. Waterman pensait bien avoir réussi à dégager le ballon avant qu'il traverse la ligne des buts, mais il est arrivé une fraction de seconde trop tard.

Publicité

À la 33e minute, Caleb Wiley a effectué une longue course du côté gauche et il a glissé le ballon vers Xande Silva, qui s'est défait de Gabriele Corbo et de Sirois avant de rejoindre Almada seul dans la surface de réparation. L'Argentin de 22 ans n'a eu qu'à compléter la manœuvre.

Le CF Montréal n'a toutefois pas baissé les bras. À la 40e minute, Lassi Lappalainen a maîtrisé un long centre de Waterman et il a ramené le ballon derrière pour Hamdi. L'Égyptien a décoché une frappe sans avertissement que le gardien Brad Guzan n'a pu stopper.

Les efforts des visiteurs ont été annulés dès le début de la deuxième demie. Après avoir accepté une passe de Sirois, Corbo a manqué de lucidité et il a perdu le ballon au profit de Giacoumakis, qui l'a finalement lobé derrière le gardien québécois.

La formation montréalaise a cogné à la porte quelques minutes plus tard, mais la déviation de la tête de Chinonso Offor a touché le poteau à la droite de Guzan.

Les deux équipes se sont par la suite échangé quelques occasions jusqu'à ce que Waterman écope un carton rouge pour une faute à l'endroit de Jamal Thiare. Mosquera a ajouté un but quand son tir a été dévié derrière Sirois par Nathan Saliba.