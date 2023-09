Les Alouettes retrouvent le chemin de la victoire à Calgary

La défensive des Alouettes a donné du fil à retordre aux Stampeders de Calgary et les Montréalais ont triomphé par la marque de 28-11, samedi.

N'ayant pas eu le dessus dans la bataille des revirements lors de leur série de quatre revers, les Alouettes (7-7) ont réussi quatre sacs, deux interceptions et ont récupéré un échappé à Calgary, signant un important gain dans la course aux séries de la section Est.

Les hommes de Jason Maas ont repris l'exclusivité du deuxième rang de l'Est et ils ont fait mal aux Stampeders (4-10) dans leur possibilité de croisement.

Le quart des Alouettes Cody Fajardo a complété 22 de ses 29 passes pour des gains aériens de 252 verges. Il a lancé une passe de touché et une interception. Son substitut, Caleb Evans, a inscrit deux majeurs au sol sur courte distance.

William Stanback a capté la passe de touché de Fajardo et il a amassé 81 verges au sol en 14 courses. Les receveurs Tyson Philpot et Tyler Snead ont respectivement récolté 87 verges et 83 verges par la voie des airs. Le botteur David Côté a réussi ses deux tentatives de placement.

Jake Maier a vu 29 de ses 37 passes être captées pour des gains de 271 verges, mais il a été victime de deux interceptions dans la zone payante. Il a lancé une passe de touché à Reggie Begelton, qui a été utilisé à profusion avec 13 réceptions pour 109 verges.

Ka'Deem Carey a obtenu 70 verges en 10 courses, mais son équipe est devenue plus unidimensionnelle alors qu'elle tirait de l'arrière. Rene Paredes a réalisé un placement en deux occasions.

Les Alouettes reprendront l'action samedi prochain en rendant visite au Rouge et Noir à Ottawa.

La défensive se lève

Les Stampeders ont connu une bonne première séquence offensive, mais elle s'est arrêtée abruptement dans la zone payante lorsque Shawn Lemon a intercepté une passe de Maier pour mettre fin à la menace.

L'attaque des Alouettes n'a pas vraiment réussi à se mettre en marche jusqu'aux dernières minutes du premier quart. Fajardo a rejoint Cole Spieker au centre et ce dernier a été frappé casque à casque par Micah Awe, qui a écopé une pénalité de 25 verges sur la séquence. Les Montréalais ont continué à faire progresser le ballon et Evans a réussi une course de trois verges pour inscrire le premier majeur de la rencontre.

La formation albertaine a répliqué de façon méthodique avant la fin de la première demie. Au huitième jeu de la série à l'attaque, Maier a rejoint Begelton sur une distance de quatre verges pour créer l'égalité.

À la suite d'un échange de simple, les Alouettes sont retournées au vestiaire avec une avance de trois points grâce à un botté de précision de 45 verges de Côté.

Les Stampeders devaient botter le ballon pour amorcer la deuxième demie, mais la défensive a fait le travail dès les premières minutes. Nick Statz s'est interposé entre Fajardo et Snead pour réaliser sa première interception de la saison.

Le problème pour les favoris locaux, c'est qu'ils n'ont pas été en mesure d'en profiter. Dans la zone payante, Maier a envoyé le ballon directement dans les mains du Québécois Marc-Antoine Dequoy.

En contrepartie, les Oiseaux ont su profiter de leur larcin pour se donner une avance de 18-8. Une longue passe de 51 verges de Fajardo à Philpot a mis la table pour le deuxième touché au sol du match d'Evans, sur une distance d'une verge.

Les Stampeders sont restés à portée de main de leurs adversaires grâce notamment à trois passes de Maier, dont une de 41 verges à Tre Odoms-Dukes. Paredes a complété la séquence avec un placement de 27 verges.

Après un placement de 35 verges de Côté, la défensive des Alouettes s'est une fois de plus illustrée pour porter un dur coup aux Stampeders. Dequoy a fait perdre le ballon à Begelton au centre du terrain et Tyrice Beverette a récupéré l'échappé pour redonner la possession à sa troupe.

Fajardo et ses coéquipiers se sont mis au travail pour orchestrer une série à l'attaque qui s'est terminée par une passe de touché à Stanback.