D’une certaine manière, c’est « prise 2 » pour Sean Monahan à Montréal.

Le centre de 28 ans tente de nouveau sa chance avec le Canadien avec une seule année de contrat à écouler avant de devenir joueur autonome sans compensation. C’est encore le même enjeu pour lui : démontrer qu’il peut rester en santé et redevenir un joueur d’impact. Et il y a cette même possibilité pour l’équipe — pour peu qu’il soit en forme — d’échanger Monahan à la date limite des transactions si le CH n’est pas dans le portrait des séries.

En même temps, la situation actuelle n’est pas un copié-collé de la saison dernière.

C’est très différent, a observé Monahan. L’an dernier, je n’avais pas participé aux entraînements et aux matchs simulés au début du camp et je me suis seulement joint au groupe quand on est allés à Terre-Neuve et à Bouctouche. J’aurais voulu participer à tout le camp l’année dernière, mais je n’avais pas été en mesure de le faire.

Là je me sens bien à l’approche du premier match préparatoire. J’aurais déjà eu pas mal de répétitions et de touches de rondelle.

On entend souvent des joueurs clamer à leur arrivée au camp qu’ils sont dans la meilleure forme de leur vie, mais si Monahan a bel et bien récupéré de ses dernières blessures — d’abord celle à un pied, puis une autre à l’aine — on peut aisément croire qu’il est en meilleure forme que par les années passées.

Car ses dernières années à Calgary n’avaient jamais été sans douleur.

J’ai patiné plus cet été que durant n’importe quel autre été, donc je me sentais bien en arrivant au camp, a-t-il confié. C’est un feeling différent. J’étais tellement excité la veille du début du camp que j’ai eu de la misère à dormir.

Malgré des ennuis de santé qui se sont poursuivis l’an dernier, Monahan a découvert à Montréal un environnement très rafraîchissant, qui détonnait avec la décennie qu’il venait de passer avec les Flames. Il dit avoir beaucoup appris au contact de Martin St-Louis, l’ambiance autour de l’équipe l’a charmé, et il était clair dans son esprit qu’il voulait revenir.

Le contrat d’un an à 1,85 million $ est une occasion de refaire ses preuves, mais l’attaquant de 28 ans sait qu’il a tout ce qu’il faut pour redevenir un joueur d’impact.

Des duos potentiels

Avant de penser à créer des trios bien équilibrés, St-Louis juge qu’il lui faut des duos bien établis, à qui il serait plus facile ensuite de greffer un troisième joueur. Nick Suzuki et Cole Caufield en forment un, bien sûr, mais d’autres ont surgi depuis le début du camp.

C’est entre autres le cas de Josh Anderson qu’on a jumelé à Alex Newhook, un nouveau venu que l’entraîneur voit principalement au centre en l’absence de Christian Dvorak. Voilà un duo qui ne manque pas de rapidité.

Monahan, lui, a été placé à l’aile de Kirby Dach depuis le début du camp.

Il m’est arrivé par le passé de me retrouver sur un trio où il y avait deux joueurs de centre, avec un gaucher et un droitier, a observé Monahan. Chacun prend les mises en jeu sur son côté fort et on essaie de jouer du jeu de possession de rondelle.

Kirby est un excellent joueur, il est intelligent, il patine bien, il manipule bien le disque et il pense le jeu à un haut niveau. Si on se retrouve ensemble, ce serait génial.

Aux yeux de Monahan, lorsque la chimie s’installe entre des joueurs de qualité, la position de chacun cesse d’être importante. Le premier joueur en repli défensif s’occupe du fond de la zone et les responsabilités deviennent des vases communicants.

Mais de là à avancer que cette combinaison existera encore au premier jour de la saison régulière…

Vous allez voir différentes combinaisons durant le camp, on a juste commencé avec celles-là , a prévenu St-Louis vendredi.

David Reinbacher

Le sang-froid de Reinbacher

David Reinbacher n’a pas encore joué un seul match préparatoire que le débat fait rage quant à savoir s’il serait mieux servi en jouant avec le Rocket de Laval cette saison, ou bien en retournant avec la formation de Kloten en Suisse.

C’est sûr que c’est différent de Laval, a convenu le défenseur de 18 ans. Être à la maison, tu es dans une zone de confort, tu connais tout le monde, tes entraîneurs, et tu sais à quoi t’attendre.

Alors oui, c’est sûr que je préférerais retourner à la maison si je ne me taille pas de poste dans l’équipe, mais s’ils jugent que c’est mieux pour mon développement que je reste ici, alors je vais rester.

Le premier choix du Canadien au dernier repêchage a fait valoir que le temps d’utilisation et la qualité des coéquipiers avec qui il joue étaient des facteurs à considérer dans son développement. Kloten voit en lui son défenseur #1 cette année, alors que rien ne garantit qu’il aurait un même niveau de responsabilités à Laval.

Et puis, il y a le fait que son téléphone sonne ces jours-ci. L’école lui a laissé quelques messages texte pour savoir ce qui se passe avec lui.

Il va peut-être falloir que je leur réponde , a convenu Reinbacher, à qui il reste un an d’études à la United School of Sports de Zurich, où il étudie en ressources humaines.

Encore cette année, son curriculum prévoit qu’il fasse des stages en entreprise pour se familiariser avec le rôle de… chasseur de têtes.

Dénicher le bon candidat pour un poste donné, c’est pourtant le travail des dirigeants du Canadien!

Le jeune Autrichien a déjà exprimé le souhait de compléter son diplôme, même si un poste avec le Canadien demeure son tout premier objectif.

On a hâte de le voir en match, mais Reinbacher trouve graduellement ses repères sur les petites patinoires, qu’il s’agisse d’éliminer les secondes de possession de rondelle qui peuvent menotter ses actions, ou encore de se familiariser avec le plus petit espace derrière le filet et les coins de patinoire qui sont plus rapprochés qu’en Europe.

Il constate également à quel point chaque passe permet de faire avancer le jeu par rapport aux patinoires européennes, et chaque puissante enjambée lui fait couvrir plus de terrain.

Il a beaucoup de sang-froid pour un joueur de 18 ans, a noté St-Louis à propos de Reinbacher. Il prend de très bonnes décisions sur la glace. Il a une grande intelligence du jeu et il commence à peine à obtenir des répétitions à ce niveau-ci. C’est un rythme qu’il n’a peut-être pas vu jusqu’à maintenant.

Sa prise de décision est élite pour un joueur de 18 ans. C’est un atout extrêmement important à avoir pour avoir du succès dans cette ligue, et il l’a.

(photo d'archives)

Pas de gardien numéro un

En dépit des performances de Samuel Montembeault, le Canadien ne semble pas entamer la nouvelle saison avec des idées arrêtées par rapport à son gardien numéro un.

Les deux vont avoir leur chance au début de l’année , a indiqué St-Louis, qui veut visiblement donner l’occasion au vétéran Jake Allen de rebondir après une saison 2022-23 très difficile.

Le gardien de 33 ans a été aux prises avec une blessure à l’aine qui a limité son utilisation, mais il a quand même participé à deux matchs de plus que Montembeault.

J’adore Sam, c’est un excellent gardien qui s’est prouvé, mais il n’y a aucun doute que je voudrais jouer plus de matchs que l’an dernier , a indiqué Allen plus tôt cette semaine.

L’esprit compétitif des joueurs de hockey pourrait rendre ce genre de commentaire banal, mais après qu’Allen ait multiplié les témoignages d’appui à Montembeault, et qu’il se soit constamment placé dans la position du bon coéquipier, il fait bon l’entendre dire qu’il ne compte pas lâcher le morceau.

Qu’il ne s’est pas résigné à un rôle d’auxiliaire.

Sam et moi allons avoir une excellente année ensemble , a-t-il prédit.

Le départ de Casey DeSmith a évacué la possibilité d’un ménage à trois devant le filet pour amorcer la saison, mais pour le jeune de Cayden Primeau, le chemin continue d’être obstrué. Il était difficile de voir de l’enthousiasme dans ses yeux, samedi, surtout qu’il venait d’accorder quatre buts en environ 12 minutes lors d’un match intraéquipe.

J’arrive au camp en voulant rester dans la LNH, a dit le gardien titulaire du Rocket de Laval. Toute ma préparation estivale m’a amené là où je suis en ce moment. Je veux bâtir là-dessus et prouver que je suis capable de jouer ici.

À moins d’une blessure, Primeau n’aura pas l’occasion de supplanter l’un des deux gardiens qui lui barrent la route. Mais il doit désormais être soumis au ballottage pour être cédé à la Ligue américaine, et Primeau espère peut-être qu’une équipe le réclame si cela se produit.

Les organisations n’aiment pas perdre un actif pour rien, surtout lorsqu’il s’agit d’un jeune gardien qui n’a pas terminé son développement, mais les gardiens qui se sentent coincés, eux, sont heureux d’avoir la chance d’améliorer leur sort.

Parlez-en à Montembeault, qui n’aurait pas eu en Floride le genre d’opportunité qu’il a eue avec le Canadien…