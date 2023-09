Le 10 km, une distance pour se rapprocher

Le week-end du marathon de Montréal s’amorçait samedi avec les épreuves de 10, 5 et 1 kilomètre(s) dans les environs du Parc olympique.

Les trois tracés menaient à l’esplanade, qui a été le théâtre de belles scènes pour les milliers de participants qui se prêtaient au jeu.

Pierre, François et Benoît discutent à l’arrivée. En 1985, Pierre a couru le marathon de Montréal en 4 h 40 minutes. Maintenant âgé de 67 ans, il s’adonne toujours à la même activité sur les routes montréalaises, mais sur une plus courte distance. François, 65 ans, accompagne Pierre depuis une dizaine d’années.

Ça n’ajoute peut-être pas des années à notre vie, mais ça ajoute de la vie à nos années! , philosophe-t-il.

Pierre, 67 ans, et François, 65 ans, sont partenaires de course depuis une dizaine d'années. Photo : Radio-Canada

Les deux habitués viennent de rencontrer Benoît, le preneur de photos du groupe. Il venait de compléter seulement sa deuxième course organisée.

La beauté des courses, c’est qu’elles permettent de rencontrer des gens, de se faire des amis , souligne d’abord Pierre.

Tout d’un coup, on a des points communs! , ajoute Benoît.

Un peu plus d’une heure et demie après le départ, une dizaine de coureurs vêtus d’un chandail rose font leur arrivée à l’esplanade. Deux fois par semaine, les membres du groupe social Courir ensemble se réunissent pour partager les pistes. Samedi, ils couraient pour Yves.

Yves a recommencé depuis peu à courir. Il vient de combattre un cancer et a eu recours à des traitements de chimiothérapie, puis à une greffe de moelle osseuse. Atteint ensuite d’une pneumonie, il se relève tranquillement.

J’ai 70 ans, presque 71… et il faut vivre, soulève-t-il, ému. C’est un renouveau d’avoir réussi à faire le 10 km avec ces gens-là autour de moi.

Yves m’a tiré tout le long. S’il n’avait pas été là, je serais encore là-bas en train de traîner , ajoute un membre du groupe en pointant vers le parc Maisonneuve.

Il y a un simple mot d’ordre lorsqu’on s’adresse au groupe Courir ensemble : tout le monde s’attend. S’il y a des coureurs plus rapides, ils doivent boucler pour aller rejoindre ceux à l’arrière.

Chacun respecte son rythme et on s’entraide , explique une dame.

Si nous ne sommes pas en forme, nous nous rencontrons pour courir et après, tout va bien , ajoute son amie.

La journée de samedi était également l’occasion pour plusieurs de franchir la ligne d’arrivée en famille.

« Aujourd’hui, j’avais mon coach », indique un père en regardant son fils, alors que les deux s’apprêtaient à quitter le site après la course de 5 km.

On fait ça en famille, nous autres! Ça va tellement vite aujourd’hui… De la course, du vélo, on se tient loin des problèmes!

À l’arrivée du 10 km, Huguette et Julie venaient quant à elles de compléter un impressionnant fait d’armes. C’est en fauteuil adapté Kartus qu’Huguette a pu franchir le parcours pour une deuxième année de suite, poussée par sa fille.

J’ai bien aimé l’expérience, se réjouit Huguette. Ça s’est aussi bien passé qu’en 2022. Je suis très satisfaite.

On ne s’attendait pas à ce qu’il y ait une dernière côte avant le fil d’arrivée, ajoute Julie, qui a dû redoubler d’efforts. Mais l’ambiance était superbe et les gens, merveilleux.

Huguette et sa fille Julie ont complété le parcours de 10 km ensemble pour la deuxième année d'affilée. Photo : Radio-Canada

D’autres parents avaient l’occasion d’effectuer la course de 1 km avec leurs enfants, pour clore la première journée d’épreuves.

Le 1 km, c’est selon moi la distance la plus importante, affirme Alex Ratté. Ce sont les coureurs de demain. On est en train de former la relève. Comme organisateur, le 1 km, c’est la grosse paye.

La Fondation cancer du sein du Québec donnait son nom à l’épreuve de 10 km. Cette commandite est un beau moyen de pouvoir parler à différentes clientèles et les sensibiliser au dépistage, rappelle le producteur délégué du marathon, Alex Ratté.

L’objectif de l’organisation est de récolter des dons totaux de 600 000 $. Samedi midi, entre 350 000 et 400 000$ avait déjà été obtenu. Les dons continueront d’être amassés jusqu’à la fin du week-end.

La présidente du conseil d’administration de la Fondation, Vanessa Coiteux, a rapidement complété la distance.

C’est un événement qui attire beaucoup de gens, ce qui aide la notoriété pour la cause, indique-t-elle. C’est excellent qu’on soit de la partie. On va continuer, c’est une bonne façon d’amasser des fonds pour la fondation.

Chaque participant avait le choix préalable de troquer sa médaille à l’arrivée pour un don de 5 $. L'argent amassé pour la Fondation est en quelque sorte un symbole du dépassement de soi des participants.

C'est la deuxième fois que je cours le 10 km, conclut Michel. Cette année, j’avais moins d’entraînement, donc j’ai trouvé ça difficile. J’aurais pu abandonner, mais je suis content d’avoir fini. Ce n’est pas une course que l’on fait contre le reste de la population, mais pour soi. J’ai 52 ans. On a tous nos défis à des âges différents, et d’être là aujourd’hui, c’est déjà une grosse victoire.

Autant pour soi que pour la cause.