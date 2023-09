L’équipe canadienne respire un peu mieux

KINGSTON, Jamaïque — Comme pour illustrer qu’elles avaient voyagé par affaires, et non par loisir, les Canadiennes ont quitté les Caraïbes dans les heures qui ont suivi leur victoire de 2-0 contre les Reggae Girlz.

Leur base est désormais établie à Toronto, où elles passeront les prochains jours dans la peau des favorites jusqu’au match retour de cette série de qualification olympique, à l’issue duquel on saura qui se joindra aux Américaines comme représentantes de la zone CONCACAF à Paris, l’été prochain.

La sélectionneuse canadienne Bev Priestman a bien averti sa troupe que le travail n’était qu’à moitié terminé, mais compte tenu de la règle des buts à l’extérieur, peut-être doit-on fixer un tantinet au-delà des 50 % les probabilités que le Canada se qualifie pour le tournoi olympique.

Le soccer international se défait tranquillement de ce bris d’égalité, le premier qui entre en compte si deux équipes sont à parité après 180 minutes. On ne l’emploie plus dans les compétitions européennes comme la Ligue des champions, par exemple, depuis deux saisons déjà. Ici, elle sert bien le Canada.

La victoire de 2-0 au stade national de Kingston fait en sorte que les représentantes de l’unifolié peuvent perdre 1-0 à domicile et valider néanmoins leur billet pour Paris. Un pointage de 2-0 pour la Jamaïque après 90 minutes au BMO Field, et le match irait en prolongation. Toute autre défaite par deux buts, comme un 1-3 qui porterait la marque finale à 3-3, enverrait les Jamaïcaines aux Jeux.

Par ailleurs, l’enjeu n’est pas uniquement lié au tournoi olympique. L’équipe gagnante de cette série se qualifie directement pour la Gold Cup prévue en février prochain. Les perdantes aboutissent plutôt dans les qualifications, avec des matchs contre le Panama et le Guatemala en octobre et en novembre. En gagnant la série, le Canada pourrait gérer les prochaines fenêtres internationales comme il le souhaite, avec des matchs amicaux contre des adversaires de son choix, par exemple.

Mais surtout, à Toronto, les Canadiennes voudront confirmer la performance et le jeu déployé en Jamaïque. Le système présenté par Priestman et le résultat qu’il a généré, avec de belles intentions et deux buts marqués de plein jeu par Nichelle Prince et Adriana Leon, sur des centres venus des pieds d’Ashley Lawrence et Gabrielle Carle depuis la droite, ont de quoi rendre les partisans canadiens optimistes pour ce nouveau cycle.

Les joueuses aussi semblent confiantes en l’avenir, d’ailleurs — du moins celles qui nous ont parlé après la rencontre. Tant Lawrence que Sydney Collins ont exprimé combien elles sentaient que le système misait sur les forces des différentes joueuses.

Tout le monde a une force. Moi, j’aime bien percuter, a reconnu Lawrence. Et dans ce système, je suis beaucoup plus haut, alors je peux aller en un contre un, comme j’ai fait pour le premier but. J’aime cette position. Notre équipe a très bien fait pour me trouver, mais aussi, l’utilisation du ballon, collectivement, c’était top.

Ça nous permet vraiment d’exploiter nos points forts, a ajouté Collins. Nous pouvons aller vers l’avant, prendre des initiatives. J’adore ça.

L’équipe n’allait pas tout comprendre en quelques jours, a admis Lawrence, mais elle se réjouissait de voir que ça fonctionnait déjà bien. Avec ce rapide retour au pays, les joueuses auront trois jours pleins pour poursuivre leur préparation.