Valérie Grenier pense pouvoir surprendre « un peu partout »

Valérie Grenier est au Chili pour son deuxième camp d'entraînement de l'équipe canadienne en vue de la prochaine saison de Coupe du monde, qui sera marquée par les deux épreuves de slalom géant sur son terrain de jeu, à la station Mont-Tremblant.

La skieuse originaire de Saint-Isidore, en Ontario, est restée au Québec cet été, à Mont-Tremblant, pour travailler deux fois par semaine avec son entraîneur en gymnase, Scott Livingston. Le reste du temps, elle s’entraînait par elle-même en faisant du vélo tout-terrain, du tennis et du ski nautique.

C’est la première fois qu’elle passait l’été à la station des Laurentides.

Ça avait du sens dans ma vie, dit-elle simplement lors d'un entretien avec Radio-Canada Sports. Je me sens super bien. L’entraînement a très bien été avec Scotty, je n’avais aucun problème physique, on a travaillé sur ma masse musculaire. Je suis en santé, le corps va bien.

Valérie Grenier a déjà participé à un premier camp d'entraînement, au Chili, au tournant du mois d'août. Un retour sur la neige pour elle, qui n'avait pas skié depuis le mois d'avril.

Durant notre premier camp d’entraînement au Chili, je n’ai ressenti aucune douleur. On a passé beaucoup de temps sur la neige, mais la météo ne nous a pas aidés, il y avait eu de grosses tempêtes de neige et la neige n’était pas super. Alors, on faisait des drills (petits exercices), mais ça s’est amélioré par la suite. On a fait de la physio, on revoyait nos journées à la vidéo avec les entraîneurs.

Ouvrir en mode plein écran Laurence St-Germain (à gauche) et Valérie Grenier à l'entraînement Photo : Instagram / Valérie Grenier

Valérie Grenier est de retour au Chili depuis mercredi, mais cette fois, plus au sud.

Publicité

On va faire plus de vitesse, explique-t-elle. Dans le premier camp, on s’est surtout concentré sur le slalom géant, avec deux jours de vitesse. Là, le focus, c’est plus de vitesse, cette fois, ce sera un mix des deux. Je veux faire un peu plus de millage en vitesse, c’est juste ça que ça me prend.

Le plan de Valérie Grenier, c’est de s'inscrire à tous les slaloms géants de la Coupe du monde, à tous les super-G et à quelques descentes d’entraînements (si c’est un avantage pour le super-G), mais pas aux descentes de Coupe du monde.

Ce n’est pas vraiment dans notre plan , précise-t-elle.

Avec les succès de Valérie Grenier la saison dernière, sa victoire à Kransjka Gora le 7 janvier, et son podium à Soldeu en Principauté d'Andorre en fin de saison, les attentes seront plus grandes.

Je le sens, oui, mais davantage de moi-même, fait-elle remarquer. Bien sûr, mes entraîneurs, mon entourage savent que c’est possible. On en parle maintenant que je peux faire d’autres podiums, que je fais maintenant partie des meilleures, que je peux garder ma place en haut.

Après ma victoire à Kranjska Gora, je voulais un autre podium avant la fin de la saison pour prouver que ma victoire, ce n’était pas juste un "one time thing". Je voulais le prouver à moi et aux autres que ce n’était pas juste la chance. Et ça m’a fait du bien quand je l’ai refait à Soldeu, à la fin de la saison.

Ouvrir en mode plein écran Valérie Grenier victorieuse à Kranjska Gora Photo : Gracieuseté : Alpin Canada - GEPA pictures/ Mario Buehner

La skieuse sait maintenant que Kranjska Gora est un terrain ami pour elle, mais elle ne s'y arrête pas. Elle veut réussir partout, peu importe la montagne.

Publicité

Je n’ai pas encore regardé le calendrier de la saison, pour être honnête. Je pense qu’on peut surprendre un peu partout, ose-t-elle dire. Je ne sais pas quelles sont les meilleures pistes pour moi, même si Kranjska Gora, je commence à penser que c’en est quand même une bonne. Je veux vraiment faire de mon mieux à chaque course.

Déjà, une bonne amie lui manque : Marie-Michèle Gagnon, qui a pris sa retraite à la fin de la dernière saison.

Elle me manque déjà, mais c'est la vie et c'est normal. Tout allait tellement bien entre nous, c'est tellement le fun d'être avec elle. Il faut l'accepter, et ça me force à prendre ma place comme leader, explique l'athlète qui aura 27 ans le 30 octobre. Laurence et moi, on est maintenant les plus vieilles. Mais, je vais m'ennuyer de Marie-Michèle.

Ouvrir en mode plein écran Valérie Grenier et Marie-Michèle Gagnon Photo : Instagram / Valérie Grenier

Bien connue à Mont-Tremblant, Grenier aura à cœur de montrer tout son talent lors des deux épreuves de Coupe du monde qui se tiendront à la station québécoise les 2 et 3 décembre.

On veut essayer d'aller s'entraîner là deux semaines avant les courses, révèle Valérie Grenier. Ils ont travaillé très fort pour préparer la piste, ils ont acheté beaucoup de canons à neige. Aussitôt qu'il fera assez froid, ils pourront commencer à faire de la neige pour qu'on soit capable de faire la Coupe du monde, car c'est quand même vraiment tôt dans la saison. On espère qu'il y aura de la neige.

Radio-Canada présentera les épreuves de Coupe du monde de Mont-Tremblant des 2 et 3 décembre, à la fois sur ICI Télé et en webdiffusion.

Le début de la saison de Valérie Grenier est prévu en Autriche le dernier week-end d'octobre, à Sölden, les 28 et 29 pour les deux premiers slaloms géants du calendrier.

Une saison qu'elle doit bâtir aussi sur le plan budgétaire. Comme ses camarades de l'équipe nationale, elle doit trouver 20 000 dollars, le tarif pour vivre une saison dans l'équipe.

Les athlètes de l'équipe nationale doivent payer un montant de départ avant le début de la saison et ont ensuite jusqu'au mois d'avril pour payer la totalité de l'ardoise.

Ouvrir en mode plein écran L'affiche de la soirée de financement pour les athlètes du Québec (et de St-Isidore) de l'équipe canadienne de ski alpin Photo : Canada Alpin

C'est pour cela qu'elle fera un saut de puce à Mont-Tremblant, le 6 octobre, pour une soirée destinée à recueillir de l'argent.

La levée de fonds, c’est pour les quatre athlètes du Québec : Sarah Bennett, Simon Fournier, Laurence St-Germain et moi, précise-t-elle. On va faire un encan silencieux le 6 octobre, de 18 h à 20 h au chalet des voyageurs. C’est pour payer nos frais d’équipe.

On veut amasser le plus possible lors de l’encan, ça fera une grande différence pour nous, croit-elle. Et le reste, ça viendra de nos commanditaires personnels ou de notre argent personnel.

Valérie Grenier invite les jeunes à venir les rencontrer le soir du 6 octobre, et indique que les gens qui ne pourront pas se déplacer ce soir-là peuvent faire des dons à distance.

Valérie Grenier repartira dès le 9 octobre vers l'Europe afin de se préparer pour la première épreuve de la saison.