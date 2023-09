La Fédération de natation du Québec (FNQ) a constaté au cours des dernières années que ses athlètes étaient de plus en plus rares au sein des équipes nationales. Pour retrouver ses lettres de noblesse, elle tente donc de se réinventer, de revoir sa culture, ses méthodes et de favoriser l’innovation en mode continu.

Le directeur général de la FNQ, Francis Ménard, raconte qu’il y a quelques années, un événement déclencheur a suscité une profonde réflexion au sein de la communauté de la natation québécoise.

En 2019, aucun athlète québécois (autant masculin que féminin) n’a été sélectionné au sein de l’équipe nationale en vue des Championnats du monde. C’est un peu comme ça que le réveille-matin a sonné. C’était l’événement qui nous démontrait qu’on avait besoin de faire des changements pour former de meilleurs athlètes et atteindre les standards qu’on souhaite atteindre , explique Francis Ménard.

Dans l’espoir de trouver une recette qui lui permettra de former davantage de nageurs de haut niveau au cours des prochaines années, la FNQ a fait appel à la firme Très Bon Point (TBP), qui était autrefois connue sous le nom de Better Sport. Réunis en congrès à Québec, les membres de la FNQ se sont fait présenter samedi les recommandations contenues dans un rapport de 140 pages préparé par Très Bon Point.

Le petit univers du sport québécois traverse une période particulièrement fertile en réflexion et en remise en question depuis quelques années. De plus en plus de dirigeants de fédérations sont proactifs et souhaitent innover. Ils cherchent à offrir le meilleur environnement possible à leurs membres, non seulement pour les aider à maximiser leur talent, mais aussi pour leur permettre de se développer en tant qu’êtres humains. Pour bénéficier d’un regard neuf et tracer une voie claire vers l’atteinte de ces objectifs, certains n’hésitent pas à consulter des experts externes.

Le travail de ces experts consiste généralement à faire une mise à jour de l’état de la science dans un sport en particulier et à dresser un inventaire des meilleures pratiques sportives à l’échelle nationale et mondiale.

Ces données sont ensuite analysées et tamisées en fonction du contexte québécois dans lequel on souhaite les implanter.

Au cours des dernières années, Baseball Québec et Judo Québec se sont notamment livrés à des démarches semblables. En 2021, Soccer Québec a par ailleurs commandé une étude à l’Observatoire international en management du sport (OIMS) de l’Université Laval. Et dans un autre registre, Hockey Québec a aussi récemment fait appel à la firme BNP Performance Philanthropique afin de moderniser le mode de gouvernance de l’ensemble du hockey mineur.

***

Auprès de la FNQ, les experts de Très Bon Point ont obtenu le mandat de proposer des solutions visant à solidifier trois piliers jugés essentiels :

Améliorer la représentativité québécoise dans l’élite canadienne en piscine, en eau libre et en paranatation,

Optimiser la détection de talent,

Améliorer le développement professionnel des entraîneurs ainsi que le soutien dont ils bénéficient.

Au cours de leurs travaux, les experts de TBP se sont entretenus avec des entraîneurs, des athlètes et des gestionnaires du milieu de la natation québécoise. Ils ont fait un recensement de la littérature scientifique reliée aux problèmes soulevés par la FNQ. Et ils se sont penchés sur les pratiques de programmes phares au Canada et à travers le monde :

Swim Ontario

Ontario La Fédération de patinage de vitesse des Pays-Bas

Badminton Danemark

Canada Soccer

Tennis Canada

Swimming Australia

On ne peut simplement copier une méthode efficace en Australie et obtenir les mêmes résultats (au Québec) parce que le contexte n’est pas le même. Cette méthode doit être adaptée au contexte et au système dans lequel on opère , peut-on lire, notamment, dans le rapport remis à la FNQ.

***

Les comparaisons faites avec la fédération ontarienne de natation sont particulièrement intéressantes parce que le contexte de l’Ontario est très semblable à celui du Québec. Pourtant, les résultats de deux fédérations sont diamétralement opposés :

On compte quelque 15 000 nageurs et nageuses en Ontario alors qu’on en dénombre quelque 10 000 au Québec,

En 2022, l’Ontario était représenté par 17 athlètes au sein de l’équipe nationale junior comparativement à 3 pour le Québec,

Vingt nageurs et nageuses ontariens ont été retenus au sein de l’équipe nationale senior en 2016, 2020 et 2022, comparativement à 4 pour le Québec,

On recense 900 entraîneurs reconnus en Ontario contre seulement 400 au Québec.

Le rapport remis à la FNQ souligne que Swim Ontario adopte une approche holistique du développement de ses athlètes.

Les clubs ontariens semblent privilégier une culture ou la création d’un espace où l’athlète pourra passer une grande partie de sa vie au lieu de juste s’y rendre pour performer. Le facteur de l’engagement supplante celui de la performance comme indicateur de sélection […] , écrit- on.

L’étude de TBP constate aussi que la fédération ontarienne limite la réglementation afin de susciter un plus haut niveau créativité des entraîneurs et autres intervenants sur le terrain. La fédération ontarienne offre aussi davantage d’occasions de développement à ses entraîneurs, souligne-t-on aussi.

***

Parmi les problématiques identifiées par les acteurs de la natation québécoise, le manque de collaboration entre les clubs ou les intervenants a souvent été mentionné. Leur relation, note-t-on, semble davantage basée sur la compétition, sur le chacun pour soi, que sur la poursuite d’un objectif commun.

Effectivement chaque club essaie de faire un peu de tout. Certains se spécialisent dans certains groupes d’âge, mais il y a quand même cette mentalité de dire à un athlète : viens chez nous et on va assurer l’ensemble de ton développement. […] On veut au contraire que chaque individu, club ou région se demande comment on peut influencer positivement le développement d’un athlète avant de l’orienter vers un autre environnement quand il est mûr pour y aller , explique Francis Ménard.

Le rapport de TBP soulève d’ailleurs une excellente question en demandant si les réussites québécoises sur la scène internationale sont le résultat du hasard ou d’un effort concerté de la structure qui les encadrait.

Ouvrir en mode plein écran Katherine Savard Photo : Getty Images / Gregory Shamus

Quand on regarde les cheminements de Katherine Savard et de Marie-Sophie Harvey, on voit qu’elles ont changé de club ou de structure au fil de leur développement. Il faut que de telles réussites individuelles deviennent systémiques et qu’on puisse les multiplier. Présentement, notre système n’est pas fait pour cela , constate le directeur général de la FNQ.

Le rapport de TBP souligne que la Fédération australienne de natation, qui est l’une des plus performantes au monde, privilégie plutôt une approche intégrée. Les Australiens veulent que la responsabilité du développement d’un athlète soit partagée par un village aménagé autour de lui. Un peu comme le vieux dicton africain qui dit : il faut un village pour élever un enfant .

Quand les Australiens sélectionnent des entraîneurs, ils prennent toujours en considération l’importance de travailler en équipe et l’habileté des candidats à intégrer les différentes dimensions de la performance sportive dans leurs plans de développement. Pour eux, le développement des entraîneurs est aussi un aspect fondamental du succès.

De son côté, la Fédération de patinage de vitesse des Pays-Bas accorde une importance particulière à la collaboration, à la préparation technique et physique et à la multidisciplinarité de ses entraîneurs.

La FNQ épouse sans réserve cette vision. Au début de cette année, elle est d’ailleurs devenue la première fédération québécoise à embaucher un conseiller au développement des entraîneurs à temps complet. Ce conseiller, Yannick Desjardins, se consacre entièrement à la formation professionnelle des entraîneurs et au développement de leurs compétences interpersonnelles et intrapersonnelles.

***

Le rapport présenté au congrès de la FNQ en fin de semaine contient de nombreuses recommandations. Et certaines d’entre elles remettent en question des philosophies en place depuis longtemps.

On souhaite notamment que l’accent soit dorénavant mis sur le processus de développement des athlètes plutôt que sur leurs résultats. Cela pourrait donc impliquer, lorsqu’on sélectionne des athlètes en vue d’une compétition, que l’on se fie davantage sur leur trajectoire générale que sur un chrono réussi une fois au cours de leur vie.

La trajectoire d’un athlète est un indicateur beaucoup plus puissant qu’un résultat obtenu à un moment X. Parce que tu ne sais pas où l’athlète se situait dans sa courbe de progression lorsqu’il a enregistré son chrono au moment X. Ça peut donc être préférable de prendre un nageur qui nage moins vite à un certain moment, mais qui démontre un fort potentiel parce que sa courbe de progression est ascendante et que nous sommes en mesure de faire des projections. C’est ce que je comprends des recommandations. Mais je ne sais pas comment ce sera décliné , commente Francis Ménard.

La grande matrice présentée aux membres de la FNQ prévoit aussi un système de développement plus inclusif qui offrira davantage d’occasions de développement à un plus grand nombre d’athlètes. Si les standards de participation à certaines compétitions sont trop élevés, on empêche un grand nombre d’athlètes de vivre ces expériences formatrices.

Un souhaite aussi la mise sur pied d’une banque de données, inspirée notamment par la pratique de la Fédération de patinage de vitesse des Pays-Bas. Cette banque permettrait évidemment de colliger les chronos des athlètes, mais aussi plusieurs autres informations afin de pouvoir mieux suivre leur progression.

Nous voulons nous donner les moyens de développer nos athlètes de façon plus complète d’un point de vue technique, d’un point de vue performance et d’un point de vue humain , souligne Francis Ménard.

Dans cette perspective, le rapport de TBP recommande d’ailleurs que ces trois dimensions soient systématiquement explorées lors des camps de perfectionnement ou d’entraînement. Ça signifie qu’on ne se contenterait pas uniquement d’organiser des entraînements. Des équipes de soutien intégré, comme par exemple un nutritionniste ou un conseiller pédagogique pourraient intervenir. On pourrait aussi profiter du camp pour tester différentes capacités des athlètes hors de l’eau et dans l’eau , précise Francis Ménard.

***

Le rapport de TPB met aussi l’accent sur la notion d’autodétermination des athlètes, en ce sens qu’il faut leur laisser choisir la voie qu’ils souhaitent emprunter pour tenter de se rendre au sommet.

Ainsi, on privilégie une approche hybride. La centralisation d’un athlète d’élite ne serait pas un chemin obligatoire. L’athlète et le centre national devraient l’accepter pour qu’elle se produise.

Par ailleurs, les auteurs du rapport ont semblé enthousiasmés par une pratique en vigueur chez Tennis Canada, et qui fait en sorte que le calendrier de compétition de certains athlètes soit concocté en collaboration par l’athlète et son entraîneur, de manière délibérée, en fonction de l’atteinte de certains objectifs précis.

La volonté de l’athlète et les objectifs qu’il se fixe sont parmi les plus importants éléments qui permettent de transformer le talent en douance. Il faut donc lui donner plus d’autonomie , explique-t-on du côté de la FNQ.

***

Bref, les changements que propose la FNQ sont extrêmement prometteurs et avant-gardistes.

La question est maintenant de savoir à quelle sorte de résistance les dirigeants de la fédération feront face sur le terrain.

Car même si les résultats des nageurs et nageuses du Québec sont décevants depuis plusieurs années, des gens tenteront inévitablement de s’accrocher à leurs vieilles et confortables façons d’opérer. C’est bien connu, les forces statu quo sont souvent presque infinies.

Au cours des derniers mois, Baseball Québec a tenté de mettre en place une réforme toute sympathique. Pour pallier à la pénurie d’arbitres, la fédération a proposé que les joueurs soient à tour de rôle initiés aux fonctions d’officiel sur les buts lorsque leur équipe se trouvait au bâton. Incroyablement, la résistance a été tellement forte que la quasi-totalité du projet est tombée à l’eau.

Au cours des dernières années, Soccer Québec s’est aussi engagée dans une réforme visant à professionnaliser davantage ses clubs et à améliorer l’expérience de ses membres. Or, de nombreuses associations ont fortement résisté à ces changements.

Francis Ménard s’attend à ce que, de façon générale, les propositions présentées en fin de semaine soient bien accueillies.

C’est notre communauté qui nous a dit qu’il fallait que les choses changent. Ce sont nos gens qui nous ont donné le mandat de changer les choses et nous avons commandé une analyse approfondie.

Si notre réseau de compétition est mieux conçu et que nous supportons mieux nos entraîneurs, et si nous libérons nos entraîneurs pour faire en sorte qu’ils passent davantage de temps avec leurs athlètes au lieu de faire des tâches administratives, je pense que ce sera bien accueilli.

Mais nous ne sommes pas en train de copier un modèle. Nous sommes en train d’en inventer un juste pour nous. La science et la recherche nous disent que ça donnera de bons résultats, mais il y aura peut-être de la résistance jusqu’à ce qu’on obtienne des résultats concrets , conclut le dynamique directeur général de la FNQ.

Chose certaine, personne ne pourra accuser les dirigeants de cette fédération de n’avoir rien fait ou d’avoir improvisé les changements qu’ils proposent.