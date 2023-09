Max Verstappen maîtrise tout à Suzuka et empoche la pole

Max Verstappen partira en pole position du Grand Prix du Japon dimanche après avoir enregistré samedi le meilleur temps de la séance de qualification sur le circuit de Suzuka.

C'est un week-end incroyable jusqu'à présent, surtout en qualification, la voiture était vraiment agréable à piloter , a réagi le Néerlandais, dont la contre-performance du week-end dernier à Singapour semble déjà bien loin.

Il s'agit de la 9e pole position cettr saison de Verstappen, en passe d'être titré pour la troisième fois (après 2021 et 2022). Mais pas ce week-end, le Néerlandais pouvant encore être en théorie rejoint par ses poursuivants au championnat.

Il aura à ses côtés sur la première ligne l'Australien Oscar Piastri (McLaren), auteur de sa meilleure performance en qualification cette saison.

Son coéquipier, le Britannique Lando Norris, continune sur sa lancée de Singapour. Il partira de la deuxième ligne avec à ses côtés la Ferrari du Monégasque Charles Leclerc.

Le Mexicain Sergio Pérez (Red Bull) et l'Espagnol Carlos Sainz fils, vainqueur à Singapour, partagent la troisième ligne.

Ouvrir en mode plein écran Lance Stroll à Suzuka au Japon Photo : Getty Images / Clive Mason

Aston Martin a eu une vpoiture en Q3, celle de Fernando Alonso, qui a fait le 10e temps. Lance Stroll n'a pu faire mieux que le 17e chrono.

Publicité

Bel effort de l'équipe, mais la voiture n'avait pas un bon rythme, a analysé Stroll, et en plus, elle était capricieuse, ce qui est embêtant sur ce circuit rapide. J'ai d'ailleurs perdu quelques dixièmes à la sortie du dernier virage, et c'est taxant quand les chronos sont aussi rapprochés.

La première partie de la séance (Q1) a été interrompue une dizaine de minutes après la sortie de piste de l'Américain Logan Sargeant, sorti indemne de sa Williams, très endommagée après avoir percuté un mur à la sortie du dernier virage.

Dimanche, l'équipe Red Bull (597 points) pourrait remporter le titre des constructeurs, ce serait le sixième de son histoire. Pour y arriver, Red Bull doit devancer Mercedes-Benz (289) d'au moins un point à l'arrivée et ne doit pas être devancé par Ferrari (265) de plus de 23 points.