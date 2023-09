Ben Shelton frappe le premier pour l’équipe monde à la Coupe Laver

VANCOUVER - Ben Shelton a répondu à l’appel de son capitaine John McEnroe.

Le puissant gaucher disputait un premier match depuis sa fantastique chevauchée new-yorkaise, qui s’était terminée en demi-finale devant Novak Djokovic. Classé 96e mondial en début d’année, il s’agissait évidemment du baptême de Shelton à la Coupe Laver.

Les compétitions par équipe ne sont toutefois pas de l’inconnu pour lui, puisqu’il a porté les couleurs de l’Université du Kentucky dans la NCAA avant de faire le saut au tennis professionnel.

Son rival lui a offert une très bonne résistance en première manche. Les deux jeunes loups ont été particulièrement efficaces au service en début de rencontre, puisqu’aucun des deux n’a pu gagner le moindre point en retour avant la cinquième partie.

Ouvrir en mode plein écran Arthur Fils joue pour l'équipe Europe à la Coupe Laver. Photo : The Canadian Press / DARRYL DYCK

Shelton, appuyé par le public vancouvérois, a pris de la vitesse au bris d’égalité, puis dans la seconde manche, pour aisément distancer son rival, qui a offert du jeu un peu brouillon après une solide entame de match.

Fils, qui a amorcé l’année au 250e rang mondial, devait être substitut à cette Coupe Laver, mais les forfaits tardifs de Holger Rune et de Stefanos Tsitsipas lui ont ouvert la porte de l’Aréna Rogers.

Dans le deuxième match au programme vendredi, l’Argentin Francisco Cerundolo tentera de doubler l’avance de l’équipe monde contre l’Espagnol Alejandro Davidovich Fokina.

Puis, à 22 HE, Félix Auger-Aliassime a rendez-vous avec Gaël Monfils, tandis que Frances Tiafoe et Tommy Paul clôtureront la première journée en affrontant Andrey Rublev et Arthur Fils.

Chaque victoire vendredi vaut un point. La mise sera doublée samedi et triplée dimanche. La première équipe à 13 points remportera la Coupe Laver.